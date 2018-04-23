



Иван Шилов ИА REGNUM Католическая пресса

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 16—22 апреля 2018 года стали: делегация Святого престола побывала в Саудовской Аравии; сирийская оппозиция рассказала Ватикану о своих планах; епископы и правительства на Западе не проявляют солидарности в деле защиты ближневосточных христиан; зачем Макрон ухаживает за католиками; как Костел мог бы наставить националистов; визит апостольского нунция в России в Кузбасс и другое.

Делегация Святого престола во главе с президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Жан-Луи Тораном посетила Саудовскую Аравию, передает Radio Vaticana (Ватикан). Монсеньора встретил в Эр-Рияде вице-губернатор столицы, генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги принц Мохаммед бен Абдуррахман бен Абдулазиз. В ходе беседы с кардиналом генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги напомнил о своих встречах в Риме с папой Римским Франциском и с Папским советом по межрелигиозному диалогу. Со своей стороны кардинал Торан отметил, что христианские святилища на Святой земле, в Риме и в других местах мира «всегда открыты для мусульманских братьев и сестер, для верующих других религий, равно как и для каждого человека доброй воли, не исповедающего никакой религии». Ватиканский гость добавил, что во многих странах открыты для посетителей также и мечети: таково духовное гостеприимство, которое способствует познанию друг друга и дружбе, противостоя предрассудкам». В связи с этим кардинал напомнил, что «религия — это самое дорогое, что есть у человека. Именно поэтому некоторые люди — перед выбором сохранить свою веру или жизнь — предпочитают заплатить высокую цену, они мученики всех религий и всех времен». Торан также встретился с саудовским королем Салманом и министром иностранным дел Аделем аль-Жубэйром. Передав монарху «искренние молитвенные пожелания» со стороны папы Франциска, кардинал поблагодарил короля за щедрое гостеприимство и поддержку «важных инициатив, которые свидетельствуют о значительной открытости к другим религиями, особенно к христианству». Монсеньор вспомнил «предыдущие важные саудовские инициативы относительно межрелигиозного диалога», подчеркнув, «насколько пагубной является инструментализация религии в политических целях».

Dailyrosaryfamily.com Папа Франциск встретился с представителем Саудовской Аравии

Сирийская делегация прибыла в Ватикан, пишет Vatican insider (Турин, Италия). Ее возглавил Насер Харири (избранный Высшим комитетом по переговорам сирийской оппозиции главой делегации в Женеве — С.С.). Их приняли в государственном секретариате Святого престола. По словам Харири, «среди нас есть сунниты, друзы, алавиты, христиане и другие, поэтому мы можем говорить от имени Сирии и сирийцев». Гости рассказали о «сирийской реальности». По словам одного из членов делегации, Абдулахада Астефо, во времена Асада-отца в стране не было частных банков, затем Башар Асад дал открыться частным банкам, которые контролируют его родственники, и «именно эта приватизация является одной из причин ситуации, в которой мы находимся». Как отмечает Астефо, «нет красной линии, которая отделяет сирийцев —сторонников Асада и противников президента». Оппозиция мечтает о другом будущем и надеется, что оно наступит после 2021 года, когда завершится срок президентских полномочий Башара. «Русским, которые предложили нам подумать о защите меньшинств, мы сказали, что отвергаем их идею об ополченцах по конфессиональному признаку, — заявил оппозиционер. — Мы не хотим, чтобы конфессиональные вооруженные группировки, наподобие «Хизбалла» или других, нам нужны не государства в государстве, а национальная армия, принадлежащая всем и которая служит защите всех». У делегации оппозиции есть осознание того, что построение будущего означает гражданство для всех. Решение проблемы Сирии оппозиционеры видят в «дорожной карте», основанной на Женевской декларации 2012 года и резолюции № 2254 Совета Безопасности ООН о политической реорганизации Сирии.

Международные кризисы раздирают планету. А где ООН? Этим вопросом задается L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). ООН существует и делает многое, непосредственно или через свои специализированные учреждения. А еще это место, виртуальное и физическое, где государства до столкновения могут встречаться и обсуждать проблемы, что уже большая помощь для дела мира. Но если вы думаете, что ООН является реальным наднациональным органом власти, — то это неправда. У нее нет высших политических органов, президента или правительства, только генеральный секретарь, который является лишь техническим чиновником. Органами, принимающими решения, оказываются Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности. Но первая даже не парламент, скорее, кондоминиум, где каждый представляет свой индивидуальный интерес и заботится о коллективном интересе только в той мере, в какой он совпадает с их собственным. Совет Безопасности устроен еще сложнее, поскольку там есть члены, что более равны, чем другие. Это пять государств-учредителей, победители Второй мировой войны (США, Россия, Великобритания, Франция и Китай). Каждый из них может наложить вето, поэтому важное решение принимается только в том случае, если пятерка согласна друг с другом. В сирийском вопросе (как и многих других) согласия между ними не существует. Чтобы выбраться из тупика, потребуется сильный импульс, разделяемый всеми в мире: укрепить институты ООН и сделать ее поистине центром наднациональной власти. Цель сложная для проектирования, если не утопическая. Более того, пока национальный суверенитет в моде, как сейчас, об этом даже не стоит говорить.

