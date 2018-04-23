Мусорная изнанка Углича
Есть в нашей жизни темы, которые если и не табуированы вовсе, то обсуждаем мы с большой неохотой. Взять ту же тему бытового мусора. Большинству из нас, по большому счёту, наплевать на дальнейшую судьбу наших мусорных пакетов, которые раз в день мы доставляем в мусорные контейнеры.
И только чрезвычайные ситуации могут привлечь внимание к этой изнанке нашей с вами жизни. Рвануло в Волоколамске, когда дети отравились газом со свалки, так сразу стала близка тема переработки мусора в нашей стране. Стало понятно, что с этим у нас не всё в порядке. Дальше — больше, вдруг губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что наш регион «протянет руку помощи» Москве и примет около 200 тысяч тонн мусора в год.
Один из аргументов региональной власти: московские деньги за мусор помогут улучшить ситуацию с переработкой мусора и в конечном счёте улучшить экологическую ситуацию в регионе. Большинство из тех, кто восприняли эту тему негативно, приводит такой контраргумент: а почему Подмосковье, долгие годы получающее деньги от Москвы за мусор, так и не смогло наладить современную переработку мусора?
Ну да что нам Подмосковье, у нас у самих, в Угличском районе, ситуацию вокруг мусорного полигона безмятежной не назовёшь. По меркам цивилизованного общества захоронение мусора здесь ведётся пугающим варварским способом, но по отечественным меркам всё не так уж и страшно. Давайте разбираться.
Основная проблема Угличского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) — его расположение. В далёком 1995 году, когда выбирали место для будущего полигона, экономическая эффективность взяла верх над здравым смыслом. Полигон начали строить поблизости от дороги Углич — Ярославль (в 500 метрах от деревни Селиваново), чтобы мусоровозам сподручнее было добираться сюда, но совсем не учли особенности местного ландшафта.
Аккурат от полигона естественный уклон в сторону реки Улейма (которая находится всё в тех же 500 метрах) составляет почти 16 градусов. Тут не нужно быть великим специалистом, чтобы понять, что большинство сточных вод с самого полигона рано или поздно окажутся в реке.
Почти 17 лет шло строительство Угличского полигона, если бы не форс-мажор на Чурьяковской свалке, которая постоянно горела, возможно, его бы так до сих пор и не ввели. Видимо, были объективные причины, но, как это часто бывает в нашей стране, полигон официально приняли уже после того, как сюда начали возить мусор. Строился этот полигон по стандартам прошлого. Ввели в эксплуатацию его в 2014 году и рассчитывали, что прослужит он району 15 лет, но уже на сегодня, по официальным данным, наш полигон заполнен на 57 процентов. По темпам его заполнения уже становится понятным, что запас прочности у полигона совсем небольшой при условии, что его не будут расширять.
Вопрос: куда его будут расширять? В сторону Улеймы нельзя, санитарная зона полигона уже на практике достигла реки, получается, что расширение пойдёт в сторону леса 1-й категории. Раньше мы ходили в этот лес за грибами, сейчас там такой ужас», — рассуждает Людмила Васильевна. Эта неравнодушная женщина одной из первых забила тревогу и борется с полигоном, словно Дон Кихот с ветряными мельницами, уже не первый год.
Ужас — это универсальное слово, которое описывает ситуацию вокруг Угличского полигона ТКО. Различные проверяющие инстанции после очередных жалоб активистов проверяют полигон и каждый раз штрафуют руководство за нарушения. Но толку-то? Опасные стоки с полигона как текли, так и текут в Улейму.
Раньше у нас тут был замечательный пляж, а теперь уже второй год не купаемся. Мне одно непонятно. Вся эта гадость прямоходом же попадает в Волгу, неужели это никого не пугает? — сокрушается местный житель Геннадий Васильевич.
Специалисты делали забор воды из ручья, который впадает в Улейму, но данные об итогах исследований людям никто не сообщил. Но они и без специальных лабораторий чувствуют, что свалка уже начала влиять на экологию реки. В прошлом году жители похоронили двух бобров в Фалюково, ещё одного мёртвого бобра нашли уже у самого Селиваново. Говорят, что и рыба пропала.
Объёмная переписка — папка в несколько кирпичей — пока не дала действенного результата. Но и требования у активистов запредельные: они хотят полного и немедленного закрытия полигона. Полумеры их не интересуют. Московская фирма «Хартия», которая фактически больше года хозяйничает на полигоне (по документам с января этого года «Хартия» взяла полигон в аренду по концессионному соглашению на 8 лет), разительных и заметных перемен на полигон не привнесла: стоки в Улейму как шли, так и идут.
Сама «Хартия» утверждает, что они готовы вложить 24 миллиона рублей в Угличский полигон ТКО. Можно ли считать эти средства инвестициями или это всё же плата за захоронение того мусора, что «Хартия» собирает в Угличском районе? Это, скорее, вопрос трактовок. На эти средства планируется: строительство комплекса очистных сооружений; монтаж дренажной системы технологической карты; строительство пруда-испарителя; реконструкция технологической карты; устройство дезинфекционного барьера и строительство мусоросортировочного комплекса. Насколько слова разойдутся с делом, мы узнаем нескоро. Переживут ли это время оставшиеся бобры, никто не знает.
Но вы знаете, что я хочу отметить со своей стороны? В Угличе ещё до прихода «Хартии» старались внедрить зачатки раздельного сбора мусора. У нас тогда отдельно собирались пластиковые бутылки и пакеты. С приходом «Хартии» в расширенный список вошли ещё и бумага, стекло и металл.
Но что настораживает. Во-первых, специальные контейнеры под перерабатываемый мусор часто бывают переполнены, что полностью отбивает желание даже у самых дисциплинированных граждан. Во-вторых, есть очевидцы, которые наблюдали, как содержимое данных контейнеров высыпалось в те же мусоровозы, что собирают обычный мусор. Фактически речь идёт о том, что перерабатываемый мусор в обычном порядке вывозится всё на тот же полигон.
Сюда же, на полигон, попадают батарейки, ртутные лампы и прочие опасные бытовые отходы, которые люди по старинке выбрасывают в мусорные пакеты. Теперь представляете: какой химический коктейль попадает в реку Улейма? Неудивительно, что бобры не выдерживают и мрут.
А тут ещё и угроза того, что московский мусор повезут и на наш полигон. Руководство «Хартии» пока такой сценарий исключает, но в то же время эта московская фирма получила спецпропуска на проезд по территории Угличского района 10 крупногабаритных грузовиков, на которых сейчас уже возится мусор в Ярославль.
В любом случае тему захоронения и переработки бытового мусора нужно всесторонне обсуждать и по возможности контролировать (это работа для того же депутатского корпуса), иначе через пару лет под Угличем может вырасти свалка, которая ничем не будет отличаться от свалки в Волоколамске.