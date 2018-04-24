Смертельный подарок детям: подробности гибели ребёнка в Екатеринбурге
В Екатеринбурге активно обсуждают трагедию на межшкольном стадионе. 15 апреля здесь смертельную травму получил восьмилетний мальчик. Спасти его не удалось. Удастся ли найти и наказать виновных?
Трагедия на стадионе
Трагедия произошла 15 апреля на стадионе, который находится между школами №48 и №171 в Верх-Исетском районе города. Известно, что мальчик упал на кусок арматуры. Этот кусок, как поясняют в прокуратуре, «зашёл» мальчику в голову. На скорой помощи ребёнка отвезли в больницу и там ввели в медикаментозную кому. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но всё оказалось тщетно. Вчера, 23 апреля, мальчика не стало.
Предварительно уже известно, что именно произошло в тот день. Ранее некоторые местные СМИ озвучили версию о том, что мальчика кто-то толкнул. Но она не подтвердилась. Записи с камер видеонаблюдения показывают: ребёнок был один. На кадрах записи видно, как он бежит, затем спотыкается и падает.
Трагедия вызвала широкий резонанс. Горожане отозвались на произошедшее, собрали деньги для похорон мальчика. Скоро его похоронят на одном из местных кладбищ. А СКР тем временем возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность. Как и положено в таких случаях, опрашивают родственников ребёнка, друзей, одноклассников. Также предстоит установить, кто именно отвечал за этот объект и за обеспечение на нём безопасности.
Бесполезный ремонт
Стадион, на котором произошла эта трагедия, имеет давнюю историю. Им пользуются ученики обеих школ, воспитанники детского сада, учащиеся спортивных школ и просто местные жители. В 2013 году его собрались капитально отремонтировать. В августе 2013 года на тот момент вице-губернатор Свердловской области Яков Силин посетил этот объект. Визит был в рамках поручения губернатора Евгения Куйвашева. Тогда Силин отмечал, что его задача — определить объекты, которые будут подвергнуты реконструкции. По его словам, уже в 2014 году программу «Столица» должны были расширить и включить в неё реконструкцию межшкольных стадионов.
Сказано — сделано. В апреле 2014 года Евгений Куйвашев посетил лицеи № 180 «Полифорум» и № 100, и школы № 48 и № 4.
«У нас действует областная программа по строительству при школах современных плоскостных сооружений — спортивных ядер. Эти четыре школы в первую очередь были предложены к реконструкции. По итогам сегодняшнего объезда директорам школ даны поручения начать проектирование и строительство», — заявил глава региона.
В школе №48 губернатору тогда заявили о том, что проект уже подготовлен. Он предусматривал строительство корта с современным покрытием, новые поля для игровых видов спорта, беговые дорожки, теннисные столы, а также тренажеры. В 2015 году свершилось — стадион отремонтировали.
Как пишет издание «Вечерние ведомости», на ремонтные работы было потрачено 33 млн рублей бюджетных средств. Однако оказалось, что он числится бесхозным. Ни у одной организации на балансе его нет. Соответственно, выделять средства на его содержание и охрану бюджетные учреждения не могли — пришлось бы отвечать за нецелевое расходование денег.
Как результат стадион на протяжении многих лет разрушался. Этому способствовали и мародеры. В результате трибуны стали опасны, везде торчали штыри, куски арматуры. Но похоже, что до 15 апреля 2018 года до этого никому не было дела. А 15 апреля произошло то, что произошло.
Смертельные «подарки детям»
Трагедию на Урале обсуждают уже несколько дней. Весьма эмоционально отреагировал депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. На своей странице в Facebook он недоумевает, как так вышло, что за кучу денег построили детям стадион и не удосужились никуда поставить его на баланс.
Он отмечает, что, по сути, последние три года стадион был опасен для детей. Однако на нём занимались. Есть у Ионина и ещё один вопрос.
«Понятно, что прокуратура уже проводит проверку. Но, просто интересно, а сколько у нас в городе, да и стране вообще еще таких «подарков детям», на которые перед выборами тратят бюджетные миллионы, а после они начинают нести угрозу жизни. Если после Кемерово все бросились решать вопросы пожарной безопасности, то этот случай должен заставить посмотреть на вопрос безопасности среды обитания детей более широко», — считает депутат.
В отзывах к его записи граждане признают: такой стадион не единственный в своём роде. Таких брошенных объектов по стране предостаточно. В связи с этим людей волнует вопрос: чья безалаберность и бесхозяйственность привели к трагедии. Ответит ли кто-то за трагедию с ребёнком?
Дело вызвало широкий резонанс, поэтому, скорее всего, виноватого найдут. Впрочем, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб, сам ранее осуждённый за халатность в связи с падением ворот на ребёнка, настроен скептически.
«С учетом того, как у нас следователи фабрикуют уголовные дела, — повесят на кого-то смерть мальчика. Безопаснее не станет», — написал общественник в соцсети.