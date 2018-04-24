Прошедшая неделя и начало новой многим запомнились попыткой резни в коррекционном классе школы №1 Стерлитамака и новой волной риторики вокруг стерлитамакских гор-шиханов. Примечательно, что оба момента были отражены при общении главы Башкирии Рустэма Хамитова с жителями республики в формате «Прямой линии». Особо политизированный сегмент общественности региона бурно обсуждал не столько само неудачное выступления комика Руслана Белого, сколько реакцию на шоу со стороны башкирской общественности, однако эта тема требует отдельного разговора. Несмотря на прохладную погоду, жители республики уже предвкушают майские праздники и активно к ним готовятся.

Иван Шилов ИА REGNUM Башкирия

Политика: одобрение со стороны Кремля и шанс для партий

Традиционная «Прямая линия» с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым в 2018 году позволила отметить ряд ключевых направлений работы республиканских властей и увидеть «проблемное поле» региона. В первую очередь руководитель республики обозначил приоритеты развития системы здравоохранения (в том числе лекарственного обеспечения и качества медицинских услуг) и социальной политики (поддержка молодых семей и улучшение демографии), решения проблем обманутых дольщиков, механизмы возвращения в Башкирию наиболее талантливых выпускников, снижение ценовой политики санаториев для развития внутреннего туризма, улучшение качества работы полигонов ТБО и сохранение охраняемого статуса памятников природы — шиханов.

«Рустэм Хамитов продемонстрировал и высокую личную подготовленность, оперируя в прямом эфире конкретными цифрами, помимо этого, немаловажно, что он затронул и вопрос развития башкирского языка и соответственно языков народов Башкирии, подтвердив позицию республиканского правительства по выделению многомиллионных средств на социокультурное направление. Уверенная риторика главы республики и его достаточно смелые заявления о ближайших планах по решению целого пласта сложных вопросов могут быть связаны как с обещанной федеральным центром дополнительной финансовой поддержкой региону в преддверии столетнего юбилея Башкирии в 2019 году, так и одобрением результатов деятельности главы республики со стороны Кремля», — отметил политолог Дмитрий Казанцев.

Сейчас в Башкирии работают 3 тыс. 415 УИК, и 3 тыс. 287 из них предстоит переформировать в ближайшее время, так как в июне истекают сроки их пятилетних полномочий. В составе УИК работают представители 15 региональных отделений партий, тогда как всего их в республике около 50, многие партии, даже оставаясь официально зарегистрированными, очень слабо проявляют себя в политической жизни. Между тем по закону в формировании УИК, помимо представительных органов муниципалитетов и избирателей, могут участвовать и политические партии. С 18 апреля по 17 мая включительно от партий принимаются списки представителей, которые могут войти в новые составы УИК. Для партий это хорошая возможность выйти на региональную политическую арену и заявить о себе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

На официальном сайте главы Башкирии Рустэма Хамитова опубликованы сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы РБ и его супруги за 2017 год. За год доходы Рустэма Хамитова снизились, а доходы его супруги выросли в 12 раз, такой рост доходов Гульшат Хамитовой связан с тем, что Рустэм Хамитов переоформил свой банковский вклад на имя супруги. Согласно документу, глава республики заработал за год 7,054 млн рублей, это на 115 тыс. меньше, чем годом ранее. Супруга главы региона Гульшат Хамитова заработала за год 1,58 млн рублей (в 2016 году — 123 тысячи рублей). Глава Башкирии по-прежнему владеет приусадебным участком (3 699 кв. м) и жилым домом (25,7 кв. м). У его жены в собственности квартира площадью 120 кв. м. Вместе супруги также пользуются квартирой в 79,9 «квадрата» и государственной дачей (557,5 кв. м).

Экономика: торговых площадей больше чем жилья

«Коммерсантъ в Уфе» поднял вопросы торговых центров. В Башкирии, где действуют 26 тыс. торговых объектов площадью 109 млн кв. м, на душу населения приходится 25 кв. м торговых площадей, в то время как показатель обеспеченности жильем в регионе в 2017 году составлял 24,5 кв. м на человека. Сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов поручил подчиненным, в том числе главному архитектору, еще раз проверить деятельность торговых центров, действующих в переоборудованных под коммерческую недвижимость промышленных объектах. Таких ТЦ, по его информации, в городе восемь. Власти города намерены проверить, получали ли владельцы акты ввода в эксплуатацию этих помещений как объектов торговли. Как заподозрил сити-менеджер, вся полнота ответственности за пожарную безопасность в таких объектах переложена по договорам на предпринимателей-арендаторов, а сами ТЦ «остаются практически бесконтрольны с точки зрения пожарной безопасности». Он призвал проводить в таких объектах ежедневные тренировочные эвакуации посетителей, а также обращаться в суд с требованием их закрытия. Ялалов также поручил проверить «по вопросам пожарной безопасности» строящиеся торговые центры: «Где там будут кинотеатры и детские зоны? Опять на последнем этаже?»

ФКУ «Федеральное управление автодорог Приуралье» Росавтодора по итогам аукциона 3 мая намерено отобрать подрядчика работ по содержанию в течение пяти лет участков дорог М-7 «Волга» и Р-240 Уфа — Оренбург. Общая стоимость контракта определена в 1,63 млрд руб. Его финансирует федеральный бюджет. Срок действия контракта — с 1 июля текущего до 30 июня 2023 года. В стоимость входят работы по содержанию 162 км дороги М-7, 27 км трассы Р-240 на западном обходе Уфы и расположенных на этих участках искусственных сооружений. Подрядчик обязан предоставить пятилетнюю гарантию на сохранность электрооборудования, барьерных ограждений, дорожных знаков и Г-образных опор, трехлетнюю гарантию — на межевые знаки полосы отвода, годовую — при устранении деформаций и разрушений дорожного покрытия и полгода — на разметку.

