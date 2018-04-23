Ровно 218 лет назад, 24 апреля 1800 года, была основана Библиотека конгресса США. Сегодня это крупнейшая библиотека мира, фонд которой состоит из миллионов книг, газет, рукописей, фото‑ и видеодокументов на разных языках, географических карт, нотно-музыкальной литературы и так далее.

The Library of Congress Главный читальный зал Библиотеки Конгресса США (вид сверху)

The Library of Congress Главный читальный зал Библиотеки Конгресса США (вид сверху)

Легендарное книгохранилище прошло проверку не только временем, но и огнём. В августе 1814 года в ходе англо-американской войны сгорел Капитолий, где находилась библиотека. Второй разрушительный пожар произошёл в 1851 году, погибли приблизительно 2/3 всех книг фонда.

Богатейшая история и впечатляющее наполнение делают Библиотеку конгресса США уникальной. Однако свой вклад в эту уникальность поневоле внесла и Сибирь…

Именитый красноярский купец Геннадий Васильевич Юдин был владельцем крупнейшей в Сибири частной библиотеки, насчитывавшей к началу XX века свыше 80 тысяч томов. В основном это были книги по истории, археологии и этнографии Сибири и Русской Америки, а также комплекты русских журналов XVIII—XIX вв. и несколько сот тысяч рукописей XIII—XIX вв. — настоящее сокровище! (по материалам Энциклопедии Красноярского края)

Andrey Efenstor Pivovarov Здание библиотеки Юдина (до реставрации)

Книги были его страстью. Известно, что после страшного пожара, уничтожившего в 1881 году половину Красноярска, Юдин потратил большие деньги, чтобы построить специальный дом для библиотеки вдали от города.

Однако в начале XX века, когда купец уже находился на грани банкротства, да и здоровье его серьёзно пошатнулось, он решил расстаться со своей книжной коллекцией. Объявления о продаже библиотеки появились в газетах, в том числе в «Вашингтон пост». Юдин намеревался продать свою уникальную коллекцию за 250 тысяч рублей — существенно ниже её стоимости. Однако желающих не находилось.

The Library of Congress Главный читальный зал Библиотеки Конгресса США. Статуи Гомера и Платона вдоль балюстрады

Тогда Юдин через Публичную библиотеку в Петербурге обратился к Николаю II с предложением продать свою библиотеку государству всего за 150 тысяч рублей. О предложении Николаю II докладывает директор библиотеки Николай Шильдер. Однако на докладе Шильдера российский император пишет: «Из-за недостатка средств — отклонить» (по материалам «Народной энциклопедии «Мой Красноярск», авт. — Е.Г. Хухрянская).

Однако вскоре покупатель появился. Им оказался заведующий Славянским отделом Библиотеки конгресса США Алексей Бабин. Но предложил он Юдину всего 100 тысяч рублей. Сначала купец отказывался, но после длительных переговоров сдался. Соглашение было подписано в ноябре 1906 года. Уникальная коллекция купца Юдина отправилась в США в феврале 1907 года и через три месяца оказалась в Вашингтоне, став основой Славянского отдела библиотеки конгресса.

The Library of Congress Вид на первый и второй этажи Библиотеки Конгресса США

На сегодняшний день существует информация, что коллекция Юдина в первоначальном виде не сохранилась: часть изданий продали букинистам, ещё часть — передали в университетские хранилища США.

Вот так — «из-за недостатка средств» — знаменитая библиотека Геннадия Юдина оказалась в Вашингтоне.

«Сибирь потерпела ущерб, все тяжёлые последствия которого станут более ясны будущему поколению: в Америку отвезена из Красноярска знаменитая библиотека Г. В. Юдина», — так эту утрату прокомментировали в прессе того времени.

Геннадий Васильевич Юдин

До конца жизни Геннадий Юдин (умер 17 марта 1912 года в Красноярске) собрал ещё одну коллекцию. Она включала около 15 тысяч томов и несколько десятков тысяч рукописей, уступая по размерам той самой первой, легендарной коллекции.