Россия пока не приняла окончательного решения о поставке Дамаску системы противоракетной обороны С-300 после нападения США на Сирию в ночь на 14 апреля. Однако даже если бы Москва начала поставки С-300 сирийскому правительству, российское оружие вряд ли остановило бы американский ракетный удар, даже несмотря на то, что воздушные операции западной коалиции в сирийском небе были бы затруднены, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

Mil.ru ПУ ЗРС С-300В

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«Я не могу сказать, что этот вопрос урегулирован, — заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров государственному информационному агентству ТАСС. — Мы знаем, что сказал президент России Владимир Путин. Он обсудил этот вопрос с представителем нашего министерства обороны с точки зрения предотвращения ситуации, когда Сирия может оказаться недостаточно подготовленной к агрессивным атакам, таким как 14 апреля. Еще предстоит выяснить, какие решения будут приняты руководством России и сирийскими должностными лицами».

Российские официальные лица считают, что Москва может поставить Сирии оружие в течение месяца после того, как будет дан зеленый свет.

«Естественно, С-300, которые могут быть поставлены в Сирию, должны быть перенастроены в соответствии со стандартами сирийской противовоздушной обороны. Эта работа может занять около месяца», — заявил российский военный источник агентству ТАСС.

Mil.ru С-300 в Сирии

Однако, как отметили в Пентагоне, российская система воздушной обороны, которая находится на вооружении Сирии, не смогла перехватить ракеты 14 апреля, когда Вашингтон и его союзники запустили около 105 ракет по сирийским целям.

«Я могу сказать, что остальная часть сирийских средств противовоздушной обороны, которая включает в себя средства российского производства… полностью провалилась», — заявил директор объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннетт Ф. Маккензи-младший.

Маккензи отметил, что принадлежащие России системы С-300В4 и С-400, размещенные в Сирии, не пытались оказать противодействие крылатым ракетам западной коалиции.

«Они сканировали воздушное пространство, в небо был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Они не решились вмешаться, поэтому я не могу размышлять о том, почему они так поступили», — заявил Маккензи.

Одной из причин, по которой Москва не стала вмешиваться, заключается в том, что российские силы не были подвергнуты нападению, поэтому у Кремля не было необходимости открывать огонь. Еще одна причина заключается в том, что у российских сил просто не было достаточного количества ракет-перехватчиков, но самая главная причина заключается в том, что они не смогли бы сбить низколетящие, огибающие ландшафт крылатые ракеты.

Ракеты «Томагавк» и другие крылатые ракеты летят на чрезвычайно малых высотах, их чрезвычайно сложно обнаружить, отследить и перехватить за исключением очень коротких дистанций из-за особенностей рельефа, таких как холмы, горы и долины. Радар наземного базирования по своей природе ограничен дистанцией прямой видимости — радиогоризонт составляет всего 19 километров. Возможности наземных радаров зависят от особенностей рельефа в том районе, в котором они расположены.

Для восполнения этого пробела могут использоваться воздушные платформы, такие как Northrop Grumman E-2D, и сеть передачи данных, такая как Navy Integrated Fire Control-Counter Air (NIFC-CA), чтобы наводить противоракеты с воздуха.

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Airliners.net А-50

Как отметил Маккензи, русские действительно задействовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, который выполняет функции, в чем-то сходные с функциями Northrop Grumman E-2D. Это означает, что русские, возможно, смогли обнаружить и отследить американскую ракетную атаку. Тем не менее неясно, можно ли подключить С-300В4 и С-400 к A-50 для наводки на цель. Некоторые российские источники предполагают, что С-400 можно наводить с помощью A-50, однако всё это очень сомнительно. Маловероятно, что Москва в настоящий момент смогла интегрировать А-50 или С-400. Русские предпочитают автономные системы, которые не зависят от внешних датчиков.

Во всяком случае, у сирийцев нет своего самолета А-50, и Москва вряд ли сможет в ближайшее время продать Дамаску самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Таким образом, сирийский С-300 должен будет полагаться исключительно на радар наземного базирования. Таким образом, сирийский С-300 смог бы обеспечить противовоздушную оборону на средней и большой высоте, где радиогоризонт имеет широкое покрытие, но физика ограничивает возможности оружия на малой высоте. Получается, что, даже получив С-300, Сирия не смогла бы защититься от нападения американских крылатых ракет.