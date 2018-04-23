После нанесения ракетных ударов по Сирии Трамп выступил с идеей встречи с Путиным в Белом доме для проведения переговоров по насущной повестке дня, куда входят такие вопросы, как Сирия, Иран, Украина, Северная Корея, вмешательство России в американские выборы, использование Россией химического оружия в Англии и тема стратегической стабильности, судьба договора СНВ-3, срок действия которого истекает в 2020 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Предполагаемый срок встречи — ноябрь. От кого исходит такое предложение, от Москвы или от Вашингтона, пока неясно. Ясно, что к ноябрю в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, и это может изменить всю расстановку сил. Если Трамп победит, его возможности увеличатся. Если проиграет, то будет видно, насколько он в состоянии являться адекватной стороной переговоров в его положении. Его могут вообще подвергнуть импичменту до лета нынешнего года, учитывая усиливающуюся волну скандалов, которая наваливается на Трампа. Так что Трамп просто может как президент до ноябрьских выборов и не дожить. Всё это требует от Москвы не спешить с датой проведения переговоров.

Whitehouse.gov Конгресс США

Непосредственно во время заявлений Трампа начались жёсткие заявления его ближайших назначенцев и не менее жёстких ответов с нашей стороны. Адресован этот поток, прежде всего, Курту Волкеру и тем, кто за ним стоит. Волкер недавно откровенно заявил, что миротворцы ООН в Донбассе — это лишь первый этап покорения непокорных. Миссия ООН впервые в своей истории выступит не как инструмент разделения сил на границе столкновения, а как сила вторжения под мандатом ООН, то есть не что иное, как авангард оккупационной армии.

За спинами миротворцев в Донбасс войдут ВСУ и националисты, а Аваков сразу за Волкером заявил, что граждане Донбасса будут на долгие годы поражены в правах и не будут иметь возможности участвовать ни в каких выборах. То есть Аваков открыто сказал — в Донбассе начнётся резня. ВСУ встанут на российской границе, а Россия должна будет это одобрить, чтобы просто не вызвать новых санкций. Которые, разумеется, последуют — пока Россия не отдаст Крым, Сирию, ядерное оружие и не превратится в конфедерацию под протекторатом США.

США демонстрируют уверенность, что если у них получилось в перестройку, то получится и сейчас. Глава минфина США Стивен Мнучин заявил в интервью телеканалу Fox News, что принятые ранее санкции против России достигли своей цели, достигнуто то, чего хотел Вашингтон, и что поэтому дальнейшие меры будут корректироваться в зависимости от некоторых конфиденциальных факторов. То есть он напрямую сослался на факт неких идущих уже сейчас сепаратных переговоров с Москвой, от которых в США многого ожидают.

Факт этих зондирующих контактов подтвердила и пресс-служба госдепартамента. Было объявлено, что советник президента США Джон Болтон встречался за закрытыми дверями с российским послом Анатолием Антоновым. По словам госдепартамента, Болтон указал Антонову, что «в интересах как США, так и России» улучшить отношения между двумя странами. Однако советник Трампа тут же выдвинул условие этого: нужна капитуляция России на всех фронтах. Согласно дополнительному сообщению пресс-службы Белого дома, улучшение отношений между Россией и США «потребует рассмотрения вопросов касательно нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии».

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Путин устами Лаврова ответил американцам, чтобы они не надеялись. Лавров открыто заявляет, что переговоров вовсе не будет, если от России ждут капитуляции в Донбассе и в Сирии, а также повинной позы по вопросам химической провокации в Солсбери. В этих сферах никаких уступок не будет, и если ждут именно этого, то говорить не о чем. Те, кто посчитал в США, что Россия уже ослабла от санкций и готова к переговорам об уступках, очень сильно ошибаются.

Это так называемый «публичный экран». Каждая сторона сделала то, что должна была сделать, — продемонстрировала силу и решимость. Остаётся вопрос — а зачем они всё это делают? Неужели США не понимают, что в России сейчас другая ситуация? Неужели не знают истинного положения дел? Сказать, что не знают, — это очень сильно недооценить возможности американской разведки. Они всё это знают. Тогда зачем Болтон, Мнучин и Волкер гонят эту волну, понимая, что встретят со стороны Лаврова лишь так называемый «встречный пал»?

