После 1945 года мир на планете обеспечивался результатами нескольких международных конференций, в частности Ялтинской и Потсдамской, и важнейшей структурой Организации Объединённых Наций — её Советом Безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Reichsburger

Обыватель летал по планете. зарабатывал свои money, загорал на пляжах, сидел в кафе и ресторанах, размножался и не был отягощён постоянным знанием того, что тем, что его не бомбят и он жив, он обязан сносно устроенному Совету Безопасности, и в частности праву «вето».

А это именно так.

В Совете Безопасности пять постоянных членов: это победители Второй мировой — США, Китай, Россия, Великобритания и втиснувшаяся в круг победителей кое-как Франция.

Ялтинская и особенно Потсдамская конференции решительно отказали в праве руководить миром и решать его судьбы побеждённым державам бывшей гитлеровской коалиции: Германии, Японии, Италии, не говоря уже о меньших партнёрах Гитлера, таких, как там Венгрия или Румыния, или совсем карликовых союзниках Гитлера — прибалтах, например.

«Большая тройка» на Ялтинской конференции. Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. 1945

Война закончилась в 1945 и в 1946-м, послевоенная ярость не улеглась, но хотя бы упорядочилась, «Ялта» и «Потсдам» выстояли даже в годы холодной войны, и выстоял Совет Безопасности и навязанный им порядок.

Между тем они залечили раны, страны — члены гитлеровской коалиции, экономически окрепли и всё более недовольны тем порядком, который был установлен в Ялте и Потсдаме людьми-титанами и странами-колоссами. В Ялте и Потсдаме современному миру строй и ясность ведь сообщили Сталин, Рузвельт (впоследствии его сменил Трумэн), и Черчилль (в Потсдаме его заменил в конце Эттли). Как атланты, держали колоссы мир на своих плечах.

Именно традиционный механизм «вето» позволял и позволяет до сих пор соблюдать на планете хоть какую-то глобальную устойчивость.

Этот механизм не подвёл планету и в непростые времена холодной войны и, скрипя, вывозит планету из тяжёлых ситуаций и до сих пор.

Германия, Япония, Италия не могли проникнуть в Совет Безопасности, за стол с победителями, но они проникли в параллельную структуру, такую как G-7. Разве они не сидят там сейчас? Сидят. И стоят, дружно улыбаясь, вместе с руководителями стран, их победивших.

G7italy.it Саммит G7 2017. Таормина. Италия

Попытка заменить Совет Безопасности структурой G-7 не увенчалась ещё успехом, но, может, увенчается позже и G-7 заменят Совбез? G-7 ведь день ото дня крепчают.

Одновременно предпринимаются попытки расправиться с Советом Безопасности. Последние годы постоянному составу Совета Безопасности был навязан непостоянный состав в количестве 10 стран, меняющийся каждые два года. У них, слава Богу, нет права «вето», а то бы злопамятные страны натворили бы катастроф.

Антониу Гуттереш, новый глава ООН, принадлежит к партии ревизионистов, желающих изменить правила управления планетой :

«Ясно, что холодная война вернулась. Однако теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (Ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков».

Антониу Гуттереш

Гуттереш подвирает: помимо двух блоков, был целый корпус неприсоединившихся стран, во главе одно время с Югославией. Следует принять во внимание и тот факт, что сам Гуттереш — португалец, представитель страны, которая была близка к Гитлеру, хотя и была осторожнее других, так что он лицо заинтересованное. А Турцией и Ираном Гуттереш пеняет России, дескать, эти страны придерживаются пророссийской позиции.

В свою очередь, Россия может привести Гуттерешу противоположный пример: страны Балтии, Польшу, Румынию, которые проводят антироссийскую политику в ЕС и преуспели в русофобии, успешно заразив ею большие европейские страны, но суть не в этом.

Суть в том, что потерпевшие во Второй Мировой Войне хотели бы, чтобы эта война была забыта. Антониу Гуттереш отметил, что некоторые страны злоупотребляют правом «вето». Кто именно злоупотребляет, Гуттереш не сказал, но очевидно, что для Гуттереша это Россия.

США же, страна из клана победителей во Второй мировой, добровольно возглавила мятеж побеждённых, желая вместе с ними победить в Третьей?

Kremlin.ru Совет безопасности ООН

Если право «вето» будет ликвидировано, западные страны простым большинством смогут проводить выгодные им резолюции. Их же трое в Совете Безопасности, большинство: США, Великобритания и Франция. Против России и Китая, это если ещё предположить, что Китай будет заодно с Россией.

Так что вот тучи сгустились, стали над Советом Безопасности.

Гуттереш хочет реформы. Слабые государства хотят реформы. Разгромленные в историческом соревновании государств, эти государства хотят реформы.

Какой будет реформа?

Все члены ООН будут призваны её одобрить?

Или только постоянные члены Совбеза?

Или постоянные плюс непостоянные?

Для России эта реформа экстремально опасна.