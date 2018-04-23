Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти буквально на днях встречался с министром финансов Украины Александром Данилюком в Вашингтоне (украинская делегация направилась туда для очередной встречи с МВФ). И похоже, что у представителя ЕБРР возникли сомнения по поводу прозрачности грядущей «большой приватизации» на Украине, ведь именно на этой теме он сделал основной акцент во время беседы с украинским чиновником.

Глава Совета украинского Нацбанка Богдан Данилишин отмечает, что малая и большая приватизация — необходимые, но не достаточные условия для выхода Украины на восстановительные темпы развития.

«Для ускорения экономического роста до 4% или более в ближайшие два года нужно сохранить макроэкономическую стабильность и завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровлению финансового сектора, противодействию коррупции и приватизации», — анализирует он.

Т. е. вопрос сегодня снят с повестки дня чисто формально и в любой момент может вновь «нарисоваться» на горизонте.

Минэкономразвития, которое выступает для Фонда госимущества своеобразным партнёром в малой приватизации (скажем, текущий закон о приватизации обе структуры писали вместе), уже зарегистрировало госпредприятие «Prozorro.Продажи» — именно через него будут реализовывать объекты малой приватизации.

«Мы сейчас уже вышли на темп продаж один миллиард гривен в месяц. И только наращиваем темпы», — хвалится замминистра экономического развития Максим Нефёдов в интервью «5 каналу».

Квентин Массейс. Договор продажи. 1520

По всей видимости, речь о продажах за март, поскольку сам закон был подписан президентом только в конце февраля.

Прозрачный процесс приватизации государственных предприятий на Украине позволит привлечь больше инвестиций со стороны американского бизнеса, заявил специальный советник президента США по вопросам глобальной экономики и финансов Мэтью Хаарсагер. Впрочем, никакой конкретики от советника Трампа в итоге так и не последовало.

Валюта

По состоянию на 23 апреля доллар на Украине стоит 26,17 грн. (+0,19 грн. с 13 апреля). Ситуация несколько отличается от прошлого года: вместо постепенного укрепления курса гривны имеем пока валютные качели, буквально каждую неделю рынок меняется. Евро также подорожал — до 32,22 грн. (+0,2 грн.).

Российский рубль несколько восстановил свои позиции после обвала котировок — 0,427 грн. (+0,009 грн). Что вполне ожидаемо, ведь причины обвала были политическими, вызвавшими ситуативную панику.

Межбанк вернулся к своему привычному состоянию — его курс незначительно отличается от официального: 26,16−26,18 грн./долл. (+0,16 грн.). А вот на чёрном рынке стоимость американской валюты за неделю почти не изменилась: 26,04−26,08 грн. (+0,02 грн.).

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Кабмин выдал прогноз курса гривны по отношению к доллару на период 2019—2021 гг. Согласно мнению чиновников, в будущем году курс ослабеет до 30,5 грн./долл., в 2020-м и 2021-м — до 31,4 и 31,8 грн./долл. На текущий год прогноз остался без изменений: 29,3 грн./долл. Однако аналитик Dragon Capital Сергей Фурса напоминает, что это напрямую зависит от того, получит ли Украина в этом году транш МВФ.

«Трудно точно сказать, но уже осенью будет больно. А спустя время — чем дальше, тем больнее. И там на самом деле очень трудно уже отловить дно, потому что там будет больно, больно, очень больно и т. д», — отмечает Фурса.

При этом аналитик затруднился с точным прогнозом, по его мнению, вероятность курсов 30 грн./долл. и 50 грн./долл. равновелика.

С ним согласен и старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, который указывает, что риск неполучения транша МВФ минфин закладывает в прогноз на будущий год. Любопытно, что его коллега по «Альпари» Максим Пархоменко прогнозирует прямо противоположное:

«В этом году вполне реально может смениться нисходящий тренд по гривне. Способствует этому снижение долговой нагрузки и увеличение валютной выручки от наших экспортеров. Цены на товары, которые они продают, сейчас идут в рост. В связи с этим к концу года гривна реально может достигнуть отметки в 25 гривен за доллар», — заявил он в комментарии для kp.ua.

