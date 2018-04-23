Официальные представители Соединенных Штатов всё чаще утверждают о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение, а США должны вывести свои войска из Сирии и сосредоточить свое внимание на таких конкурентах, как Китай и Россия, пишет Сет Дж. Джонс в статье для американского издания The Hill.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

В стратегии в сфере национальной безопасности США указано: «Мы разгромили террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полях сражений в Сирии и Ираке».

Президент США Дональд Трамп аналогичным образом отметил, что «США при моей администрации проделали большую работу, избавив регион от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Тем не менее ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никуда не исчезло. Террористическая группа потеряла контроль практически над всей территорией, которую контролировала в Ираке и Сирии, однако от 5 тыс. до 12 тыс. боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему находятся в Сирии.

Кроме того, согласно данным американского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в Сирии по-прежнему находятся примерно 40−60 тыс. джихадистов. Эти цифры говорят о том, что Сирия по-прежнему остается основным убежищем для террористов, которые могут угрожать Соединенным Штатам и другим западным странам.

The U.S. Army Военные США

К числу наиболее значимых террористических групп сегодня относится «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная группировка является сирийским филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ее численность составляет от 12 тыс. до 15 тыс. террористов. Группировка была основана в 2017 году, ее возглавил Мухаммада аль-Джавлани. «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремится свергнуть правительство президента Сирии Башара Асада и взять власть в свои руки. В основном группировка сосредоточена на территории сирийской провинции Идлиб. Существует несколько причин, по которым США должны обратить на внимание на «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во-первых, группа имеет глубокие связи с сирийским сообществом джихадистов и может служить в качестве стороны, принимающей террористов, которые планируют нападения на Соединенные Штаты и другие западные страны. Некоторые лидеры «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такие как Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, призвали к организации нападений на Соединенные Штаты, как внутри страны, так и за рубежом.

Руководители «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), такие как Мухаммада аль-Джавлани, в прошлом уже предоставляли возможность представителям «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировать внешние операции с подконтрольной им территории, поэтому существует угроза, что подобное может повториться в будущем.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Во-вторых, «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, получает поддержку от турецкого правительства, что свидетельствует о том, что группа хорошо обеспечена ресурсами и может получить убежище в Турции, если правительственные войска Сирии вытеснят группировку из Идлиба.

В сирийской гражданской войне участвуют многочисленные международные игроки, начиная с Турции и заканчивая Саудовской Аравией, Катаром, Россией, Ираном и даже Соединенными Штатами. Однако именно Анкара играет в Сирии в особо опасную игру, учитывая ее связи с группами джихадистов.

На раннем этапе гражданской войны в Сирии особая пограничная политика Анкары превратила Турцию в основной транзитный маршрут для иностранных боевиков, стремящихся проникнуть на территорию Сирии. В последнее время Турция переключила свое внимание с борьбы против правительства Асада на борьбу с курдскими силами, которые сконцентрировались на севере и востоке Сирии.

Турецкие официальные лица особенно обеспокоены деятельностью Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее местными союзниками, которые ведут жестокую кампанию против турецкого правительства. Желание Турции использовать джихадистов для борьбы с курдами, скорее всего, приведет к тому, что Турция сделает всё возможное, чтобы обеспечить выживание джихадистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

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Появление «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сохранение других радикальных группировок на территории Сирии свидетельствует о сохранении нестабильности в стране. Слабость нелегитимного сирийского правительства и наличие крупных сетей джихадистских групп, таких как «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствует о том, что в обозримом будущем битвы на территории Сирии не прекратятся. Большая часть из 40−60 тыс. джихадистов, расположенных в Сирии, улучшили свои боевые и контрразведывательные возможности и превратились в еще более опасных врагов.

Для официальных лиц США настало время отказаться от победных восклицаний в отношении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и своих намерений покинуть Сирию. Бывшие президенты США Джордж Уокер Буш и Барак Обама хорошо усвоили, что преждевременные заявления о победе над террористами и вывод войск — это затея, обреченная на неудачу.

В Сирии присутствует большое число радикальных группировок, которые готовы заполнить вакуум в случае вывода американских войск. Вашингтон не должен дать им такой возможности.