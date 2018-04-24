Польские спецслужбы провели операцию по задержанию неонацистов, праздновавших день рождения Адольфа Гитлера, передает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Около 300 полицейских и сотрудников Агентства внутренней безопасности (ABW) действовали в городе Дзержонюв. Они ворвались в один из домов по улице Костюшко и задержали несколько человек. По неофициальной информации, арестованные являются членами нескольких неонацистских групп, работающих, в частности, в Нижней Силезии. Во время операции над домом кружил даже полицейский вертолет. По словам представителя полиции Нижней Силезии Павла Петриковского, полицейские обеспечивали лишь поддержку сотрудникам ABW и антитеррористических подразделений. Во время акции жизнь в 30-тысячном Дзержонюве была полностью парализована, улицы заблокированы, а людям запретили выходить из домов. Всё указывает на то, что действия правоохранителей были связаны с фестивалем неонацистов, организованным в немецком городе Острице на немецко-польской границе, которые собрались там, чтобы отметить 129-ю годовщину со дня рождения Гитлера. В субботу, 21 апреля, в Острице начался неонацистский рок-концерт под названием SS, хотя формально обыгрывалось словосочетание Schild und Schwert, что означает «Щит и меч». По предварительным подсчетам, в первый день фестиваля в немецком городе появилось около 300 гостей.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е

В ответ на марш сторонников Национально-радикального лагеря (ONR) в Гданьске президент города Павел Адамович возглавил в субботу, 21 апреля, демонстрацию под лозунгом «Демократический Гданьск говорит нет национализму и фашизму!», сообщает Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье). Как сообщили представители мэрии, в ней приняли участие 1500 человек. На протяжении всей недели националисты и крайне правые подавали заявки с намерением провести свои акции в целях противодействия демократическому митингу, однако их просьбы не были удовлетворены. Во время демонстрации в субботу над людьми парили флаги Польши, Европейского союза, Кашубии и Гданьска. Открывая собрание, Адамович напомнил, что националисты из ONR проводят свои встречи на земле Гданьского судостроительного завода, где «Солидарность» отстаивала идеалы свободы и либерализма. Президент заявил, что обращение современных националистов к идеологии довоенного Национально-радикального лагеря свидетельствует о том, что они так и не осмыслили прошлое, то есть чудовищность жертв Второй мировой войны и нацистского террора. После Адамовича слово взяли две женщины, испытавшие горечь нацистской оккупации. Пережившая Холокост пани Магдалена Вышиньская призвала польские власти поставить вне закона ONR и другие организации, поклоняющиеся Гитлеру и его идеологии. К ней присоединился вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич, напомнив, что в Польской Республике (1918—1939) Национально-радикальный лагерь было признан незаконным как фашистская организация. В ответ собравшиеся громко скандировали: «Свобода! Равенство! Солидарность!», а под конец исполнили гимн Евросоюза. Митинг был организован Комитетом защиты демократии (KOD), движением «Граждане Речи Посполитой» и Кашубско-Поморским содружеством. Участие приняли парламентарии и депутаты от партий «Гражданская платформа» (PO), «Современная» (Nowoczesna), политики Союза левых демократических сил (SLD) и партии «Вместе» (Razem), а также представители местного самоуправления Поморского воеводства.

Фонд с Украины хочет спасти памятник советским солдатам в Польше, рассказывает Dziennik Wschodni (Люблин). Спустя неделю после того, как из центра Пулав удалили памятник Героям совместных боев, в мэрию обратились представители Союза поляков в Киеве во главе с президентом Владиславом Зваричем. Он готов взять на себя финансирование переноса скульптур польских и советских солдат на кладбище красноармейцев в городе Казимеж-Дольны. Как подчеркнул Зварич, «не каждый советский солдат был военным преступником, память о падших должна быть защищена». Поэтому «этот памятник прославляет не преступную политическую доктрину, а солдат, которые отдали свои жизни, сражаясь с нацистским захватчиком». Но можно ли согласиться с предложением польских соотечественников из Киева? Есть две проблемы. Первая техническая. Директор управления городскими дорогами в Пулавах Веслав Столярский отмечает, что перемещение монумента практически нереалистично, поскольку он не монолитен, а состоит из 14 элементов с металлическими стержнями изнутри, дополнительно усиленных железобетоном. Вторая связана с получением разрешения от властей Казимеж-Дольны. Департамент недвижимости городской мэрии предложил Союзу поляков в Киеве направить обращение в администрацию Люблинского воеводы, так как мэрия такие вопросы не решает. Есть, правда и такой вариант — отправить памятник в Музей социалистического реализма в селе Козлувка. Но он, скорее всего, откажется. По словам директора Музея Замойских в Козлувке Анны Фиц-Лазор, монумент слишком большой, его некуда поставить. Максимум, что сейчас готовы принимать музейщики — это произведения искусства соцреализма, например, уникальные картины или миниатюры известных художников.

Демонтаж памятника советским воинам. Польша

Глава Подкарпатского воеводства Ева Ленярт не торопится сносить памятник Революционной борьбе в Жешуве, пишет Super Nowości (Жешув). Институт национальной памяти Польши (IPN) потребовал убрать его из городского пространства до конца марта. Но он всё еще стоит на своем месте. Снос должны произвести монахи-бернардинцы, на чьей земле находится памятник. При этом Ленярт не подгоняет их. Почему? Согласно законам, воевода не ограничена во времени принятия решения. Представители администрации говорят, что собираются дождаться отчета IPN со списком памятников, подлежащих сносу, и после этого действовать. Противники ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) считают, что за медлительностью властей стоит простое понимание: если монумент снесут сейчас, то PiS не выиграют осенние местные выборы в Жешуве. Этого мнения придерживается, например, жешувский депутат Славомир Голамб, который полагает, что «Право и Справедливость» не хочет «вызвать гнев народа». Что интересно, на «политической бирже» в числе претендентов от правящей партии на пост президента Жешува упоминается не только депутат сейма Польши Войцех Бучак, но и Ева Ленярт. Это и есть причина, почему воевода не спешит с решением о сносе монумента?

