В области военной логистики грядет целая революция, и связана она с трехмерной печатью, с помощью которой военные США могут в значительной мере сократить сроки ремонта своей техники и тем самым повысить ее эффективность, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

Maxpixel.net 3D-печать. Флот

Так, недавно одно из подразделений морской пехоты США смогло с помощью этой новой технологии создать запасную часть для многоцелевого истребителя F-35В, находящегося в составе 121-ой ударной истребительной эскадрильи морской пехоты. У указанного летательного аппарата на дверце задних шасси износился один из пластиковых компонентов.

Хотя сам по себе он был мал и незначителен, однако для исправления неполадки пришлось бы заменить дверцу полностью. Тем не менее военные смогли с помощью трехмерного принтера распечатать новый бампер и установить его. И все это в считаные дни, а не недели, как в случае полной замены этого узла.

«Как для командира, для меня самое большое значение имеет время», — отметил лейтенант-полковник Ричард Руснок, один командующих эскадрильей.

«Хотя наши тыловики и логисты делают прекрасную работу, доставая нам запасные части, возможность быстро создать собственную деталь является громадным преимуществом», — добавил он.

Для отдельного подразделения возможность печати компонентов при появлении необходимости означает сокращение времени, которое требуется для получения новых запасных частей, а также снижает количество снаряжения, которое подразделение должно брать с собой на операцию.