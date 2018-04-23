Не так давно было всего два конкурирующих объяснения причин безработицы. Существует кейнсианская теория дефицитного спроса, в которой утверждается, что рабочие «невольно» становятся безработными, когда у общества нет денег на покупку товаров и услуг, которые они производят. В Чикагской школе утверждают, что безработица — это естественное проявление саморегулирования рынка, пишет Роберт Скидельски в статье для издания Asia Times.

Ян Брейгель Младший. Адам за работой в поле

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В настоящий момент появилось третье объяснение причин безработицы: сокращение рабочих мест и заработной платы связано процессом автоматизации. Разумеется, идея о том, что роботы отнимают у человека рабочие места, — это новое проявление старой проблемы технологической безработицы. Однако новое проявление старой проблемы заслуживает внимания, поскольку в данном случае проблема не может быть решена с помощью обычных политических ответов. Автоматизация и искусственный интеллект в ближайшее время заменят или изменят большое количество рабочих мест.

В то же время использование новых технологий нужно для повышения конкурентоспособности страны и ее геополитического успеха. Таким образом, изменения в рабочем процессе должны приветствоваться и «смягчаться» за счет адаптации образовательной системы и системы социальной защиты к изменяющимся условиям рынка труда, ориентированного на автоматизацию.

Об этом говорится в новом докладе Совета по международным отношениям (CFR) под названием «Предстоящая работа: машины, навыки и лидерство США в XXI веке». Как и в большинстве других докладов по данной тематике, все начинается с неаргументированных и в значительной степени необоснованных предположений и заканчивается утешительными выводами. Например, говорится, что поскольку большинство рабочих мест будет автоматизировано полностью или частично, сопротивление этому процессу является бесполезным, а адаптация к изменяющимся условиям рынка труда является единственным оставшимся вариантом.

Форд Мэдокс Браун. Труд. 1852—1865

Нам также говорят, что если Соединенные Штаты замедлили бы темпы автоматизации в одностороннем порядке, то они лишились бы своего доминирующего положения на мировой арене. Исходя из предположения, что Китай является стратегическим врагом США, крайне важно, чтобы американский народ принял технологические инновации для того, чтобы выиграть гонку за мировое лидерство.

Если соблюдать эти основные правила, то единственным ответом на марш роботов должна стать активная политика на рынке труда, направленная на подготовку рабочих к гонкам с машинами. Задача более неустойчивого рынка труда заключается в том, чтобы сделать людей более зависимыми от непредвиденных обстоятельств.

Авторы доклада отмечают, что полная занятость в США после 1980 года составила 30%. В период между 1940-ми и 1980-ми годами уровень полной занятости достигал 70%. «В любой момент, — пишут авторы, — миллионы людей могут оказаться безработными или находиться в поисках работы, а во время рецессии и экономического спада показатели безработицы могут резко увеличиться».

Все перечисленные попытки, направленные на то, чтобы «смягчить» эту проблему, соответствуют той политике, которая привела нас туда, где мы сейчас находимся. Говорится, что монетаристская политика должна быть направлена на расширение занятости, однако она так и не смогла этого добиться. Также говорится, что «конгресс и администрация Трампа должны с осторожностью использовать фискальную политику для поддержания сильного роста и занятости», хотя «рост дефицита федерального бюджета … к сожалению, приведет к дальнейшим трудностям» в этом направлении.

Грант Вуд. Ужин для молотильщиков (фрагмент). 1934

Опять же нам говорят, что будущие участники рынка труда должны получить целевое образование и пакет соцзащиты, что помогло бы им перепрыгивать с одного автоматизированного рабочего места на другое. В докладе содержится призыв к работодателям и колледжам провести совместную работу по развитию «конвейеров талантов». Например, в нем освещаются «программы Майами Дейд Колледжа» в области анимации и разработки игр, разработанные в сотрудничестве с такими компаниями, как студии Pixar Animation и Google. Точно так же компания «Тойота» «создала собственную продвинутую программы подготовки инженеров», чтобы предоставить необходимые возможности студентам, которые стремятся получить работу в компании «Тойота».

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И хотя авторы доклада признают, что глобализация и технологический динамизм отбросили назад значительную часть населения США по уровню доходов и благосостоянию, единственное предлагаемое средство — это наращивание усилий, направленных на то, чтобы «отброшенные назад» могли соответствовать все более изменяющимся условиям.

Со своей стороны могу сказать, что каждый гражданин имеет право на то, чтобы происходящие изменения не отбросили его слишком далеко. Этим правом нельзя жертвовать во имя в существенной степени ложных расчетов о последствиях замедления автоматизации для глобального лидерства США.