Похоже, что экологической катастрофы на реке Дон уже не избежать. В Ростовской области состоялась церемония закладки первого камня на месте строительства Багаевского гидроузла. Для этого в хутор Арпачин Багаевского района 23 апреля прибыли министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Присутствие федерального министра не случайно, так как проект реализуют Минтранс России и Росморречфлот. Объём инвестиций — более 22 млрд рублей. Этот проект уже сравнили со строительством международного аэропорта «Платов».

Donland.ru Проект Багаевского гидроузла

Donland.ru Церемония закладки камня

По мнению Соколова, реализация проекта «позволит повысить пропускную способность Волго-Донского канала, обеспечить безопасность судоходства, решить задачи гарантированного водозабора и приступить к оздоровлению Цимлянского водохранилища».

Что касается экономической выгоды, то благодаря гарантированной глубине судоходных путей до четырех метров появится возможность увеличить загрузку судов, проходящих через Ростовскую область. Багаевский гидроузел, уверены чиновники, даст импульс развития транспортной системе, рыболовству, мелиорации, водоснабжению. Также власти обещают, что затопления территорий не произойдёт, а рыбопропускные сооружения, предусмотренные проектом, обеспечат свободный проход рыбы.

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Donland.ru Старт реализации проекта дан

Напомним, строительство объекта должно помочь региону справиться с маловодьем, которое было зафиксировано на Дону летом 2015 года, заявляют региональные власти. Но учёные сомневаются, что гидроузел решит проблему. Так считает, например, глава Российской академии наук Александр Сергеев. В конце марта 2018 года он заявил о нецелесообразности реализации проекта.

«Если мы продолжим использование и эксплуатацию реки Дон в таком же направлении и дальше, то есть будем развивать гидростроительство, то мы окончательно утратим реку Дон как промысловую, то есть говорить о лове здесь не только в промышленных масштабах, но и в спортивно-любительских, не придется», — отмечал ранее заместитель директора института по научной работе ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» Владимир Белоусов.

Donland.ru Проект Багаевского гидроузла

Экологи подчёркивают, что проект предусматривает, прежде всего, коммерческие цели. Строительство Багаевского гидроузла лоббируют судовладельцы, которым необходимо увеличить грузопоток.

«Что касается экологии, то уже настолько навредили реке запрудами и низконапорными плотинами, что рыбные запасы уже в 10 раз уменьшились. Сейчас проблема заключается в том, сколько воды притекает в Цимлянское водохранилище. И сколько бы плотин ни было построено вниз по Дону, воды от этого больше не станет. И если мы её размажем по всей поверхности, то она будет испаряться. И мы будем иметь серьезные непроизводственные потери. Здесь превалируют интересы судовладельцев, которым нужно увеличить грузопоток на Нижнем Дону, это главные лоббисты проекта. И лидером является компания «Лукойл», — считает волгодонский эколог Владимир Шалимов.

По его мнению, необходимо реабилитировать Цимлянское водохранилище и иметь там стратегический запас для обеспечения жителей Нижнего Дона и всей Ростовской области питьевой водой.

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Росрыболовство также не скрывает, что из-за строительства Багаевского узла рыбохозяйственный комплекс Ростовской области понесёт потери в размере 5 млрд руб., но такая огромная сумма будет выплачена региону для компенсационных мероприятий постепенно.

Donland.ru Судоходство на реке Дон

Стоить отметить, что в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость», который прошёл в Калининграде 2 марта 2018 года, журналист из Санкт-Петербурга Сергей Лисовский попросил президента России Владимира Путина обратить внимание на проект Багаевского гидроузла. Местные жители опасаются подтоплений прибрежных территорий после введения объекта, а учёные предрекают гибель реки.

«Там происходит, на мой взгляд, медленное уничтожение реки Дон. Судоходные компании пытаются построить там Багаевский гидроузел, то есть плотину, по сути дела, которая на нижнем Дону повысит уровень реки на два метра. Вода заливает полностью сельскохозяйственные угодья, лес вдоль Дона, туристическую инфраструктуру, частные дома. Люди в панике. С одной стороны, экономика судоходных компаний, с другой — полное уничтожение жизни. Четыре района попадают под затопление. Они не хотят перекрывать трассы, не бунтуют. Люди хотят просто внимания первого лица государства. Хочу передать это обращение. Здесь и академики, и простые жители, и бизнесмены. Поэтому, Владимир Владимирович, очень прошу, обратите внимание на защиту реки Дон», — обратился спикер к главе государства.

Российский лидер пообещал дать поручение правительству РФ и отправить на Дон инспекцию с целью проверки данного обращения. Была ли проведена проверка, до сих пор неизвестно, что косвенно подтверждает государственную позицию. Она заключена в потворстве коммерсантам.