В Щецине разгорается скандал из-за решения установить памятник погибшему в 2010 году президенту Польши Леху Качиньскому, брату председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского, передает Głos Szczeciński (Щецин). В июне этого года он должен появиться на аллее Войска Польского. Инициатором выступил профсоюз «Солидарность». Согласие на установку монумента в противоречивых обстоятельствах дали три года назад депутаты Щецина. Правда, они хотели, чтобы он был перед Королевскими воротами в сквере священной памяти Леха Качиньского. В протестом выступил глава Западно-Поморского воеводства. Согласился приютить памятник «Солидарность», взяв на себя финансирование. Сейчас политики из оппозиционной «Гражданской платформы» требуют от президента Щецина провести слушания и спросить население, хотят ли они в принципе видеть такой монумент в городе. Депутат Аркадиуш Мархевка напомнил, что резолюцию о памятнике провели без дискуссии по просьбе клуба PiS: «Нам заткнули рот, не разрешили поговорить с жителями. Это белорусские стандарты». Депутат Славомир Нитрас квалифицировал происходящее еще более резко. По его словам, установка монумента — это выплата «вассальной дани» Ярославу Качиньскому со стороны министра внутренних дел Польши Йоахима Бруджиньского и президента Щецина Петра Кшистека: «Ситуация абсурдная. Депутаты приняли резолюцию без обсуждения, воевода указал, что это незаконно. Затем мы узнаем, что памятник, который является городским объектом, должен строиться на частном участке и что это решение президента Щецина. Что происходит в этом случае? Это еще один пример, когда Бруджиньский «меблирует» город, хотя он ни президент, ни депутат городского совета. Он управляет Щециным с задней скамейки как делегат Качиньского. Я знаю, что вопрос о памятнике был решением именно Бруджиньского ко дню рождения Качиньского». Однако Кшистек утверждает в свою очередь, что он не принимает участие в происходящем, называя всё это «еще одним сражением в войне между «Гражданской платформой» и «Правом и Справедливостью».

В краковском суде заслушали показания пресс-секретаря Всемирного союза солдат Армии Крайовой (ŚZŻAK) Тадеуша Филипковского, передает Dziennik Polski (Краков) в рамках иска против немецкого телесериала «Наши матери, наши отцы». 86-летний активист заявил, что эта лента показывает лживый и вредный образ солдат АК, а также изображает «немцев как бедных людей, которые были обмануты нацистами, а поляков — как антисемитов, которые несут ответственность за Холокост». ŚZŻAK обвиняет авторов сериала в оскорблении личности и достоинства, а также разжигании ненависти. Согласно иску, в фильме есть сцены, утверждающие, что Армия Крайова участвовала в преступлениях против евреев, Германия изображена как жертва Второй мировой войны. Краковскому суду удалось получить объяснения только у одного из трех продюсеров сериала. Как заявил Беньямин Б., польские персонажи, показанные в фильме — это вымышленные персонажи, предмет художественной свободы. Однако продюсер не мог ответить на вопрос, почему у солдат появились повязки с надписью АК, в то время как на самом деле они такого не носили. Суд также попытался заслушать в режиме видеоконференции профессора Юлиуса С., исторического консультанта сериала. Но тот удалился по-английски из здания немецкого суда. А художник по костюмам и вовсе не появилась.

Silar Ветераны АК. 11 ноября 2008 года

Экс-депутат Европейского парламента и президент партии «Свобода» (Wolność) Януш Корвин-Микке приехал в Кельце и заявил: «Власти в Польше — это контракт между бандитами». Парламентарий выступил перед аудиторией из 200 человек, в основном молодежи, пишет Nasze Miasto (Кельце). Корвин-Микке, известный своим скептическим подходом к Европейскому союзу и отвращением к демократии, в очередной раз заявил, что ЕС когда-нибудь рухнет. По его словам, сегодня практически все страны Евросоюза уже обанкротились, «поэтому конец близок». Он также утверждал, что нет никакой разницы между крупнейшими политическими партиями в Польше, приведя в пример ситуацию с пенсионным страхованием. Лидер «Свободы» особо отметил, что встречи с ним уже много лет привлекают молодых людей. На встрече присутствовал Давид Левицкий, глава отделения партии в Свентокшиском районе, который, среди прочего, сказал, что «Свобода» примет участие в местных выборах.

Жительница Эльблонга рассказала об оригинальном случае мошенничества, на которое она попалась, информирует Dziennik Elblaski (Эльблонг). Она вступила в переписку с мужчиной, который представился солдатом, воющим в Сирии. Их переписка началась в социальных сетях. Ее собеседник рассказывал о своей службе. А спустя два месяца сообщил, что получил ранение и попросил о материальной помощи. Жительница Эльблонга переслала ему в общей сложности более 100 тысяч злотых (1,8 млн рублей), пока не поняла, что ее обманули. Причем ради помощи «раненому солдату» деньги взяла в долг. В настоящее время инцидент расследует полиция, виновному в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.