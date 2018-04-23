Жители штата Нью-Йорк, которые упускают представившиеся благодаря газовой революции возможности, вероятно, оказались жертвами действий спецслужб России, профинансировавших ряд организаций по защите окружающей среды, сообщает американское издание The Daily Signal.

Иван Шилов ИА REGNUM РФ финансирует протест в США

Так, в соседнем с Нью-Йорком штате Пенсильвания разработка месторождения сланцевого газа «Марселлус» принесла рабочие места и экономический рост, тогда как в самом Нью-Йорке фрекинг — гидроразрыв пласта — был запрещен 10 лет назад. За этим запретом стояли две группы защиты окружающей среды Natural Resources Defense Council и Sierra Club Foundation, которые получили более $10 млн от калифорнийского фонда Sea Change. Он, в свою очередь, получил деньги от зарегистрированной на Бермудских островах компании, связанной с Россией, о чем свидетельствуют ставшие достоянием общественности документы.

Ruhrfisch Добыча сланцевого газа на месторождении «Марселлус»

По данным конгресса, организация Sea Change Foundation получает финансирование из большого числа иностранных источников, в том числе из России. Эти средства оседают на счетах различных экологических организаций, которые выступают против добычи природного газа и фрекинга. Среди компаний, профинансировавших Sea Change Foundation, была и зарегистрированная на Бермудских островах Klein Ltd.

В законодательном органе США утверждают, что она была создана «исключительно для вливания анонимных вложений в Sea Change».

«Если пойти по следу денежных потоков, то может оказаться, что запрет [на добычу сланцевого газа в Нью-Йорке] можно считать одним из примеров успешного российского шпионажа», — подчеркнул в интервью изданию бывший сотрудник ЦРУ Кен Стайлс.

Так, когда же три года назад губернатор штата демократ Эндрю Куомо продлил запрет, и Natural Resources Defense Council, и Sierra Club поддержали этот шаг. Связанные с этими организациями активисты также стали оказывать на власти штата давление с тем, чтобы запрет не только сохранить, но и расширить зону его применения.

Со своей стороны, компания PennEast Pipeline Co., которая планирует построить газопровод от месторождения «Марселлус» в Пенсельвании в Нью-Джерси, обратилась к жителям этого штата с вопросом о том, у кого они хотели бы покупать свой газ — у соседнего штата или из России. При этом компания ссылается на сообщения СМИ, согласно которым противодействие такому же газопроводу в штате Массачусетс привело к тому, что его жители были вынуждены полагаться на российский сжиженный газ во время особенно холодных периодов прошлой зимы.

По словам Стайлса, официальные лица и лидеры организаций по защите окружающей среды несут прямую ответственность за то, чтобы отследить источник поступления к ним средств.

«Русские очень умелы и искусны в том, чтобы делать долгосрочные инвестиции, — указывает он. — Они сидят и терпеливо ждут, как их вложения на протяжении многих лет приносят дивиденды».

Бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что такие организации по защите окружающей среды действуют как «агенты влияния», которые своими действиями продвигают интересы Москвы против США и их союзников.

Цитата из кф «Джеймс Бонд Шаровая молния». реж Теренс Янг. 1965. США Главный злодей терпеливо ждет

США уже стали лидером по добыче природного газа, оказываясь способными экспортировать сжиженное топливо по всему миру, поэтому Кремль понимает, что со временем может лишиться влияния в тех частях света, где прежде Москва играла роль основного поставщика нефти и газа.

«Революция добычи природного газа в США имеет громадное значение, поэтому мотивацию России по блокированию добычи нашего природного газа легко понять, — отметил Стайлс. — Если мы опасаемся, что в скором будущем русский медведь высунет свою уродливую голову, то остановить его и посадить обратно в клетку можно, если окортить его финансово».

«Именно для этого и строятся газопроводы и проводится фрекинг. Мы предоставляем простым гражданам США и нашим зарубежным союзникам энергию по доступным ценам», — добавил он.

Стайлс также указал на то, что противники и сторонники фрекинга совсем по-другому бы посмотрели, узнай они, что деятельность против добычи сланцевого газа или проведения трубопроводов финансируется со стороны иностранной державы.