Что же касается прогноза на ближайшее время, то эксперты говорят о коридоре 26−26,3 грн./долл. (наличный доллар) и 26,2 грн./долл. (безналичный курс). Причина укрепления американской валюты — выплаты казначейства.

«За несколько дней Госказначейство выплатило крупные субвенции по медицине и образованию, а также несколько небольших выплат по НДС (240 млн грн. и еще где-то 160 млн грн.). Совокупно вышло где-то порядка 15 млрд грн. Конечно, зачисление средств произошло не за один день, а было растянуто во времени. Тем не менее дополнительная гривна стала давить на рынок. Несколько позже прошли размещения Нацбанком двухнедельных депозитных сертификатов, и давление стало постепенно снижаться», — цитирует сайт «Минпром» начальника управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрия Гриненко.

МВФ

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины на текущий год (+3,2%), однако значительно ухудшил его на 2019 год (стало 3,3%, было 4%). По итогам 2017 года украинская экономика вышла на +2,5% рост. Эту оценку буквально сразу же прокомментировал для NewsOne украинский экономист Андрей Новак. По его мнению, именно с этим связан недавний пересмотр НБУ размеров ожидаемых траншей в 2018—2020 гг.:

«…Западные партнеры дают негативную оценку использования денег, предоставляемых правительству Украины, и считают его неэффективным».

В целом он ожидает, что программа финансирования может быть урезана на 60%.

Заместитель председателя Национального банка по вопросам монетарной политики Дмитрий Сологуб назвал новые сроки получения транша МВФ. По его мнению, это случится не ранее III квартала текущего года. Впрочем, совсем не обязательно, что Украина его получит, просто ранее третьего квартала этого точно не произойдёт. Напомним, ранее денег фонда ожидали в апреле-мае, теперь сроки сдвигаются как минимум на начало июля. Однако глава минфина Александр Данилюк в интервью телеканалу «Украина» заявил, что по-прежнему ожидает транша в мае-июне.

Впрочем, тут ситуация давно известна. Мяч, что называется, давно на стороне Украины. От Киева ждут принятия закона об Антикоррупционном суде и, пока этого не сделано, разговаривать с Фондом попросту бесполезно. Напомним, ранее в НБУ заявили, что ожидают получать от МВФ 3,5 млрд долл. в текущем году двумя траншами (2+1,5 млрд). Кстати, в парламенте надеются за счёт этого закона поторговаться в отношении других требований МВФ.

«Если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые выводы Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов. И мы над этим очень активно и плотно работаем», — заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «1+1».

В НБУ подтвердили, что собираются подписать с МВФ новую программу сотрудничества в 2020 году, после того, как закончится действие текущей. Её условия, сроки, а также суммы, которые планируется взять в долг, пока неизвестны. Напомним, минфин, в отличие от НБУ, настаивает, что новая программа Украине не нужна.

Цитата из кф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР С протянутой рукой

Впрочем, в минфине признают, что именно сейчас деньги МВФ Украине очень необходимы.

«Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно», — говорит в интервью Delo.ua замминистра финансов Сергей Марченко.

Эксперт Сергей Фурса отстаивает полезность сотрудничества с Фондом на примере законопроекта депутатов «Блока Петра Порошенко» о т.н. «нулевой декларации».

«Парочка неприметных депутатов от БПП, которых даже в телевизор не пускают, подают законопроект. Они называют это «нулевая декларация», но де-факто они хотят легализовать коррупционные доходы нашей властной элиты. И даже щедро готовы заплатить за это 2,5% налога… Не будь у нас программы МВФ, депутаты… быстро бы приняли этот законопроект. И всё. Все «в домике»… И будьте уверены, на всех ток-шоу они дружно бы объяснили, что надо легализовать доходы украинцев. Все мы были в тени. И пришло время «жити по-новому» [жить по-новому, отсылка к предвыборному слогану «Блока Петра Порошенко», где использовалась эта фраза — Ред.]. И теперь никто и никогда не смог бы доказать, что миллионные состояния, «рендж-роверы» или дома в Конча-Заспе — это коррупция. Все легально. Все ради страны. Но этого не будет», — констатирует специалист.

