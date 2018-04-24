Президент США Дональд Трамп нанес ракетный удар по Сирии в ответ на предположительную химическую атаку, жертвами которой якобы стали 70 человек. Вместе с Трампом в непродуманном ударе участвовали Франция и Соединенное Королевство, и хотя их вклад и носил вторичный характер, в Лондоне и Париже с пафосом стали говорить о совершенном. Тем не менее если эти две страны хотя бы и на вторых ролях, но делом поддержали Вашингтон, этого нельзя сказать о целом круге союзников США, ставших высоко превозносить заслуги других как свои, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The American Conservative.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Автор отмечает, что в Вашингтоне на протяжении долгого времени утверждали, что поддержка правящих элит других стран легитимирует применение военной силы против других государств, какими бы глупыми и катастрофичными ни были эти конфликты. Так, бывший президент США Джордж Буш — младший с гордостью заявил, что вторжение в Ирак поддержали Маршалловы Острова, Микронезия и Палау. Среди других сторонников катастрофической авантюры США были Албания, Эритрея, Гондурас, Тонга, Уганда и Узбекистан.

Своей поддержкой устремлений Вашингтона жертвовать жизнями американских граждан они, возможно, смогли добиться от США выделения им дополнительной помощи. Так, в 1991 году, когда Йемен проголосовал против войны в Ираке, государственный секретарь США Джеймс Бейкер заявил, что такое голосование стало для них самым дорогим, поскольку стоило стране иностранной поддержки.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Тем не менее еще большее раздражение, нежели страны, которые за счет США увеличивают свой бюджет, вызывают те государства, которые должны делать более значительный вклад в национальную, региональную и глобальную безопасность, но оставляют эту работу США. При этом они аплодируют тому, с какой готовностью США жертвуют своими человеческими и финансовыми ресурсами.

Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил свою поддержку удару Трампа по Сирии, объявив, что он «сократит способность [сирийского] режима в дальнейшем атаковать народ Сирии с помощью химического оружия». Это правильные слова, только где были остальные 25 членов НАТО? Они были чем-то заняты или попросту не могли ничем помочь США, как недавно принятая в ряды альянса Черногория?

Помимо Франции и Великобритании, бо́льшая часть европейских стран может лишь поддержать миротворческие операции или отправить группу военнослужащих для участия в том или ином конфликте. Так, правительства Италии и Испании, стран, которые могут быть серьезными военными державами Европы, также поддержали удар по Сирии — из безопасных Рима и Мадрида. Глава МИД Испании Альфонсо Дастис Кеседо назвал удар «легитимным и пропорциональным».

Такую же позицию заняла и Германия, чей канцлер Ангела Меркель должна бы проводить политику повышения военных расходов и увеличения обязательств перед НАТО, но все же решила отказаться от того, чтобы встать на сторону США делом, а не словом. В частности, до удара она заявила, что Берлин не будет участвовать в операции. После же нанесения удара она заявила, что нужно приложить все усилия для демонстрации неприемлемости применения химического оружия.

Поддержали США в их действиях и главы МИД стран — членов ЕС, которые на специальной встрече одобрили «любые шаги, направленные на предотвращение применения химического оружия». Их словесная поддержка была настолько же пространной, насколько и дешевой. Так, главы Европейских совета и комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер поддержали это незаконное нападение. Однако сами не выбраны народом, а назначены в псевдогосударстве, в котором, как уже неоднократно отмечалось, существует дефицит демократии.

ИА REGNUM Пентагон

У ЕС нет вооруженных сил, а его внешняя политика существует лишь в теории. Никто не отдает честь флагу блока, не поет его гимн и не болеет за его футбольную команду. Туска и Юнкера презирают простые люди, которые считают, что народы Европы должны иметь возможность выбирать, кто ими управляет. И все же двое «лидеров» хотят, чтобы граждане США жертвовали своим жизнями.

Схожего мнения придерживается и председатель Европейского парламента Антонио Таяни, который заявил, что «применение химического оружия неприемлемо», а Европа должна играть «более значительную роль в обеспечении безопасности, мира и предотвращении» гуманитарных кризисов. Ему только стоит ответить на вопрос, а какие вооруженные силы блока будут принимать эти меры?

Таким образом, вместо того чтобы пытаться на уровне риторики получить поддержку от стран, не желающих делать какой-либо практический вклад в военные усилия США, Вашингтон должен перестать слушать так называемых союзников, которые стремятся добиться дешевых военных успехов за чужой счет. Кандидат Трамп, похоже, понимал это. Союзники США — помеха, а не помощь при достижении страной своих интересов. Если Трамп с тех пор забыл об этом, то удар по Сирии должен послужить красноречивым напоминанием.