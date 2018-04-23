Промежуточные выборы в США, запланированные на осень 2018 года, станут настоящим референдумом о доверии президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, пишет Майкл Эндрюс в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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За исключением двух промежуточных выборов, имевших место после окончания Второй мировой войны, каждый американский президент, рейтинг одобрения которого опускался ниже 50%, терял несколько десятков мест в палате представителей конгресса. В среднем количество потерянных мест составляло 22. Демократической партии нужно заполучить 24 места в палате представителей, чтобы вернуть над ней контроль. История американских выборов может дать представление о том, что произойдет в ноябре этого года. На промежуточных выборах партии президента США удавалось получить дополнительные места в палате представителей только на пяти промежуточных выборах за всю историю Соединенных Штатов.

К концу первого года пребывания на посту президента Соединенных Штатов Трамп оказался самым непопулярным американским президентом в современной истории. Рейтинг одобрения Трампа колеблется между 35% и 40%. Ни у одного американского президента не было такого низкого рейтинга одобрения в преддверии промежуточных выборов. Такие показатели могут привести к потере 40 мест в палате представителей. Последний опрос общественного мнения показал, что популярность нынешнего главы Белого дома поднялась до 40%.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В 2010 году рейтинг одобрения 44-го президента США Барака Обамы составлял 45%. Это привело к тому, что на промежуточных выборах Демократическая партия потеряла 63 места в палате представителей и вместе с ними большинство в нижней палате конгресса. В 1994 году популярность 42-го президента Соединенных Штатов Билла Клинтона составляла 46%. Тогда Демократическая партия потеряла 54 места в палате представителей. В обоих случаях Демократическая партия столкнулась с разрушительными последствиями. Также было два исключения, когда партия президента получила дополнительные места в палате представителей после промежуточных выборов: в 1998 году, когда рейтинг одобрения Клинтона составлял 66%, и в 2002 году, когда рейтинг одобрения 43-го президента США Джорджа Буша достиг 63%.

Бывший спикер палаты представителей США Сэм Рейберн однажды сказал: «В политике шесть месяцев — это целая жизнь». До промежуточных выборов осталось еще семь месяцев, события могут быстро измениться, рейтинг одобрения нынешнего главы Белого дома может увеличиться и изменить всю арифметику. Популярность Буша резко возросла до 90% после терактов 11 сентября 2001 года. Накануне рейтинг одобрения Буша составлял 51%.

В сенате Республиканская партия сохранит за собой явное преимущество после ноябрьских выборов. Положение республиканцев в сенате не зависит от рейтинга популярности президента, а результаты промежуточных выборов играют им на руку. Треть сената будет переизбрана, включая 26 представителей Демократической партии и двух независимых лиц. Три представителя Республиканской партии заявили, что они не будут принимать участия в переизбрании, следовательно, их места останутся вакантными.

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Чтобы вернуть себе большинство в сенате, Демократической партии нужно, чтобы все ее кандидаты прошли переизбрание. Кроме этого, демократам нужно еще заполучить два республиканских места. Почти всем представителям Республиканской партии не о чем беспокоиться, они находятся в безопасности. Переизбрание же представителей от Демократической партии будет происходить в тех штатах, где победил Трамп. В красных штатах, где выиграл Трамп, будет происходить переизбрание 10 сенаторов-демократов. В пяти из этих штатов результаты Трампа было особенно высоки.

Несмотря на благоприятные прогнозы для республиканцев, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл высказал предостережение: «Это будет сложный выборный год. Мы знаем, что нам придется столкнуться с сильными порывами ветра». Если в ноябре республиканцы могут столкнуться с сильными порывами ветра в сенате, то в палате представителей они могут столкнуться с настоящим ураганом.