Хотя, естественно, такая оценка слишком романтична, и никакой МВФ не сможет помешать легализации преступных доходов, если власти Украины действительно зададутся такой целью (просто это стоит немного больше, чем предлагаемые 2,5%). Не говоря уж о том, что полностью ничего легализировать не нужно, ведь большая часть всё равно уходит в офшор.

Топливо

По состоянию на 20 апреля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,05 грн. (-0,03 грн. в сравнении с 13 апреля, +0,64 грн. с начала года), за литр А-92 — 28,34 грн. (-0,02 грн. +0,67 грн. с начала года), за дизтопливо — 26,82 грн./л (-0,02 грн., +0,61 грн. с начала года).

Стоимость автогаза с прошлой недели не изменилась — он по-прежнему стоит в среднем 12,48 грн./л (+0,03 грн.).

В мае Украина первый раз получит белорусские нефтепродукты речным путём — по Днепру, сообщил на тематической конференции представитель «Белорусского морского пароходства» Сергей Зубко. В первой поставке ожидается прибытие 1500 тонн дизельного топлива, в дальнейшем белорусская сторона рассчитывает на отправку 3−4 рейсов в месяц.

Премьер-министр Владимир Гройсман успокаивает рынок, заявляет, что правительство не собирается принимать никаких решений, которые могут привести к резкому росту цен на рынке нефтепродуктов, в частности — к введению квот на импорт нефтепродуктов. Правда, реагирует правительство не слишком оперативно, выступать пришлось после того, как к зданию Кабмина приехали протестовать автомобилисты: тех совсем не радовала перспектива платить за топливо украинского производства +5 грн к нынешним ценникам. Любопытно, что заявление Гройсмана чётко совпало по времени с датой рассмотрения правительственной комиссией инициативы «Укртатнафты». Из чего можно сделать вывод, что в Кабмине до последнего колебались и решили отказать только перед перспективой протестных акций: общественная организация «АвтоЕвроСила» анонсировала мобилизацию водителей и даже вела переговоры с владельцами сетей АЗС, торгующих импортным топливом, чтобы подключить к протестной акции ещё и их.

АЗС. Дизель

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик, комментируя инициативу «Укртатнафты», отмечает, что таким образом собственную переработку на Украине не возродить.

«Я не верю в рассказы о возрождении остановленных НПЗ. Попробуйте оставить автомобиль на стоянке на 12 лет, можно будет его потом восстановить? Теоретически можно, но будет стоить дорого, а смысла особого не имеет. С заводами ситуация еще хуже, потеряно время, на рынке избыток всех марок топлива. А самое главное — спрос падает. Проблемы «Укртатнафты» со сбытом бензина, которые она даже не скрывает и которые, насколько мне известно, являются основным двигателем процесса введения квот и пошлин, не имеют персонального характера. Бензин в Кременчуге может быть неплохого качества, но просто он не нужен потребителю как таковой. Кто победнее, ездит на сжиженном газе, а кто побогаче — выбирает тот же литовский или белорусский бензин», — пишет он в статье для Delo.ua.

В «Консалтинговой группе А-95» и вовсе сообщают, что, по результатам I квартала 2018 года украинской нефтепереработке не нужна никакая дополнительная помощь в виде квот.

«Впервые с 2015 года украинские производители вышли в лидеры на рынке автомобильных бензинов: в первом квартале 2018 года на них пришлось 45,3% рынка, тогда как в аналогичном периоде 2017 года — 42%. Крупнейший поставщик бензина, Беларусь, по итогам квартала заняла 40,8% рынка, тогда как в 2017-м — 47% рынка, в 2016-м — 54%», — говорится в отчете.

