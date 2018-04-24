ПАО «Туполев» начало строительство первого самолёта Ту-160М2 — новой модификации наиболее совершенного российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности. «Белый лебедь» в новом обличье по планам поднимется в воздух в 2021 году, а согласно Государственной программе вооружения 2018−2027 (ГПВ-2027) должно быть построено десять новых самолётов этого типа. Что означает возобновление производства Ту-160?

Alexander Beltyukov Туполев Ту-160

ПАК ДА становится проектом далёкого будущего

Новость о возобновлении производства Ту-160, появившаяся ещё в 2015 году, уже тогда отчётливо показывала, что разработка принципиально нового бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) отодвигается на второй план (на тот момент речь шла о серийном производстве в 2025 году). В последнее время этот тезис нашёл и другие подтверждения — согласно ГПВ-2027 будет произведено 10 единиц Ту-160М2, а по проекту ПАК ДА будет проводиться лишь научно-исследовательская работа. Учитывая планы построить к 2035 году 50 новых Ту-160М2, вряд ли стоит ожидать появления ПАК ДА в металле и близком к серийному производству состоянии раньше этого срока. Так что у России ещё нескоро появится аналог американского B-2 Spirit и перспективного B-21 Raider, да и Китай, возможно, раньше сможет разработать свой бомбардировщик по схеме «летающее крыло» (обеспечивает радиолокационную малозаметность, но непригодна для сверхзвуковых полётов, которые в наше время особых преимуществ не дают).

Mil.m4.cn Макет новейшего ракетоносца ПАК ДА

Платформа Ту-160 отвечает современным требованиям

Несмотря на то, что Ту-160 эксплуатируется с 1987 года, сама платформа не утратила своей актуальности. Во многом это связано с вооружением, которое несёт самолёт, — крылатые ракеты большой дальности. Более старые крылатые ракеты Х-55СМ способны преодолеть расстояние до 3500 км, а новые Х-101/Х-102 (в неядерном и ядерном оснащении) до 4500−5500 км (по разным данным). На таких расстояниях уничтожить бомбардировщики (да и обнаружить) практически невозможно, вместе с этим каждый Ту-160 несёт 12 стратегических крылатых ракет. При этом межконтинентальная дальность полёта самолёта в сочетании с возможностью дозаправки в воздухе позволяет нанести высокоточный неядерный или ядерный удар по любой наземной цели на планете.

Что касается обновлённого Ту-160М2, то самолёт получит совершенно новую электронику, а также модернизированные двигатели НК-32 (за счёт их большей экономичности вырастет максимальная дальность полёта бомбардировщика). В отличие от базовой модификации Ту-160М2 будет обладать заметно большими возможностями по применению неядерного высокоточного вооружения, в том числе и находящегося на сегодняшний день в разработке, например, ГЗУР («Гиперзвуковая управляемая ракета») или Х-50 (малозаметная крылатая ракета).

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Это позволит шире использовать самолёты в реальных локальных конфликтах, тогда как свою стратегическую задачу (удар крылатыми ракетами с ядерной боевой частью), к счастью, Ту-160 вряд ли будет суждено выполнить.

Сходные возможности получат и имеющиеся на сегодняшний день Ту-160, которые все будут модернизированы до уровня Ту-160М. Этот самолёт сейчас проходит испытания — первым бортом стал достроенный из советского задела Ту-160 (17-й самолёт этого типа, находящийся в распоряжении ВКС России). Кстати, из-за оплошности, допущенной государственными СМИ и Дмитрием Рогозиным, многие до сих пор считают, что в 2017 году первый полёт совершил Ту-160М2, тогда как на самом деле это был Ту-160М, достроенный на Казанском авиазаводе из советского задела.

Tupolev.ru Выкатка самолета Ту-160, построенного на основе имевшегося на КАЗ им. С.П. Горбунова технологического задела

В целом возобновление производства Ту-160М2 — это шаг к восстановлению промышленности, давно утратившей возможность производить стратегические бомбардировщики. К тому же это более экономично, чем создание ПАК ДА «с нуля», тем более в условиях упадка соответствующих предприятий. Будет интересно понаблюдать, смогут ли производители в течение следующих 9 лет построить 10 новых Ту-160М2, согласно подписанному с Министерством обороны России контракту. Стоимость постройки машин составит 160 млрд рублей (около $262 млн за один самолёт). Если задача будет выполнена, то озвученная цифра в 50 Ту-160М2 до 2035 года будет выполнима, если заказ будет сорван — то перспективы развития российской стратегической авиации станут более туманными, а про ПАК ДА, видимо, и вовсе придётся забыть. Если же поставленные цели будут выполнены, то новые самолёты, вероятно, вытеснят из ВКС России более старые стратегические бомбардировщики Ту-95МС (хотя они и несут те же крылатые ракеты Х-101/102 и вполне пригодны к выполнению современных задач), а в перспективе им придётся заменять (несмотря на разные задачи) и дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые сейчас модернизируются, но замены им на горизонте пока не видно.