В опубликованном 20 апреля докладе государственного департамента США о ситуации с правами человека в мире Китай, Россия, Северная Корея и Иран названы «силами нестабильности» за предположительное нарушение ими прав человека. В департаменте заявили, что в связи с положением дел в КНР Вашингтон может принять определенные меры в рамках глобального акта Магнитского.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира государственного департамента США

В западных СМИ это было воспринято так, как будто США собираются вводить санкции против конкретных официальных лиц КНР. И хотя такие заявления по-прежнему могут стать заголовками западных СМИ, всё же эти доклады государственного департамента всё менее актуальны. Сам Запад все больше погрязает в тех же проблемах, в которых он обвиняет развивающие страны, сообщает китайское издание The Global Times в своей редакционной статье.

Например, страны Запада ужесточают правила пользования социальными сетями, а также уделяют больше внимания границам свободы. Более того, администрация президента США Дональда Трампа сократила объемы финансовой поддержки глобального продвижения западного видения прав человека. Так, сократилась поддержка неправительственных организаций и диссидентских групп в развивающихся странах.

Ливия, Ирак и Афганистан, куда особенно активно США экспортировали свою «демократию», теперь погрязли в хаосе. Сирия переживает гуманитарную катастрофу из-за вмешательства США и ЕС, на фоне чего крайне неубедительно выглядят заявления Запада о правах человека.

Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army Американские солдаты

В странах третьего мира сложилась стойкая убежденность, что Западу есть дело до прав человека только тогда, когда речь о противниках действующей власти, а также что эти столь превозносимые права человека не отвечают нуждам простых людей. Иными словами, Запад использует права человека в качестве инструмента для достижения своих целей.

Со своей стороны, отмечает издание, с тех пор как Китай стал проводить реформы и вести более открытую политику, страна пережила значительные социальные и экономические изменения. В Китае понимание прав человека шире, чем на Западе: жизнь в достатке, социальная справедливость, чистые общественные туалеты, возможность путешествовать и не испытывать чувства неполноценности из-за нищеты — всё это осязаемые права человека.

В частности, Синьцзян-Уйгурский автономный район представляет собой сложнейший вопрос. Восстановление порядка там является важной задачей, в достижении которой уже достигнуты определенные успехи. К счастью, регион не превратился в еще одну Боснию и Герцеговину, Косово или Сирию. США же наплевать на благополучие проживающих в регионе этнических групп.

Все шаги Вашингтона направлены на то, чтобы усложнить Пекину проведение собственных внешней и внутренней политики. Несмотря на это, ситуация с правами человека в КНР постепенно улучшается. И Пекину нет дела до осуждений Запада.