Не знаю, осталось ли в силе существовавшее ранее правило: на серьезные фотоконкурсы было запрещено присылать снимки радостных детей и резвящихся домашних животных. По той простой причине, что фото радующихся детей заставляет умиляться, а при виде кошки и собаки мы всегда улыбаемся. Беспроигрышный вариант, чересчур просто для любого, кто физически способен нажать кнопку спуска фотоаппарата.

Напалм во Вьетнаме. Группа детей после атаки бежит по дороге. Чангбанг, провинция Тайнинь, 8 июня 1972 года

Убийственные «куклы»

Заставить человека плакать тоже несложно. Было это в конце восьмидесятых: в городе Хэмптон, штат Вирджиния, загорелся дом, в пожаре погибли три девочки, шести, восьми и девяти лет. Фотокорреспонденты газет «Дейли пресс» и «Таймс-геральд» прибыли на место трагедии и сделали самые обычные снимки обугленного здания. А потом агентство «Ассошиэйтед пресс» распространило фотографию: возле каркаса кровати на полу лежит обгоревшая кукла.

Снимок этот был взят у Джона Шили, фотокорреспондента газеты «Вирджиниан пайлот». Он встретил инспектора полиции, попросил показать комнату, где жили погибшие сестры. Тот привел его на место, достал из кучи уцелевших игрушек куклу и бросил на пол. Сам присел рядом и принялся светить на нее фонариком. Шили «щелкнул» — получился тот самый, потрясший читателей снимок.

Нет, Шили, по его словам, ничего не трогал, и фото нельзя считать постановочным. Но он знал, как его «сделали». Такая вот присказка — для понимания того, как легко управлять человеческими эмоциями. Сегодняшние сказки недалеко ушли от технологий Джона Шили.

Когда в западной печати появились фото сирийских детей из города Дума, представленных «жертвами химической атаки Дамаска», Дональд Трамп, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон мгновенно объявили себя величайшими гуманистами современности. С фактами, говорившими о том, что никто химического оружия в Думе не использовал, в Вашингтоне, Лондоне и Париже считаться не стали. Если факты мешают нанесению ракетных ударов по Сирии, тем хуже для фактов. Именно они, а вовсе не дети стали жертвой.

Был ли мальчик? Меньше чем через неделю после демонстрации западной военной мощи нашелся сирийский подросток Хасан Диаб, рассказавший, как его загнали в больницу и стали поливать водой — «под камеру». Что и стало «свидетельством применения химического оружия». Режиссерские способности продюсеров «реалити-шоу», абсолютно мутной организации «Белые каски», идеально соответствовали голливудским эталонам, да вот «массовка» проговорилась…

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

Но заказчиков «фильма ужасов» устроило всё. Прежде всего, исполнительность: нужные сюжеты производятся в нужное им время. Всего год назад, 4 апреля, «Белые каски» взбудоражили мир своим «видеоклипом» о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун. Постановку разоблачили уже на следующий день, что не помешало Вашингтону нанести 7 апреля ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс.

Ладно бы фейками именовать сообщения абсолютно желтых американских изданий о наличии у Хиллари Клинтон ребенка от инопланетянина. Или новости от «Общества плоской Земли»: как пошутило английское сатирическое издание Thump, в этом случае ракеты надо запускать в космос, просто сбрасывая их с края нашей планеты.

Деятельность «Белых касок» никакого отношения к «фейкам» не имеет: получив заказ, они исполняют политическую «липу». Организация, именующая себя также «Сирийской гражданской обороной», по данным на прошлый год, получила от агентства США по международному развитию — подразделению государственного департамента — минимум 23 миллиона долларов на свою «кинематографическую деятельность». Статья расходов наверняка именовалась «Вот тебе грош за красную ложь». Не поскупились Лондон и другие европейские столицы, с той лишь разницей, что точных сумм пока никто не назвал. А в 2017 году 40-минутный фильм «Белые каски» получил «Оскара» в номинации документальных лент. Решение жюри с одобрением лично встретили актер Джордж Клуни, несостоявшийся президент США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

По этому случаю кинооператор и пресс-секретарь организации Халед Хатиб поблагодарил за награду и сообщил, что «весь мир поддерживает «Белых касок». Затем к месту вспомнил о своем личном подвиге: как он спас сирийского ребенка из-под завалов разбомбленного дома. Свой героизм он немедленно запечатлел на кинокамеру. Для финансового отчета перед своими продюсерами, не иначе.

Нашлись, правда, в Соединенных Штатах немногочисленные критики, назвавшие фильм тупым рекламным роликом организации. Заверившие почтенных политиков в том, что задача «Белых касок» — скрыть зверства сирийской оппозиции, именуемой на Западе «умеренной». В интернет попал видеосюжет 2017 года, в котором три «гражданских оборонца» ликуют после убийства толпой сирийца в городе Аль-Харра, после чего уносят тело. Позже появились пояснения: эти добрые люди хотели достойно предать тело покойного земле. Двумя годами раньше члены «Белых касок» терпеливо ждали, пока глава местной ячейки «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Харитан не закончит читать «приговор» местному жителю и не прикончит жертву выстрелом в голову. Ну, потом, конечно, проявили трогательную заботу о похоронах погибшего.

Раед аль-Салех, директор «Белых касок», подготовил заявление к вручению фильму премии «Оскар», со ссылкой на Коран, сообщив: «Спасающий одну жизнь спасает всё человечество». Блестящий комментарий к гуляющим в интернете видеосюжетам, где, по ходу дела, запечатлены члены «Белых касок», гордо позирующие на фоне тел убитых солдат сирийской правительственной армии.

