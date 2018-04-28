Начиная с вечера 23 апреля просвещенное западное государство в прямом эфире убивает двухлетнего ребенка. Его болезнь не диагностирована, и не может быть никаких выводов о ее неизлечимости. Его родители просят сохранить ему жизнь. Его готовы принять и лечить врачи других стран. Ради этого лечения ему предоставили гражданство другого европейского государства.

Сандро Боттичелли. Бездна Ада. 1480

Судебные власти просвещенной европейской страны ответили на все эти просьбы и требования решительным отказом. Они подтвердили решение врачей и постановили отключить ребенка от кислорода. Они настаивают на его смерти.

Как это возможно?

В возрасте нескольких месяцев Альфи Эванс впал в кому. Он находится в больнице в Ливерпуле. Диагностировать его болезнь английским врачам не удавалось, но они назвали ее неизлечимой. Ребенок рос и реагировал на раздражители, но судебные власти Великобритании «в интересах ребенка» решили, что он должен умереть.

Jacoplane На грани жизни и смерти

Западные лидеры, включая главу католической церкви, просили врачей и судей не убивать ребенка. Их не послушали.

Родители обратились в Европейский суд по правам человека с требованием отменить решение английских судебных властей об убийстве их ребенка. Им отказали.

Родители просили дать им право забрать ребенка домой, чтобы подключить его к аппарату жизнеобеспечения и ухаживать за ним самостоятельно. Им отказали.

Английские депутаты, министры и королевский двор не вмешивались в эту историю. Разделение властей и верховенство закона — это святое.

Отключение от аппарата должно было состояться днем 23 апреля. Утром того же дня министры иностранных и внутренних дел Италии заявили, что представляют мальчику итальянское гражданство, и потребовали его отпустить, чтобы ему могли помочь итальянские врачи.

Уинслоу Хомер. Линия жизни. 1884

Но английские судебные власти ответили отказом. По их законам решение итальянского правительства ничего не меняет. Исполнение смертного приговора перенесли на вечер.

Трудно даже вообразить, что пережили за эти месяцы родители ребенка. Что пережили они за те часы, когда надежда появлялась — и, встретившись с пустыми глазами «врачей» и «служителей Фемиды», снова исчезала. Чего им стоило слушать нелюдей, которые холодным тоном приговаривали их неизвестно чем болеющего двухлетнего ребенка к смертной казни.

Высококлассные английские врачи говорили, что ребенок не проживет и 15 месяцев. 9 апреля ему исполнилось 23 месяца. Высококлассные английские врачи говорили, что после отключения от аппарата он не проживет и 15 минут. Он дышит сам уже сутки.

Ночью итальянские дипломаты бегали по английским коридорам и обрывали телефоны, требуя остановить безумие. Миллионы людей в социальных сетях наблюдали то, что стало возможным увидеть только благодаря современным технологиям: как государство в прямом эфире без всяких эмоций убивает ребенка, который может жить. Убивает потому, что таков закон.

Илья Репин. Иван Грозный убивает своего сына. 1885

На глазах у родителей мальчика отключили от аппарата. Он продолжал дышать. У него начали синеть пальцы. Он продолжал дышать. В построенной на деньги британских налогоплательщиков высококлассной больнице с множеством самого современного оборудования, на расстоянии полуметра от кислородного аппарата, родители по очереди делали ему искусственное дыхание.

Во дворе больницы их ждали люди с кислородными баллонами. Их не пропускали. Врачи подготовили для ребенка капсулу со смертью и показали ее родителям. Законопослушные европейцы не пытались отбить ребенка силой. Они лишь требовали от руководства больницы объяснить, на каком основании мальчика держат в больнице, если его не лечат. Ответа не было.

Утром 24 апреля итальянское правительство подготовило самолет и документы. Английские политики, включая министра иностранных дел, впервые высказались публично. Они выразили солидарность с судьями. Судьи же требовали не устраивать цирк, «не тешить ложной надеждой» и запретили вывозить ребенка к итальянским врачам. Отпустить его в ливерпульский дом они согласны только через «три-пять дней», потому что сейчас «враждебная атмосфера».