Аналитики группы отмечают, что затянувшаяся зима, способствовавшая накоплению запасов бензина, даже подпортила статистику — результаты могли быть ещё выше. С дизельным топливом всё не так радужно (14,2% рынка против 13,2% в 2017-м), однако уже эти данные говорят о том, что в «Укртатнафте» несколько преувеличили бедственное положение украинской нефтепереработки.

Разное

Негативное сальдо внешней торговли Украины в январе-феврале нынешнего года достигло 741 млн долл (+250 млн долл. в сравнении с аппг). При этом нужно уточнить, что в феврале темпы роста этого сальдо увеличились в 1,5 раза (284 и 457 млн долл).

В числе прочего в указанный период вырос импорт мяса.

«Первые три месяца этого года показали рост импорта по всем позициям! Более того, по всем позициям импорт за первый квартал в этом году оказался самым большим за последние 5 лет (по свинине — за 4 года): Импорт свинины в 1-м кв. 2018-го — 1,8 тыс. тонн (+ 17,1% к 1 кв. 2017), импорт мяса птицы — 30,8 тыс. тонн (+ 26%), импорт субпродуктов — 8,4 тыс. тонн (+ 44%), импорт сала — 14,1 тыс. тонн (+ 58%). [Это самый большой показатель за последние 5 лет — Ред.]», — сообщает аналитик сельхозрынков и национальный консультант ФАО (продовольственная программа ООН) Андрей Панкратов.

При этом он уточняет, что указанная ситуация будет сохраняться: внутреннее производство свинины падает.

И не только свинины.

«Ситуация с поголовьем крупного рогатого скота — бесперспективна. Значительная часть этих сельскохозяйственных животных сосредоточена у населения. Поскольку содержание скота — дело трудоемкое и затратное, то ежегодно наблюдаем сокращение поголовья на 3−5%», — сообщает эксперт по аграрным вопросам Иван Стефанишин.

Коровы на ферме

На 4% сократилось поголовье овец и коз, на 8% — свиней.

Под видом заботы о детях (минюст Украины начал весьма серьёзное наступление на украинцев, уклоняющихся от уплаты алиментов, — вплоть до запрета на выезд за границу; рассматривается также возможность введения алиментов, которые будут платить дети престарелым родителям) правительство намерено полностью сбросить с себя необходимость заботы о них, пишет в Facebook украинский журналист Алексей Гавриленко. По его мнению, вторым шагом матерей-одиночек будут лишать тех льгот и незначительных пособий, которые они сегодня получают.

Кроме того, по его мнению, в новом Трудовом кодексе готовят легализацию детского труда:

«Под видом занятости детей в спорте, танцах, эстраде, цирке, театре и модном дефиле собственникам легально позволят эксплуатировать детский труд и в других отраслях, а несовершеннолетним — пораньше покидать систему образования».

В НБУ отчитались о своих ожиданиях по поводу привлечения заёмных средств на ближайшие три года:

«После успешного возвращения в 2017 году правительства на рынок еврооблигаций в 2018—2020 годах ожидается продолжение размещений: 2,5 млрд долларов, 1,5 млрд долларов и 2,5 млрд долларов соответственно», — говорится в инфляционном отчёте НБУ. Плюс, как уже указано, двух траншей на общую сумму 3,5 млрд долл. в Нацбанке ожидают от МВФ и ещё 1,4 млрд — от ЕС и Всемирного банка (0,6+0,8 млрд долл).

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину удвоить усилия по внедрению реформ и слушаться инструкций от МВФ. Об этом было заявлено по итогам встречи Салливана с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В отчете о мероприятии сообщается, что Салливан призвал Украину удвоить усилия по внедрению реформ и придерживаться программы МВФ — «изменить законодательство для создания по-настоящему независимого Антикоррупционного суда и повысить тарифы на газ до уровня импортного паритета».