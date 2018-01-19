В Оренбургской области при спаде рождаемости в 2017 году отмечен ряд особенностей. Выросло число браков с участием несовершеннолетних и увеличилось количество беременных девочек в возрасте 15−17 лет, чьи роды пришлись на 2017 год.

Пабло Пикассо. Ребенок и голубь

Об абортах и смертности

В 2017 году в Оренбуржье родилось 23 190 детей, в 2016 году число новорожденных составило 27 091 (сокращение на 14,4%). По сравнению с 2010 годом количество зарегистрированных браков уменьшилось на 3930 и составило в 2017 году 13 705. На фоне такой ситуации зафиксирован рост числа браков с участием несовершеннолетних: со 122 до 131 (рост 7,4%).

Среди положительных тенденций можно отметить снижение количества мертворожденных детей: в 2016 году — 163, в 2017 году — 126. Также снизилось число умерших детей в возрасте 14−17 лет. Судя по статистическим данным относительно демографической ситуации, представленным в докладе уполномоченного по правам ребёнка Оренбургской области Ольги Ковыльской, на этом ликование должно ограничиться.

Статистика по умершим детям в возрасте до года, младенческой и материнской смертности не вселяет позитивного настроя. Коэффициент младенческой смертности в 2016 году составил 6,4, в 2017 году — 7,6, коэффициент материнской смертности увеличился с 7,45 до 17.

Между тем в минздраве области рапортуют об успешном развитии медицины и квалифицированной помощи. В регионе функционирует четыре перинатальных центра (в Оренбурге, Орске и Бузулуке). Напомним, в областной столице в 2017 году открылся современный перинатальный центр, в нем проходят лечение дети, родившиеся с проблемами здоровья.

DanEvans Новая жизнь

Стоит отметить, что в 2017 году медикам пришлось принимать роды у 139 несовершеннолетних, в том числе в одном случае у девочки, чей возраст не достиг 14 лет. В 2016 году зафиксировано пять случаев, когда роженицами были девочки до 14 лет и 167 — девочки 15−17 лет. Примечательно, что в этой категории женской половины населения значительно снизилось число абортов. Если в 2016 году несовершеннолетние беременные девочки решились на прерывание беременности в 163 случаях, то в 2017 году — в 45.

Материнский отказ

Ужасающе выглядит статистика по отказникам. В 2016 году матери в 29 случаях отказались от своих новорожденных младенцев, в 2017 году — в 37. Добавим, что на 1 января 2018 году на территории Оренбургской области проживает 8181 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Детский омбудсмен констатировала, что в 2017 году медико-социально-психологическое сопровождение беременных, матерей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не сказалось положительно на динамике количества отказов матерей в родильных домах от нежеланных детей, к снижению смертности детей первого года жизни в постнеонатальном периоде от внешних причин — травм и отравлений, особенно в социально неблагополучных семьях.

В течение 2017 года были выявлены 42 женщины, которые пытались отказаться от своих новорожденных детей. Специалистам акушерских стационаров и женских консультаций совместно с сотрудниками социальных служб удалось предотвратить лишь пять отказов (в 2016 году — 18).

Потенциальная угроза

В 2017 году уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на контроле в Комиссии по делам несовершеннолетних: с 2809 в 2016 году до 2312. Однако на этом позитивном фоне отмечена негативная тенденция — из года в год растет число семей, где родители привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В 2017 году выявлено 109 случаев жестокого обращения с детьми со стороны законных представителей. Приэтом омбудсмен сделал особый акцент на том, что отбирание детей из кровной семьи — это крайняя и вынужденная мера. Необходимо до последнего пытаться сохранить семью и изымать ребенка только в случае необходимости. Такая семейная атмосфера негативным образом сказывается на психическом состоянии несовершеннолетних.

pixeles Семья

С 2014 по 2017 год среди детского населения, особенно среди подростков, наблюдается рост распространенности психических и поведенческих расстройств. Ускоренными темпами растет число психологических проблем несовершеннолетних, которые не являются собственно болезнью и относятся к компетенции медицинского психолога, а не психиатра. Специалисты выделяют такие формы стресса и кризисных состояний подростков, как агрессия, в том числе суицид, высокий уровень тревожности, самоизоляция с погружением в соцсети, депрессия и нарушение пищевого поведения (диета, переедание и другие).

Тестирование в двух школах Оренбурга показало, что никто из обследуемых школьников не страдает психическими заболеваниями. Однако отклонения в психологическом состоянии детей имели место. Выявлены эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность, враждебность в межличностных отношениях. Следствием этого является повышенный уровень конфликтности в школьных коллективах.

Детский омбудсмен Ольга Ковыльская указала на необходимость проведения специализированных медико-психологических мероприятий в отношении школьников, но эту работу педагогические психологи провести в полном объеме не могут. Им нужна дополнительная специализация по клинической психологии.

Напомним, ранее тему привлечения в школы медицинских психологов поднимала Руководитель оренбургского регионального проекта «Комплексная оценка адаптации к стрессу и межведомственная профилактика кризисных состояний у подростков в образовательной среде» (КОМПАС), главный врач областной клинической психиатрической больницы № 1 Елена Крюкова.