Показатель ввода жилья в Башкирии в январе — марте 2018 года снизился к тому же периоду 2017 года на 10%, следует из данных Башстата. В республике введено 369,3 тыс. кв. м жилья. Наиболее существенно показатель снизился в январе (57% к уровню первого квартала 2017 года), в феврале объем ввода был выше аналогичного периода прошлого года на 18%, в марте — на 9,6%. 78,6% (290 тыс. кв. м) введенного жилья построено индивидуальными застройщиками, и лишь 21,4% (79,2 тыс. кв. м) — это многоэтажное строительство.

Krasosobnyak Тотальный диктант

Криминал: стерлитамакская резня и обыски в «главном вузе»

Стерлитамакский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста 17-летнему учащемуся коррекционного класса школы №1, школьник напал с канцелярским ножом на учителя и одноклассницу, а затем поджег класс и нанес себе удар ножом в шею. Как и пострадавшие, он был госпитализирован. В суд для избрания меры пресечения на два месяца предварительного следствия его привезли из больницы. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Еще одно дело — по факту халатности — возбуждено в отношении должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних. По предварительным данным следствия, на подростка поступали жалобы от родителей сверстников. Кроме того, в социальных сетях была опубликована переписка, в которой он еще полгода назад и накануне преступления якобы сообщал знакомому о подготовке к нападению, объясняя планы непониманием окружающих. Достоверность этой переписки в СКР не подтверждали и не опровергали. Мать подростка утверждает, что над ним несколько лет издевались одноклассники.

Игорь326 Шихан в Стерлитамакском районе Башкирии

По информации «Коммерсанта», УФСБ расследует уголовное дело по факту хищения имущества ГУП «Издательство «Башкортостан» в период работы его руководителем Константина Т. Дело было возбуждено в 2017 году. По данным следствия, в ноябре — декабре 2016 года руководство госпредприятия заключило фиктивные, без проведения торгов, контракты на поставку оборудования стоимостью более 1 млн руб. с единственными поставщиками — компаниями «Дельта» и «Альянс». Неконкурентная закупка была оформлена как срочная, несмотря на то, что договоры, предусматривавшие полную предоплату, гарантировали поставку товара только в течение 120 дней. Сделка с «Альянсом» — на 356 тыс. руб. — позже исследовалась региональным управлением ФАС. Ведомство признало издательство и поставщика нарушившими ФЗ о защите конкуренции и заключившими недопустимое соглашение, приведшее к ограничению конкуренции. В марте 2017 года издательство перечислило «Альянсу» деньги за оборудование, но через несколько дней уведомило о расторжении договора. Однако, по данным следствия, деньги возвращены не были. Издательство «Башкортостан» — крупнейшее в республике. Находится в процедуре наблюдения по заявлению учредителя — минземимущества Башкирии.

Сотрудники УФСБ провели обыски в ректорате и бухгалтерии Башкирского государственного университета. Оперативные мероприятия, по данным издания, связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках грантов, а также о незаконной выдаче дипломов. Ректор университета от комментариев отказался. Сотрудники УФСБ запросили документы, связанные с получением грантов за последние четыре-пять лет.

Commons.wikimedia.org Универмаг «Уфа»

Социум: удлиненный маршрут Бессмертного полка и подорожавшая электричка

9 мая в Уфе состоится ставшее уже традиционным шествие «Бессмертный полк», посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в акции могут все жители и гости города. Шествие пройдет по проспекту Октября от остановки транспорта «Спортивная» до остановки «Бульвар Славы». В прошлом году уфимцы выражали сожаление, что маршрут прохождения «Бессмертного полка» слишком короткий, в 2018 году он увеличен на несколько автобусных остановок.

В Уфе подвели итоги «Тотальногого диктанта». В столице республики к акции присоединились около 1,7 тыс. человек, это почти на 200 человек больше, чем в прошлом году. Проверка началась сразу после сдачи работ в аудитории Башкирского педуниверситета. 57 филологов — преподаватели вузов, школьные учителя — трудились над текстами до поздней ночи. Работы, претендующие на оценку «отлично», проверяли минимум три раза. Несмотря на сложность текста, в Уфе его написали на «отлично» 99 человек, еще два «отличника» — по тесту TruD для иностранцев. В прошлом году отличников было 120. Три части текста, автором которого стала Гузель Яхина, автор нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза», написали на всех шести континентах планеты.

С 1 мая 2018 года в республике устанавливаются новые предельные цены на проезд в пригородных электричках, так как, по утверждению Гостранса РБ, проезд в пригородных поездах стал дешевле пригородных автобусов. Новый предельный тариф устанавливается в размере 21 рубль плюс 2,1 рубля за каждый последующий километр после десятого. Ранее в республике действовал тариф в 19 рублей, установленный в 2016 году. Для примера, поездка в электричке по маршруту Уфа — Чишмы обойдется гражданам в 88 рублей вместо прежних 80 рублей. А аналогичная поездка автобусом стоит 120 руб. По данным Минтранса, по республике курсирует 85 пригородных поездов, и их востребованность постоянно растет.