В Екатеринбурге активно обсуждают трагедию на межшкольном стадионе. 15 апреля здесь смертельную травму получил восьмилетний мальчик. Спасти его не удалось. Удастся ли найти и наказать виновных?

Опасная зона

Трагедия на стадионе

Трагедия произошла 15 апреля на стадионе, который находится между школами №48 и №171 в Верх-Исетском районе города. Известно, что мальчик упал на кусок арматуры. Этот кусок, как поясняют в прокуратуре, «зашёл» мальчику в голову. На скорой помощи ребёнка отвезли в больницу и там ввели в медикаментозную кому. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но всё оказалось тщетно. Вчера, 23 апреля, мальчика не стало.

Предварительно уже известно, что именно произошло в тот день. Ранее некоторые местные СМИ озвучили версию о том, что мальчика кто-то толкнул. Но она не подтвердилась. Записи с камер видеонаблюдения показывают: ребёнок был один. На кадрах записи видно, как он бежит, затем спотыкается и падает.

Трагедия вызвала широкий резонанс. Горожане отозвались на произошедшее, собрали деньги для похорон мальчика. Скоро его похоронят на одном из местных кладбищ. А СКР тем временем возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность. Как и положено в таких случаях, опрашивают родственников ребёнка, друзей, одноклассников. Также предстоит установить, кто именно отвечал за этот объект и за обеспечение на нём безопасности.

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Бесполезный ремонт

Стадион, на котором произошла эта трагедия, имеет давнюю историю. Им пользуются ученики обеих школ, воспитанники детского сада, учащиеся спортивных школ и просто местные жители. В 2013 году его собрались капитально отремонтировать. В августе 2013 года на тот момент вице-губернатор Свердловской области Яков Силин посетил этот объект. Визит был в рамках поручения губернатора Евгения Куйвашева. Тогда Силин отмечал, что его задача — определить объекты, которые будут подвергнуты реконструкции. По его словам, уже в 2014 году программу «Столица» должны были расширить и включить в неё реконструкцию межшкольных стадионов.

Сказано — сделано. В апреле 2014 года Евгений Куйвашев посетил лицеи № 180 «Полифорум» и № 100, и школы № 48 и № 4.

«У нас действует областная программа по строительству при школах современных плоскостных сооружений — спортивных ядер. Эти четыре школы в первую очередь были предложены к реконструкции. По итогам сегодняшнего объезда директорам школ даны поручения начать проектирование и строительство», — заявил глава региона.

В школе №48 губернатору тогда заявили о том, что проект уже подготовлен. Он предусматривал строительство корта с современным покрытием, новые поля для игровых видов спорта, беговые дорожки, теннисные столы, а также тренажеры. В 2015 году свершилось — стадион отремонтировали.

Как пишет издание «Вечерние ведомости», на ремонтные работы было потрачено 33 млн рублей бюджетных средств. Однако оказалось, что он числится бесхозным. Ни у одной организации на балансе его нет. Соответственно, выделять средства на его содержание и охрану бюджетные учреждения не могли — пришлось бы отвечать за нецелевое расходование денег.

Как результат стадион на протяжении многих лет разрушался. Этому способствовали и мародеры. В результате трибуны стали опасны, везде торчали штыри, куски арматуры. Но похоже, что до 15 апреля 2018 года до этого никому не было дела. А 15 апреля произошло то, что произошло.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Смертельные «подарки детям»

Трагедию на Урале обсуждают уже несколько дней. Весьма эмоционально отреагировал депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. На своей странице в Facebook он недоумевает, как так вышло, что за кучу денег построили детям стадион и не удосужились никуда поставить его на баланс.

Он отмечает, что, по сути, последние три года стадион был опасен для детей. Однако на нём занимались. Есть у Ионина и ещё один вопрос.

«Понятно, что прокуратура уже проводит проверку. Но, просто интересно, а сколько у нас в городе, да и стране вообще еще таких «подарков детям», на которые перед выборами тратят бюджетные миллионы, а после они начинают нести угрозу жизни. Если после Кемерово все бросились решать вопросы пожарной безопасности, то этот случай должен заставить посмотреть на вопрос безопасности среды обитания детей более широко», — считает депутат.

В отзывах к его записи граждане признают: такой стадион не единственный в своём роде. Таких брошенных объектов по стране предостаточно. В связи с этим людей волнует вопрос: чья безалаберность и бесхозяйственность привели к трагедии. Ответит ли кто-то за трагедию с ребёнком?

Дело вызвало широкий резонанс, поэтому, скорее всего, виноватого найдут. Впрочем, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб, сам ранее осуждённый за халатность в связи с падением ворот на ребёнка, настроен скептически.

«С учетом того, как у нас следователи фабрикуют уголовные дела, — повесят на кого-то смерть мальчика. Безопаснее не станет», — написал общественник в соцсети.