Клод Верлинд. Марионетки

«Плачьте громче, вас снимают!»

Считается, что детей любят все взрослые. Тем более — детей своих, к ним прислушиваются, бывает, идут у них на поводу. Как сообщила британская газета «Индепендент», на решение Дональда Трампа нанести в апреле 2017 года ракетный удар по сирийской авиабазе повлияла его дочь Иванка. Она, мать троих детей, была, цитирую, «по-настоящему потрясена» фотографиями с места предполагаемой химической атаки. «Специальный советник президента» сообщила, что гордится решением папочки.

Дезинформация, слепленная на потребу американской внешней политики «Белыми касками», штампуется по одному и тому же «детскому сценарию». Опробовали его давно. Десятого октября 1990 года девочка по имени Наира выступила перед членами комиссии конгресса США по правам человека и рассказала, как иракские солдаты выбрасывают кувейтских младенцев из инкубаторов для новорожденных — обрекая их на смерть. Выслушав душераздирающие подробности расправ, американские законодатели поддержали начало первой «войны в Заливе».

Дети — жертвы войны — это страшно. Дети, обличающие убийц новорожденных — бесспорный casus belli. Потрясенная жестокостью иракской военщины, американская общественность заливала слезами все находившиеся под рукой пустые емкости.

Напрасно, конечно: через два года выяснилось, что Наира оказалась дочерью посла Кувейта в Соединенных Штатах. Жуткую «страшилку» для нее слепили там же, после чего предоставили трибуну на Капитолийском холме.

«На одного плута, который врет, приходится тысячи легковерных, которые за ним его ложь повторяют», — говорил Алессандро Мандзони, итальянский поэт и драматург, живший два века назад.

Сегодня армия наемных дезинформаторов работает с десятками миллионов умов, оперируя постановочными фото‑ и видеоматериалами с детьми. Извинений не будет, ни «Белые каски», ни, тем более, их спонсоры, никогда своей лжи не признают.

Но этого продюсерам «детского утренника» мало, к промыванию мозгов американская политика привлекла и журналистов известных мировых средств массовой информации. В июне прошлого года представители нашего МИДа предложили корреспонденту Си-Эн-Эн — новостного канала номер один по охвату аудитории в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Америке — Кристиан Аманпур посетить Сирию и записать интервью с Омраном Дакнишем, ведь журналистка была одной из тех, кто манипулировал его фотографией. На ней — ребенок в шоковом состоянии сидит на кресле в машине «скорой помощи». Разумеется, его представляли «жертвой режима Асада», злодея, разбомбившего его дом. Отец ребенка рассказал, что никто дом не бомбил, здание рухнуло само, мальчик получил травмы. Что до политических взглядов семьи Омрана, так она поддерживает законное правительство Сирии.

Британский журналист Джон Кэнтли очень точно охарактеризовал «Белые каски», назвав их «пожарной бригадой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он недосказал главного: находящиеся на довольствии западных спонсоров «оборонцы» — это пропагандистские ландскнехты Соединенных Штатов и готовых их поддержать европейских союзников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

«Ребрышки прожарены…»

По молодости Иванка Трамп может не знать о существовании другой фотографии: она была сделана 8 июня 1972 года у вьетнамской деревни Чангбанг в провинции Тайнинь. Пилот южновьетнамского самолета принял селян за солдат «вьетконга» и сбросил на них бомбы с напалмом. В кадр фотографа Ника Ута попала группа детей, которая сразу после атаки бежит по дороге. В центре — девятилетняя Фан Тхи Ким Фук, обожженная напалмом.

В 1973 году за фотографию «Ужас войны» — другое название «Напалм во Вьетнаме» — Ник Ут получил престижную журналистскую Пулитцеровскую премию. Случайно: редактор агентства «Ассошиэйтед пресс» вначале забраковал фото, поскольку девочка была обнаженной. И только после переговоров с начальством снимок всё же появился на обозрение читающей публики. Он очень не понравился президенту США, в беседе с главой администрации Белого дома Ричард Никсон предположил, что это «фейк». Вредный для американской политики во Вьетнаме, жертвами которой стало около двух — некоторые источники называют цифру пять — миллионов гражданских лиц.

Фотография была подлинной. Как подлинной была и одна из любимых песен морских пехотинцев США, под которую они маршировали:

Прилипает напалм к деткам.

Как картошка фри — яблоки глазные,

ребрышки прожарены.

Прилипает он, как клей

Липнет он к тебе, ко мне

Сбрось напалма с неба нам,

Глянь, как детки мрут, мрут, мрут!

Самое время вспомнить, ведь 50 лет назад, 16 марта 1968 года, американские солдаты полностью уничтожили вьетнамскую деревню Майлай в общине Сонгми, убито было 567 мирных жителей. Лейтенант Уильям Колли, давший приказ никого не щадить, был приговорен к тюремному заключению, однако Ричард Никсон специальным решением помиловал национального героя.

«За все годы моей армейской службы меня никогда не учили, что коммунисты — это люди, — сказал лейтенант Уильям Колли. — Мы были там, чтобы уничтожить идеологию, носители которой были — ну, не знаю — пешками, кусками мяса. Я был там, чтобы уничтожить коммунизм. Мы никогда не задумывались о людях, мужчинах, женщинах, детях, младенцах».

Сегодня Иванка Трамп предлагает любимому папе лить слезы при виде фотографий детей, ставших «жертвами химических атак режима Асада». Как любящий отец, Дональд Трамп не может остаться в стороне и отдает приказ атаковать Сирию.

Не будем удивляться, выражение «Я люблю запах напалма по утрам» из фильма «Апокалипсис сегодня» фигурирует ныне в списке самых популярных фраз в Америке.