Всё это очень может являться инсценированной Трампом шумовой завесой. Трамп применяет отвлекающий манёвр, чтобы скрыть настоящую повестку переговоров. Если Трамп публично не даст понять, что переговоры — факт которых не скрыть — не содержат грозных заявлений в адрес России, то импичмент ему станет неизбежным. Потому ястребы в его команде и создают угрожающие вибрации в информационном поле, получая в ответ от наших дипломатов соответствующие заявления.

Но переговоры идут — и для нас это намного более важная информация. Что это может значить?

Переговоры всегда ведут профессиональные переговорщики. А профессионалы знают, что в каждых переговорах самое главное — это понять истинные цели противоположной стороны. Узнать, чего она на самом деле хочет. Это реально совсем не простая задача. Истинные цели могут не соответствовать заявленным позициям сторон. Люди в команде оппонента могут хотеть совсем не того, что вам кажется. Переговоры могут использоваться как ширма, для отвлечения внимания от тех процессов, которые хотят скрыть. Вы думаете, что они хотят договориться, а они просто тянут время.

Вам кажется, что они стремятся получить от вас выигрыш по цене и вообще по деньгам, а им на самом деле важно показать своим врагам у себя дома, какие они крутые и сильные, и что с ними даже сам президент огромной страны ничего не может поделать. В таком случае, чем больше вы будете предлагать им льготы финансового плана, тем более агрессивно они будут встречать все ваши предложения. Вы будете теряться в догадках и гадать, что это, блеф и попытка выбить ещё большие уступки, или запредельная наглость, и что ваши партнёры просто сумасшедшие. Вы предложите новые бонусы. А они будут оскорблены вашими предложениями и могут даже вовсе покинуть переговоры. Гарантирован не только тупик — гарантирована война.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Чтобы всего этого не случилось, переговорщики всегда определяют истинные цели участников переговоров. Это сделать сложно, но возможно. Целями переговоров всегда являются цели лидера переговорной команды. Лидер — это не заказчик переговоров. Эти фигуры могут совпадать, а могут и быть различными. В нашем случае Трамп может рассматриваться как лидер, а заказчиком будут те силы, которые его привели к власти и теперь вступили в войну с глобалистами-демократами, выступающими в альянсе с неоконами.

Именно потому наши ведут эти конфиденциальные переговоры накануне встречи, о которой запросил Трамп. Игнорировать такую просьбу — недопустимая ошибка, как ошибка и согласие на переговоры на условиях, на самом деле выдвигаемых в качестве отвлекающего манёвра. Потому Путин согласия пока не дал, но переговоры начал.

Подчеркну главное — Путин является лучшим переговорщиком топ-уровня в мире, потому что за 25 лет, не обладая самой сильной переговорной позицией (распавшаяся страна, ненадёжная элита, отсутствие союзников, слабая и зависимая экономика, окружение превосходящих сил НАТО по всему периметру границ на западе, юге и востоке, только с севера России не исходит угроза), он не проиграл ни одних переговоров. Он знал, когда на них пойти и когда от них уклониться, с кем, как и о чём говорить.

Он ни разу не промахнулся и не ошибся. Это дорогого стоит. Всё, что Россия смогла за эти годы добиться на международной арене, получилось именно благодаря навыкам Путина как переговорщика. У него накоплен такой колоссальный и уникальный опыт в этой сфере, что ни у кого в мире больше такого нет. Ну, только разве у Генри Киссинджера.

Именно поэтому Путин сейчас ведёт очень тонкую игру — в который раз в жизни. Переговоры с Трампом — это то минное поле, на котором одна ошибка будет стоить таких тяжёлых последствий, переоценить которые просто невозможно. Стоит попробовать проанализировать цели Трампа так, как это может сделать Путин.

Если мыслить стратегически, так, как это всегда делают президенты, то придётся признать, что следует применить формулу, которой учат топ-менеджеров: формирование видения будущего — Миссия как инструмент стратегии — инструменты реализации Миссии. Именно так, с большой буквы, потому что Миссия — это не только главная организационная задача, это процесс мистический, сопряжённый с магической тайной власти. Той тайной, которой владеет лишь узкий круг посвящённых на планете. Те, кто в это не верит, никогда к высшей власти не приходит. Такое вот случайное совпадение.