Врачи тем временем не давали ребенку еды. Ограничение свободы, лишение необходимой медицинской помощи, пытка голодом — все это делают в просвещеннейшей из западных стран в отношении двухлетнего мальчика.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны». Реж. Татьяна Лиознова. 1973. СССР Мучитель ребёнка

Просвещенные государства разработали «самые совершенные» законы, добились тотального соблюдения всех «прав», имеют в своем распоряжении всю необходимую технику — и приговаривают ребенка, чья болезнь не установлена, к смерти, не считаясь с мнением его родителей.

К моменту публикации статьи еще неясно, чем закончится эта история. Ясно только, что английское государство твердо намерено довести убийство до конца.

Все это кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой. Кажется, что такого просто не может быть. Какой у просвещенной Великобритании может быть тайный умысел, зачем ей убивать ребенка, который самым явным образом хочет жить?

Есть две рациональные версии этого врачебно-судебного безумия. Первая: недешевая британская система здравоохранения защищает себя, исключая возможность быть поставленной под сомнение. Вторая: врачи в процессе лечения допустили ошибки, а то и тестировали на «приговоренном» ребенке лекарства, и теперь хотят это скрыть.

Цитата из х/ф «Преступление и наказание». Реж. Лев Кулиджанов. 1969. СССР Сокрытие улик

Но все это лишь вероятности, и все это вторично. Корень проблемы в другом. Антихрист явлен в пустых глазах работников больницы и судебной власти. У них такие законы. Если врачи не могут вылечить ребенка, то он должен умереть, так ему будет лучше. Ни депутаты, ни премьер-министр, ни королева не могут вмешиваться в судебные решения. Мнения, просьбы и мольбы родителей, широкой общественности, папы Римского или кого угодно еще не имеют никакого значения. Все должны стоять и смотреть на то, как умрет мальчик, который может жить.

Нет смысла желать всем этим врачам и судьям попасть в ад. Они уже в нем. Полное, абсолютное расчеловечивание — только так можно объяснить их решение и их действия. Бессмысленно взывать к их душе, сердцу, разуму. У них внутри ничего не резонирует.

Очень странно, что российские средства массовой информации проявляют так мало внимания к этой истории. Может быть, это связано с тем, что слишком уж нереальной она кажется. Но все описанное происходило и происходит на самом деле.

Сандро Боттичелли. Бездна Ада. 1480

Это, конечно, не первая история о принудительной детской эвтаназии. Но, несомненно, самая громкая. Связано это в том числе и с технологическим прогрессом, позволяющим вести прямую трансляцию убийства. Мягкие законопослушные европейцы не пытаются отбить ребенка силой и вряд ли потом объявят вендетту. Но они, по крайней мере, тщательным образом все документируют. А английские власти уже ничего не камуфлируют, потому что они уже ничего не боятся.

И все же эта история многое изменит, особенно для самой западной аудитории. Английским властям в ближайшее время будет несколько затруднительно рассказывать о Солсбери или о сирийских детях. Они раскрылись в истории с Альфи Эвансом на все сто процентов. Их напичканная ультрасовременной техникой и тщательно отрегулированная совершенными законами система убивает детей. Впервые так явно виден разрыв между технологическим прогрессом, с одной стороны, и полной бесчеловечностью — с другой. Правила, доходы и «права человека» — важнее человека.

frankieleon Сердце из камня

Всем, кто пытается выстраивать конструктивные отношения с просвещенными странами, следует вынести урок из этой истории. В политических спорах мы все время пытаемся прибегать к отсылкам к общечеловеческим ценностям, к «понятному», к здравому смыслу. Но этот аргумент перестает работать. Центром и конечной целью их системы ценностей больше не является человек. Их система работает на прибыль и сама на себя. Конечно, не «весь Запад» такой, иначе откуда взялись бы сотни тысяч гневных и скорбных записей в социальных сетях. Но такова их власть. Их сменяющая лица, но не суть, несменяемая власть. Этот урок стоит запомнить, потому что именно этот принцип эта их власть использует во всех своих делах. Конечная станция на их пути технологизации, бюрократизации и приоритета «прав человека» над самим человеком — это станция «Нелюди».

А день рожденья у Альфи Эванса — 9 мая. И он, конечно, победит в этой битве. Он в ней уже победил.