Al-sharq.com Заседание Совета Безопасности ООН

Американский ракетный удар по Сирии возобновляет дебаты о «справедливой войне», рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Католические лидеры и ученые в США и на Ближнем Востоке расходятся во мнениях относительно того, оправданы ли военные действия. Профессор католических исследований Университета Святого Фомы в Миннесоте Роберт Кеннеди задается вопросом: если «успехом» здесь называют демонстрацию миру, что «мы можем все взорвать, это не кажется мне особенно хорошей целью». Иное мнение у доцента истории и культурологии Ливанского Американского университета в Бейруте Хабиба Малика. По его словам, заявленная цель военных действий, предпринятых США, Великобританией и Францией, была «разумной и морально оправданной»: не позволить повторно применить химическое оружие и не дать этому стать новой нормой в начале XXI века после ужасов газовых камер во время Второй мировой войны. Маронитский католический священник в Денвере отец Андре Маханна, который вырос в Ливане, сказал, что ракетный удар послал «четкий сигнал», выбрав мишенью химическое оружие. Он надеется, что военные действия помогут сделать так, чтобы голоса христиан в Сирии были услышаны. «Я предостерегаю, я молюсь, чтобы не было эскалации, чтобы мы немедленно приняли план, чтобы охватить христианскую общину и охватить сирийский народ, не позволяя появиться вакууму власти, как это случилось в Ираке», — подчеркнул отец Андре по пути в Рим и на Ближний Восток после встречи с правительственными чиновниками в Вашингтоне. Несмотря на опасения, что дальнейшие военные действия могут привести к эскалации боевых действий в Сирии и дальнейшей дестабилизации региона, Вашингтон и Москва стремятся избежать этого и создали «рабочие каналы связи» для снижения потенциала крупного конфликта, отмечает директор Центра международной безопасности католического университета Нотр-Дам Майкл Деш. Он полагает, что за химической атакой стоял Дамаск, но испытывает сомнения в прямой ответственности самого президента Асада, так как, возможно, приказ был отдан на низовом уровне. Что дальше? Малик предполагает, что США и Россия должны негласно выяснить, какие взаимные выгоды они могут извлечь из ослабления позиции Ирана внутри Сирии, поскольку «США и Израиль явно выигрывают, Россия оказывается с ослабленным иранским союзником, причем, наказанным не Москвой», так что «за исключением Тегерана здесь есть потенциальная беспроигрышная ситуация практически для всех игроков». В свою очередь Кеннеди уверен в том, что мир является свидетелем последних этапов гражданской войны в Сирии, а «режим Асада укрепляет свою власть и восстанавливает контроль над несколькими оставшимися территориями, удерживаемыми повстанцами», и «как бы болезненно это ни было, прочный мир в Сирии может привести к тому, что Асад останется у власти». Поэтому «если мы хотим, чтобы в Сирии наступил мир, то в итоге нужно признать: Асад побеждает».

«В эти дни, когда из Сирии приходят страшные и противоречивые новости, внимание всего мира вновь приковано к этой измученной войной земле, мы хотим поделиться письмом отца Михаила Тёэрля, немецкого священника, который побывал в Сирии в феврале, встретился с христианскими лидерами, посетил приходы в разных городах и подробно рассказал о том, что он там увидел», — сообщает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Полностью отчет отца Михаила можно прочесть здесь. Мы же приведем некоторые его выводы:

«1. В Сирии нет проблем с религиозной свободой ни для кого (ни в одной другой арабской стране не сохранились настолько идеальные условия для Церкви).

2. Президент Асад и его правительство поддерживают различные группы, и в том числе христиан разных деноминаций. Президент часто и публично повторяет: «Христиане в нашей стране — это не перелетные птицы и не пришельцы, это в том числе и их страна, они были здесь раньше».

3. Можно согласиться, что далеко не все в лагере оппозиции — это автоматически террористы. Однако эта оппозиция составляет настолько незначительное меньшинство в сирийском обществе, что даже в случае победы над Асадом они не смогут удержать власть в своих руках и помешать созданию халифата с законами шариата. Для христиан такое развитие событий будет означать полный конец. Никаких других альтернатив такому сценарию на сегодняшний день нет! Христиане, при всей их малочисленности, — это хребет сирийского общества. Именно с христианами связаны образовательные, социальные и медицинские структуры в стране. На христианах в значительной степени строятся международные контакты. Если дьяволу удастся переломить этот хребет с помощью той военной и пропагандисткой кампании, которая теперь так широко развернута, если Сирия в итоге останется без христиан, она будет быстро обескровлена, приведена в полную зависимость и порабощена. Никто в мире больше даже не станет интересоваться этой страной. Так уже было с другими арабскими странами. Какая страшная перспектива на будущее! По-человечески ситуация безутешна: епископы и правительства на Западе не проявляют солидарности в деле защиты ближневосточных христиан. Казалось бы, это же в их интересах, сделать так, чтобы в Сирии не повторилось то, что уже было в соседних с ней странах. Правдивой информации о Сирии на сегодняшний день уже столько, что никто не может извиняться тем, что не знал реальной ситуации. Совершенно очевидно, что преследуются другие интересы».

