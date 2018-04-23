После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта при пожаре погибли 60 человек, по всей стране начались проверки мест с массовым пребыванием людей на безопасность. В Томской области такие проверки завершились к 17 апреля. Однако о том, какие были выявлены нарушения, ИА REGNUM в областном главке МЧС уточнять отказались, сославшись на то, что ведётся совместная работа с прокуратурой.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

«Чтобы не случилось никаких трагедий»

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что в Томской области приостановлена работа 21 объекта с массовым пребыванием людей, в том числе 16 — в Томске.

Причём опечатывают в регионе не только ТЦ, но и другие объекты. Например, как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов, приостановлена деятельность гостиницы «Томск», Дворца зрелищ и спорта.

«С исками в суд о запрете эксплуатации ряда объектов обратилась прокуратура города Томска, ссылаясь на обнаруженные нарушения законодательства пожарной безопасности. В качестве обеспечения заявленных исков содержатся требования о временном приостановлении эксплуатации ряда объектов до вступления в законную силу решения суда», — объяснили в УФССП по Томской области.

По словам судебных приставов, сейчас речь идёт об обеспечительных мерах, и делается это «для подстраховки, чтобы не случилось никаких трагедий».

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

«Ключевое слово — неопределенность»

Тем временем в информационном поле Томской области активно распространяется информация о том, что в столице региона зреет бунт предпринимателей. Якобы в акции протеста собираются участвовать тысячи человек — работники опечатанных ТЦ.

Однако в администрации Томской области ИА REGNUM не подтвердили информацию о протестах предпринимателей из-за массового закрытия торговых центров.

По словам главы Томской ассоциации пищевиков Артёма Багреева, поставщики продуктов питания уже начали нести убытки в связи с закрытием крупных ТЦ. Он уверен, что в итоге счёт будет идти на миллионы рублей.

«Пока не могу сказать примерную сумму убытков, промежуточные результаты сможем оценить, когда достигнем дна. Но явно недопоставим тонны продукции. Одна тонна — это 60 тысяч рублей товарооборота, если мы теряем пять тонн — это уже 300 тысяч. А ведь про возможные сроки открытия ничего не сообщается, и вполне вероятно, что некоторые супермаркеты будут закрыты не просто несколько дней, а месяцы», — цитирует Багреева РИА «Томск».

Он подчёркивает, что ключевое слово для данной ситуации — неопределенность:

«Совершенно не ясно, кто и когда закроется и кто откроется».

Томский бизнес-омбудсмен Валерий Падерин сообщил, что в его аппарат поступают обращения от целых групп возмущенных бизнесменов — арендаторов ТРЦ. При этом, по его словам, представитель прокуратуры заявляет, что у них нет задачи «угробить» бизнес, но если речь идёт о жизни людей, борьба с нарушениями будут жёсткой.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

«Сейчас мы обсуждаем и ищем компромисс, и я по приезду буду говорить с нашей прокуратурой, и, может, нам удастся скорректировать их активность», — говорит Падерин.

По сообщениям местных массмедиа, некоторые предприниматели, работавшие в закрытых торговых центрах, намерены отстаивать свои права в суде. В целом они утверждают, что шокированы сложившейся ситуацией и не понимают, почему их сразу лишили работы, не дав времени на устранение нарушений.

Томский сайт ТВ-2, ссылаясь на информацию начальника дирекции маркетинга группы компаний «Лама» Натальи Пиуновой, сообщил о том, что из-за закрытия торговых центров могут потерять работу 3 тысячи человек.

«Самые основные потери, конечно, несёт персонал», — говорит Пиунова.

Она добавляет, что причины закрытия торговых центров не ясны:

«Нет актов и предписаний. Просто пришли приставы и опечатали здания. Что нужно устранять, мы узнаем только в суде. Поэтому сейчас не совсем понятно, какие именно недочёты нужно устранять. А так как люди тоже не могут находиться в подвешенном состоянии, то они будут вынуждены на рынке труда искать работу».

Нельзя забывать о «Зимней вишне»

Согласно информации, обнародованной на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов, в Томске «временно приостановлена эксплуатация деятельности» ТЦ «Метрополис», ТЦ «Южный», ТЦ «Жасмин», ТЦ «Каприз», ТЦ «Зеркальный риф» и других.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Что касается одного из самых известных томских ТЦ — «Изумрудного города», который ранее также был опечатан, в настоящее время он открыт для посетителей. Однако при этом временно закрытыми остаются игровая зона и кинотеатры.

«Таким образом было исполнено определение Октябрьского районного суда города Томска, рассмотревшего заявление ООО «Управляющая компания «Изумрудный город» об отмене обеспечительных мер. Заявление удовлетворено частично: приостановление эксплуатации детской игровой зоны и помещений кинотеатра будет сохранено до вступления в законную силу решения суда по иску прокуратуры о запрете эксплуатации здания», — говорится в сообщении УФССП по региону.

Тем не менее не стоит забывать о том, почему в регионах России начались проверки объектов с массовым пребыванием людей. При пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе дети, запертые в кинотеатре.

Подробности читайте в сюжете ИА REGNUM «Пожар в торговом центре Кемерово»

В апреле директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС — главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил о том, что в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове были нарушены элементарные требования противопожарной безопасности. Это и привело к большому количеству жертв при пожаре.

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А 18 апреля в СКР сообщили, что в рамках дела о пожаре получены документы, из которых следует, что прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала проведение проверок пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня»:

«В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса».

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

Пытаясь выяснить, почему вдруг к малому и среднему бизнесу были отнесены владелец сгоревшего торгового центра (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»), а также его крупнейший арендатор (ООО «Зимняя вишня Кемерово»), следствие допросило прокурора Кемерова и его помощника.

«Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства», — говорится в сообщении.

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Несомненно, своевременные и качественные проверки объектов с массовым пребыванием людей необходимы. Но, как резонно подчёркивают пользователи соцсетей, тотальные проверки, как правило, начинаются только после крупных трагедий.

Также томичи обсуждают ещё один принципиальный момент. Если сейчас в торговых центрах находят столько нарушений пожарной безопасности, причём весьма серьёзных, то почему они в своё время вообще получили разрешение на ввод в эксплуатацию? Почему до трагедии в Кемерове они спокойно работали с такими нарушениями?

«Центры позакрывали, а погоны ещё с тех, кто дал им возможность открыться с нарушениями, не сняли», — отметил подписчик паблика «Регион-70 | Томск».

«А как эти все ТЦ раньше работали? Почему до Кемеровской трагедии все ТЦ проходили проверки, а теперь вдруг закрываются?» — задаёт вопрос ещё один пользователь.

И страшно то, что вопрос этот, скорее всего, так и останется без ответа.