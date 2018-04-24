В таджикистанских СМИ наиболее активно освещаемой темой остается развитие отношений с Узбекистаном. На минувшей неделе этот сюжет пополнился рядом новостей — как о реально свершившихся фактах, так и о планах, намерениях и обещаниях.

Павел Беньков. Таджик с пиалой. 1928

Сказано:

Терроризм. Главы спецслужб договорились координировать борьбу с терроризмом и экстремизмом. Председатель государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и глава службы государственной безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллоев 16 апреля встретились и обсудили вопросы региональной безопасности, — немногословно сообщает таджикистанское госинформагентство.

Автобусное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном должно возобновиться в мае 2018 года, спустя 26 лет. По данным таджикской компании Asian Express, которая и будет осуществлять рейсы, планируется запуск 12 регулярных автобусных маршрутов: Душанбе — Денау, Душанбе — Термез, Пенджикент — Самарканд, Пенджикент — Бухара, Худжанд — Ташкент, Худжанд — Фергана, Шаартуз — Термез. Также автобусное сообщение свяжет таджикистанские Исфару и Канибадам с узбекистанскими Кокандом, Андижаном, Наманганом и Ферганой.

Перевозчик с узбекской стороны будет назван позже.

Погранвойска Таджикистана обещают пассажирам ускоренный пограничный и таможенный контроль при прохождении государственной границы.

Павел Беньков. Овощной базар в Хиве

Разминирование общей границы. Его тоже, по информации источников, планируется начать в мае. Таджикистан и Узбекистан создали совместную рабочую группу по вопросам обезвреживания инженерных заграждений. Какие именно участки планируется разминировать в первую очередь, источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщать не стал, ссылаясь на секретность данной информации.

О полном разминировании таджикско-узбекской границы до конца 2019 года главы двух государств договорились в марте, по итогам переговоров в Душанбе.

Военные учения. Таджикистан и Узбекистан впервые за годы своей независимости решили провести совместные военные учения. По данным источников в силовом блоке таджикского правительства, военные маневры должны пройти до конца текущего года. Оборонные ведомства обсуждают сроки, численность военнослужащих и количество военной техники, которая будет задействована в запланированных маневрах.

Предположительно, совместные действия военные будут отрабатывать на нескольких полигонах Узбекистана и Таджикистана.

Окончательное согласование границы. Последний спорный отрезок таджикско-узбекской границы планируетсясогласовать осенью 2018 года — во время визита Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Речь идет об участке между Согдийской областью Таджикистана и Сырдарьинской областью Узбекистана, в районе Фархадской ГЭС: 2 км, где нет ни населенных пунктов, ни каких-либо объектов, кроме свалки.

Взаимное строительство соцобъектов. Узбекистан на собственные средства построит медицинский комплекс на 200 койко-мест в Хатлонской области Таджикистана и передаст его таджикской стороне «безвозмездно, то есть даром».

Таджикистан же намерен построить детский сад в Ферганской долине Узбекистана, который по окончании строительства будет передан узбекской стороне.

Павел Беньков. Самарканд

Сделано:

Новые погранзаставы. В Таджикистане 19 апреля сданы в эксплуатацию две пограничные заставы на границе с Узбекистаном. Строительство погранзаставы «Мехробод» стоимостью $2 млн оплатил государственный энергохолдинг «Барки точик». Погранзастава «Пунук» была построена за счет бюджетных средств Согдийской области, и обошлась она областной казне в $611 тыс.

Бизнес. Контракты на $104 млн заключили предприниматели Узбекистана и Таджикистана по итогам бизнес-форума, состоявшегося в Самарканде в рамках дней культуры Согдийской области в Самаркандской области.

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Баланс слов и дел налицо. Предвосхищая реакцию коллег из Таджикистана и Узбекистана, склонных обижаться на тех, кто не разделяет их радость от происходящего, напомним, что несмотря на амбициозные планы, «обещать — не значит жениться». Безусловно, сегодня мы наблюдаем очень позитивную тенденцию — стремление двух среднеазиатских стран наладить диалог, а также наладить культурное, гуманитарное, экономическое и даже военное сотрудничество. Уже налажено авиационное сообщение, открываются новые и новые пункты пропуска на границе, отменен визовый режим, возобновлены поставки узбекского газа в Таджикистан и таджикской электроэнергии в Узбекистан.

Многое сделано. Многое реализовать еще только предстоит. Хватит ли сторонам выдержанности, готовности слушать и слышать друг друга и идти на компромиссы? Хотелось бы им этого пожелать.