Есть в нашей жизни темы, которые если и не табуированы вовсе, то обсуждаем мы с большой неохотой. Взять ту же тему бытового мусора. Большинству из нас, по большому счёту, наплевать на дальнейшую судьбу наших мусорных пакетов, которые раз в день мы доставляем в мусорные контейнеры.

Кирилл Воронин Мусорные контейнеры в Угличе

И только чрезвычайные ситуации могут привлечь внимание к этой изнанке нашей с вами жизни. Рвануло в Волоколамске, когда дети отравились газом со свалки, так сразу стала близка тема переработки мусора в нашей стране. Стало понятно, что с этим у нас не всё в порядке. Дальше — больше, вдруг губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что наш регион «протянет руку помощи» Москве и примет около 200 тысяч тонн мусора в год.

Полигон «Скоково» под Ярославлем

Один из аргументов региональной власти: московские деньги за мусор помогут улучшить ситуацию с переработкой мусора и в конечном счёте улучшить экологическую ситуацию в регионе. Большинство из тех, кто восприняли эту тему негативно, приводит такой контраргумент: а почему Подмосковье, долгие годы получающее деньги от Москвы за мусор, так и не смогло наладить современную переработку мусора?

Ну да что нам Подмосковье, у нас у самих, в Угличском районе, ситуацию вокруг мусорного полигона безмятежной не назовёшь. По меркам цивилизованного общества захоронение мусора здесь ведётся пугающим варварским способом, но по отечественным меркам всё не так уж и страшно. Давайте разбираться.

Основная проблема Угличского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) — его расположение. В далёком 1995 году, когда выбирали место для будущего полигона, экономическая эффективность взяла верх над здравым смыслом. Полигон начали строить поблизости от дороги Углич — Ярославль (в 500 метрах от деревни Селиваново), чтобы мусоровозам сподручнее было добираться сюда, но совсем не учли особенности местного ландшафта.

Кирилл Воронин Полигон ТКО под Угличем

Аккурат от полигона естественный уклон в сторону реки Улейма (которая находится всё в тех же 500 метрах) составляет почти 16 градусов. Тут не нужно быть великим специалистом, чтобы понять, что большинство сточных вод с самого полигона рано или поздно окажутся в реке.

Кирилл Воронин Ручей около полигона

Почти 17 лет шло строительство Угличского полигона, если бы не форс-мажор на Чурьяковской свалке, которая постоянно горела, возможно, его бы так до сих пор и не ввели. Видимо, были объективные причины, но, как это часто бывает в нашей стране, полигон официально приняли уже после того, как сюда начали возить мусор. Строился этот полигон по стандартам прошлого. Ввели в эксплуатацию его в 2014 году и рассчитывали, что прослужит он району 15 лет, но уже на сегодня, по официальным данным, наш полигон заполнен на 57 процентов. По темпам его заполнения уже становится понятным, что запас прочности у полигона совсем небольшой при условии, что его не будут расширять.

Вопрос: куда его будут расширять? В сторону Улеймы нельзя, санитарная зона полигона уже на практике достигла реки, получается, что расширение пойдёт в сторону леса 1-й категории. Раньше мы ходили в этот лес за грибами, сейчас там такой ужас», — рассуждает Людмила Васильевна. Эта неравнодушная женщина одной из первых забила тревогу и борется с полигоном, словно Дон Кихот с ветряными мельницами, уже не первый год.

Ужас — это универсальное слово, которое описывает ситуацию вокруг Угличского полигона ТКО. Различные проверяющие инстанции после очередных жалоб активистов проверяют полигон и каждый раз штрафуют руководство за нарушения. Но толку-то? Опасные стоки с полигона как текли, так и текут в Улейму.

Кирилл Воронин Ручей около полигона

Раньше у нас тут был замечательный пляж, а теперь уже второй год не купаемся. Мне одно непонятно. Вся эта гадость прямоходом же попадает в Волгу, неужели это никого не пугает? — сокрушается местный житель Геннадий Васильевич.

Специалисты делали забор воды из ручья, который впадает в Улейму, но данные об итогах исследований людям никто не сообщил. Но они и без специальных лабораторий чувствуют, что свалка уже начала влиять на экологию реки. В прошлом году жители похоронили двух бобров в Фалюково, ещё одного мёртвого бобра нашли уже у самого Селиваново. Говорят, что и рыба пропала.

Объёмная переписка — папка в несколько кирпичей — пока не дала действенного результата. Но и требования у активистов запредельные: они хотят полного и немедленного закрытия полигона. Полумеры их не интересуют. Московская фирма «Хартия», которая фактически больше года хозяйничает на полигоне (по документам с января этого года «Хартия» взяла полигон в аренду по концессионному соглашению на 8 лет), разительных и заметных перемен на полигон не привнесла: стоки в Улейму как шли, так и идут.

Сама «Хартия» утверждает, что они готовы вложить 24 миллиона рублей в Угличский полигон ТКО. Можно ли считать эти средства инвестициями или это всё же плата за захоронение того мусора, что «Хартия» собирает в Угличском районе? Это, скорее, вопрос трактовок. На эти средства планируется: строительство комплекса очистных сооружений; монтаж дренажной системы технологической карты; строительство пруда-испарителя; реконструкция технологической карты; устройство дезинфекционного барьера и строительство мусоросортировочного комплекса. Насколько слова разойдутся с делом, мы узнаем нескоро. Переживут ли это время оставшиеся бобры, никто не знает.

Но вы знаете, что я хочу отметить со своей стороны? В Угличе ещё до прихода «Хартии» старались внедрить зачатки раздельного сбора мусора. У нас тогда отдельно собирались пластиковые бутылки и пакеты. С приходом «Хартии» в расширенный список вошли ещё и бумага, стекло и металл.

Кирилл Воронин Мусорные контейнеры в Угличе

Но что настораживает. Во-первых, специальные контейнеры под перерабатываемый мусор часто бывают переполнены, что полностью отбивает желание даже у самых дисциплинированных граждан. Во-вторых, есть очевидцы, которые наблюдали, как содержимое данных контейнеров высыпалось в те же мусоровозы, что собирают обычный мусор. Фактически речь идёт о том, что перерабатываемый мусор в обычном порядке вывозится всё на тот же полигон.

Сюда же, на полигон, попадают батарейки, ртутные лампы и прочие опасные бытовые отходы, которые люди по старинке выбрасывают в мусорные пакеты. Теперь представляете: какой химический коктейль попадает в реку Улейма? Неудивительно, что бобры не выдерживают и мрут.

А тут ещё и угроза того, что московский мусор повезут и на наш полигон. Руководство «Хартии» пока такой сценарий исключает, но в то же время эта московская фирма получила спецпропуска на проезд по территории Угличского района 10 крупногабаритных грузовиков, на которых сейчас уже возится мусор в Ярославль.

В любом случае тему захоронения и переработки бытового мусора нужно всесторонне обсуждать и по возможности контролировать (это работа для того же депутатского корпуса), иначе через пару лет под Угличем может вырасти свалка, которая ничем не будет отличаться от свалки в Волоколамске.