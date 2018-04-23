Утром 23 апреля сотрудники службы безопасности Украины пришли с обыском на запорожский завод «Мотор Сич». В течение дня стало известно, что обыски связаны с уголовным делом, в рамках которого руководство предприятия обвиняют в подготовке диверсии. Днем украинские биржи приостановили торговлю акциями «Мотор Сич».

Mixabest Мотор Сич

Запорожское предприятие было основано еще в Российской империи, в 1907 году. Первоначально оно производило сельскохозяйственное оборудование. Во время Первой мировой войны, в 1915 году, предприятие было перепрофилировано под выпуск авиационных двигателей. В настоящее время «Мотор Сич» производит самолетные и вертолетные двигатели, газотурбинные двигатели и электростанции, и является одним из немногих крупных прибыльных промышленных предприятий Украины.

«Диверсией» в СБУ называют якобы осуществленную руководством «Мотор Сич» продажу контрольного пакета акций компании (56%) китайским инвесторам. В генеральной прокуратуре сообщили, что сделка не была согласована с государством. А главная претензия состоит в том, что новый китайский владелец якобы планировал «переместить активы и производственные мощности за пределы Украины», что привело бы «к ликвидации и уничтожению» предприятия.

Torange.biz СБУ

На первый взгляд версия СБУ и прокуратуры выглядит довольно складно. При более внимательном рассмотрение она рассыпается по кусочкам. И выясняется, что за обысками — которые проводятся за два дня до ежегодного собрания акционеров — стоит нечто совсем другое.

Во-первых, как напоминают генеральному прокурору без юридического образования Юрию Луценко украинские юристы, действующие украинские законы не запрещают частным владельцам любых предприятий делать со своими акциями всё, что они хотят. Таким образом, обыски на таком основании заведомо незаконны.

Во-вторых, по состоянию на сегодня никаких доказательств намерения китайцев «уничтожить» «Мотор Сич» не представлено. Известно лишь о намерении привлечь иностранного инвестора, то есть о том же, чего якобы добивается и майданная власть.

В-третьих, ранее украинское государство поддержало союз «Мотор Сич» с китайцами. Правда, в несколько иной форме. Планировалось, что тот же китайский Skyrizon и «Мотор Сич» построят в Китае завод по производству и обслуживанию авиадвигателей по украинским технологиям. Кроме того, китайцы должны были вложить 250 млн долларов в модернизацию украинских мощностей «Мотор Сич».

В-четвертых, обыски проходят за два дня до собрания акционеров, несмотря на то, что уголовному делу скоро год. Таких совпадений не бывает.

В-пятых, промайданные СМИ слишком синхронно ведут атаку на руководство «Мотор Сич», чтобы это могло быть случайностью. Одновременно с этим власти проводят силовую атаку. Еще с прошлого года предприятие обвиняют не только в подготовке диверсии, но и в растрате государственных средств, выделенных на военные цели.

Чего стоят такие обвинения, на Украине известно по «делу рюкзаков». Компания, принадлежащая сыну министра внутренних дел Арсена Авакова, была поймана на продаже государству некачественных рюкзаков по завышенным ценам, но сыну министра за это ничего не было.

Torange.biz Постмайданная Украина

Есть и другие примеры. Само украинское государство закупает российский газ через украинских и словацких посредников. Объемы «растраты» исчисляются сотнями миллионами долларов, но никто не ищет виновных.

Что же до «диверсии», то стоит вспомнить решение майдана о разрыве отношений с Россией по целому ряду отраслей промышленности. Это привело к огромным убыткам предприятий, ориентированных на Россию, и гарантированно приведет к их вымиранию. За эту «диверсию» национального масштаба никому ничего не было.

Так что дело не в растратах и не в диверсиях. Дело в том, что у кого-то что-то просили, но он не поделился, и к нему пришли.

Организация атаки и время ее осуществления указывают, что цель атаки — отжим предприятия. Если обвинение в подготовке диверсии будет доказано в суде, акции предприятия будут конфискованы государством. Руководство «Укроборонпрома» хочет само осваивать весь военный госзаказ. Впрочем, государство может и продать акции правильному инвестору — например, Петру Порошенко.

Klimetin История моторов Мотор Сич

Вторая версия событий не отменяет, но дополняет первую. Сотрудничество украинских компаний с Китаем могло привлечь внимание США. В Вашингтоне не заинтересованы в военном развитии Китая за счет скупки технологий в уничтоженных американским вмешательством экономиках. А поскольку и майданная власть вообще, а СБУ — в особенности, подконтрольны Вашингтону, им и поступил сигнал «передумать» дружить с Китаем.

Благодаря советскому наследию «Мотор Сич» было одним из немногих успешных и известных украинских предприятий. Какими будут последствия этих обысков и весьма вероятной «национализации» предприятия для инвестиционного климата, понятно и без объяснений.

Длительным невниманием к производственной сфере украинское государство надломило работу собственных предприятий. Разрывом связей с Россией — сломило ее. Только России и было интересно вести работу на равных. Всё, что может быть интересно китайцам — это скупка технологий. Украинское государство само обрекло отрасль на вымирание. Но оно рассчитывает на этом умирании что-нибудь заработать. Они перешли от коррупции к торговле органами уже мертвого тела.