Бойцы Свободной армии Сирии

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) исследует, почему президент Франции Эммануэль Макрон решил поухаживать за Церковью. Макрон хочет, чтобы католики больше участвовали в общественной жизни. Французский секуляризм под угрозой? Искрой стало решение президента выступить перед католическими епископами и более чем 400 католическими лидерами. Макрон не первый президент Пятой республики, который общается с епископами в общественных местах. Но отличие в том, что сейчас он активно поощрял французских католиков принять участие в общественной жизни. В частности, по проблемам ислама и преследования христиан на Ближнем Востоке. Почему? Как и многие другие вещи, связанные с Макроном, ответы сложны. В-первых, президент видит себя реформатором Франции. Во-вторых, он хочет, чтобы люди знали, что он настроен на изменения французского общества. В-третьих, правительство Франции предлагает принять законы, открывающие одиноким женщинам и лесбийским парам доступ к ЭКО (в настоящее время разрешено только бесплодным гетеросексуальным парам), и говорит о декриминализации эвтаназии. Все это вызывает огромное сопротивление со стороны французских католиков, которые могут организовать массовые протесты, причем не только среди верующих. По известным историческим причинам французские политики нервничают всякий раз, когда миллионы людей начинают маршировать по улицам, как они это делали во время митинга против легализации однополых браков президентом Франсуа Олландом в 2013 году. Один из способов смягчить католическую оппозицию для Макрона — это показать, что в отличие от Олланда он гораздо более открыт для диалога по таким вопросам. Наконец, в-четвертых, возможно, что заигрывания Макрона являются частью стратегии решения самой большой проблемы Франции: как интегрировать растущее и — в некоторых областях — все более воинствующее мусульманское население. Может ли выступление президента перед католиками стать началом усилий по переосмыслению лаицизма, чтобы эффективно «укротить» ислам во Франции? Пока рано так говорить. Но постановка этой цели отражает самооценку Макрона как человека, который намерен обновить Францию, столкнувшись с проблемами, которые не удалось решить ни одному французскому политику со времен генерала де Голля. Приглашение Макрона к католикам принять активное участие в общественной жизни можно приветствовать. Но и помнить при этом слова псалмопевца: «Не надейтесь на князей, на сынов человеческих».

Польские националистические круги сегодня стоят на идеологическом и духовном перекрестке, размышляет Polonia Christiana (Краков, Польша). С одной стороны, некоторые националисты напрямую адресуются к католической вере и хотят действовать в соответствии с традиционным учением Церкви. С другой стороны, некоторые из них бродят по пустыне расизма, национал-социализма или язычества. Церковь должна помогать потерявшимся. Однако пастырская забота о националистах по-прежнему отсутствует. А возможен ли в принципе католический национализм? Все зависит от определения национализма, потому что о любви к родине можно найти как в четвертой заповеди, так и в учении Фомы Аквинского или проповеди отца Петра Скарги. Любовь к стране и соотечественникам не может сопровождаться ненавистью или презрением к незнакомцам. Человек, который называет себя националистом, потому что любит Польшу и желает добра своим близких (в узком смысле — семье, в расширенном — нации), не делает ничего плохого, если не презирает при этом представителей других народов. Важно отметить, что сами националисты не скрывают, что для них важен католицизм. Однако когда в прошлом году польский епископат подготовил концепцию «Христианский образ патриотизма», это не получило теплого приема польских националистов, которые увидели в нем «осуждение любого национализма».

Mazaki Польские флаги

С 14 по 16 апреля ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт и апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре побывали с визитом в регионе Кузбасса, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В субботу, 14 апреля, нунций возглавил мессу в деревне Георгиевка Тяжинского района, в то время как монсеньор Верт — в города Юрга. В воскресенье, 15 апреля, они служили торжественную мессу уже в Кемерове и Ленинск-Кузнецком. В понедельник, 16 апреля, иерархи прибыли в областную администрацию и Кузбасскую митрополию Русской православной церкви. В администрации гостей встречала и. о. заместителя губернатора Ольга Турбаба. Она поблагодарила архиепископа Мильоре за визит в значимый для региона год, когда отмечается 75-летие со дня образования Кемеровской области, и отметила, что в Кузбассе проводится активная работа по развитию межконфессионального сотрудничества. Местные религиозные организации католиков участвуют в работе, направленной на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепление духовно-нравственного здоровья кузбассцев. Со своей стороны, нунций поблагодарил кузнечан за теплый прием. «Для Католической церкви очень важно сотрудничество с Православной церковью и другими конфессиями. Папа Римский Франциск передал глубокие соболезнования в связи с трагедией в торговом центре в Кемерове», — сказал он. Речь шла о роли Церкви в социальном и культурном развитии жителей области и страны, проекте «Музыка в храме», который реализуется при кемеровском католическом приходе. В рамках встречи в Кемеровском епархиальном управлении митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и архиепископ Мильоре обменялись подарками и обсудили ряд вопросов взаимного сотрудничества.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.