Власть. Пирамида на долларе США

Переговоры — это инструмент. Этим инструментом добиваются исполнения Миссии. Для Трампа переговоры — инструмент, а Миссия — сохранение глобального господства США над миром (и Россией в том числе) путём продолжения ограбления — в данном случае России.

Видение будущего для Трампа — глобальная угроза господству США и возможностям продолжать глобальный грабёж. Для Путина переговоры — инструмент, Миссия — не дать США продолжать грабёж России, для чего снизить американские глобальные возможности. Видение будущего для Путина — глобальная угроза господству США и возможностям продолжать глобальный грабёж.

То есть мы констатируем: у Трампа и Путина присутствует одинаковое видение будущего. При этом диаметрально противоположны Миссии. Переговоры — один из инструментов, которым они попытаются свои Миссии привести в исполнение.

Военные действия — тоже инструмент исполнения Миссии. Но реальное его применение приводит к неприемлемому ущербу. Но у Путина и у Трампа отношение к неприемлемому ущербу разное. И вот почему.

И Трамп, и Путин — профессионалы переговорного искусства, а в этом деле все переговорщики, стремясь повысить свою внушительность и способности влияния, приходят, в конце концов, к биоэнергетике. Им неинтересно, что по этому вопросу думает и говорит наука. Они знают — это работает, и поэтому отказываться от работающего инструмента — это как отказываться от оружия. Не используешь ты — используют против тебя. Не умеешь этим пользоваться — проиграешь тому, кто умеет. И чем выше цена вопроса, тем больше шансов, что стороны это используют.

В мире переговоров известен случай, когда на встречу российской и китайской делегаций на очень высоком уровне обе стороны пригласили экспертов по так называемому наведению транса. Это такой способ выкачивания энергии. В этом состоянии вы вдруг становитесь равнодушным, податливым, сонливость и апатия одолевают, вам хочется побыстрее всё закончить, подписать и пойти отдыхать. В составе делегаций азиатов всегда много народа, и трудно понять, кто и за что там отвечает. Сидят, молчат, кивают и наблюдают. Говорит один, все прочие слушают.

Гипноз

Так вот, в составе той делегации китайцев были два специалиста по цигун. Они посидели, послушали, а потом, после первого перерыва, попытались начать работать. Естественно, в сторону нашего лидера переговорной команды. Но так как там у наших тоже оказалась пара «специалистов в штатском» по этому виду спорта, то китайцам сразу жестами показали, что мы всё видим и требуем прекратить. Китайцы мгновенно прекратили, жестами извинились и чуть позже тихо исчезли. Переговоры спокойно продолжились. Вот такие реалии там, где решаются вопросы судеб мира или контрактов на многие миллиарды всяких денег.

Если учесть, что Путин и Трамп решают вопросы бытия человечества, то, разумеется, они знакомы с этими техниками. Применяют или нет — другой вопрос, но знакомы точно. А значит, они или их советники используют то, что переговорщики называют «кастовый анализ». Это такая карта типов энергетики человека. От этого зависит, какие аргументы для него значимы, а какие нет. Трамп по касте — Купец. Для Купца самым главным мотивом является не приобретение новых активов, а предотвращение риска потери имеющихся. Поэтому в военном инструментарии реальной нужды у него не будет — Трамп никогда не пойдет на размен ядерными ударами с Россией. Неприемлемый ущерб.

Путин по касте — Воин. Его тип биоэнергетики более высокий, чем у Трампа. Тоньше вибрации, выше чувствительность. Другие принципы жизни, другие ценности. Путин не боится потерять активы. Он боится потерять честь и не исполнить долг. Это его главный мотив. И потому Путин пойдёт на обмен военными ударами, если до этого дойдёт. Для Путина неприемлемый ущерб — это мир, в котором нет России. Он так об этом прямо и сказал на весь мир: «Зачем нам мир, если в нём не будет России?» Трамп услышал. Можно не сомневаться, что услышал не только Трамп.

И потому Трамп ищет переговоров. Что он там хочет получить? Трамп понимает — цели США и России несовместимы под этим небом. Более того — они антагонистичны. Так зачем же тратить время на переговоры, если заведомо ясно, что никто на уступки не пойдёт? Да ещё прикрывая зондирование почвы треском риторики группы дипломатов, которые отвлекают на себя всех противников? Ведь пока Болтон для конгресса ругается с Лавровым, кто-то по секрету доносит до Путина то, что говорит Трамп, и несёт обратно ответ.

В свете такого подхода ясно, что Трамп именно для этого и отложил санкции. Он не только санкции отложил, он и провокации химических атак в Сирии отложил. А значит, отложил и ракетные обстрелы. Не потому, что испугался. Потому что наступил другой этап. Трамп будет применять санкции, но методом салями — нарезая их тонкими ломтиками и растягивая по времени. Трамп не вываливает сразу все козыри, он тянет время и пытается этим давить на психику Путина.

Владимир Путин

Ведь известно — санкции расписаны в несколько волн до 2020 года. Они всё больше становятся экстерриториальными — то есть США заставляют весь прочий мир, использующий доллары в расчетах, выполнять режим санкций в отношении России. И Европу они заставят, нет сомнений, ибо убытки ничто по сравнению с крахом системы, где США во главе мира, а Европа сыта, пьяна и нос в табаке. Ведь если Россия, Иран, Китай и Турция сломают США, Европе придётся расстаться с комфортом, а она очень к этому не готова. И потому исполнит приказы США и присоединится к самой жесткой изоляции России, если ценой вопроса будет крах системы комфортного мироустройства, а не убытки от перехода с дешёвого российского на дорогой американский газ или зависание расчётов от отключения России от SWIFT.

Но Трамп понимает, что Россию бедностью не испугаешь. Россия всегда была бедной и легко расстаётся с временами относительного достатка. Если надо — Россия опять заживёт, как в 1946 году, и никто штурмовать Кремль не пойдёт. И потому Трамп не спешит с санкциями. Он их растягивает, стремясь больше испугать ими, чем реально использовать. Ведь после всех санкций других козырей у США не останется. Военные методы не годятся. И что тогда делать? Самому сдаваться? Трамп лучше покачает российских олигархов, поугрожает секторальными санкциями, полной блокадой экономики, но использует эти козыри лишь тогда, когда будет уверен, что это самый лучший момент.

Но не для шантажа Трамп просит Путина приехать на переговоры. Понимая, что если начать с главного, то сразу попадёшь в тупик, Трамп хочет пойти другим путём — разделить спорные вопросы на составляющие и попытаться сначала начать решать более мелкие, второстепенные задачи. Начать с тех вопросов, по которым легче договориться. Так сказать, начать откусывать пирог с краёв, медленно продвигаясь к центру. СНВ-3 вполне может стать таким вопросом, который стороны смогут решить и объявить об этом как о победе. И поскольку они уже начали нащупывать точки соприкосновения, то можно объявить необходимость продолжения переговоров и тем самым выйти из переговорного тупика. Держа при этом санкционную палку за спиной в качестве стимула.

Понятно, что этот сценарий нужен Трампу для того, чтобы уцелеть у власти. Но также понятно, что этот сценарий ещё больше нужен тем, кто привёл Трампа к власти и стремится одолеть глобалистов внутри США. У этих людей цели более долгосрочные, чем у Трампа. Что на самом деле они хотят сказать Путину, пока не знает никто. Потому Путин так расчётлив и осторожен.

Путин давно знает, чего ожидать от США до 2020 года. Он осторожно ведёт свою линию и просто ждёт. Это самое трудное — ждать, когда все вокруг требуют побежать, начать стучать кулаками, что-то заявлять, менять одних на других, создавать что-то и что-то закрывать, кого-то увольнять и кого-то приглашать. Ему есть чего ждать — сценарий, когда «США начинают и проигрывают», сам разворачивается перед нашими глазами. Сейчас самое главное — выбрать точный момент времени. А после этого можно и не ездить ни на какие переговоры. И без них всё станет предельно ясно.