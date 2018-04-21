На территории Красноярского края расположено более 1,7 тыс населённых пунктов. Они объединены в 575 муниципальных образований, из которых 487 сельских поселений. За последние десять лет с карты региона исчезли или, как подчеркнули в администрации края, «упразднены» 12 территориальных единиц.

Умирающая деревня

«В большинстве своём это небольшие населённые пункты, жители которых изначально занимались традиционным хозяйством, производством сельскохозяйственной продукции», — заявил заместитель начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николай Базаров.

Так, в Кежемском районе за это время исчезло сразу восемь населённых пунктов: две деревни, три посёлка и три села. Ещё два посёлка были упразднены в Эвенкийском муниципальном районе — Таимба и Усть-Камо. В Северо-Енисейском районе не стало посёлка Еруда, а в Бородинском сельсовете Рыбинского района — деревни Солонечное.

«Территориальные единицы посёлок Косой Бык, деревня Верх-Кежма, село Кежма, поселок Новая Кежма, поселок Приангарский, деревня Усольцева, село Паново, село Проспихино Кежемского района были упразднены, поскольку попали под затопление в связи со строительством Богучанской ГЭС. Остальные территориальные единицы упразднены в связи с тем, что в них на протяжении более трёх лет отсутствуют зарегистрированные по месту жительства в установленном порядке жители и жилая застройка. Оснований для восстановления населённых пунктов не имелось», — заявили региональные власти.

Vladimir V. Nikulkin Брошенная деревня

При этом в правительстве края не смогли ответить на вопрос, сколько населённых пунктов находится на грани исчезновения, назвав это «естественными процессами».

«Считаем фразу «на грани исчезновения» не совсем корректной, поскольку при естественных процессах внутренней миграции жители малых и отдалённых населённых пунктов зачастую переезжают в более крупные населённые пункты, где есть возможность выбора рабочих мест и создана необходимая социальная инфраструктура. В настоящее время ведётся работа по упразднению четырёх территориальных единиц: поселок Терешкино Верхнеусинского сельсовета Ермаковского района, поселок Суворовский Северо-Енисейского района, деревня Овражная Новосолянского сельсовета Рыбинского района, деревня Усть-Тулат Лапшихинского сельсовета Ачинского района», — отмечается в ответе на запрос ИА REGNUM.

После чего по результатам этой работы будет подготовлен и внесён в Законодательное собрание Красноярского края проект закона об упразднении данных населённых пунктов. Основания для упразднения всё те же — на протяжении более трёх лет отсутствуют зарегистрированные по месту жительства в установленном порядке жители и жилая застройка, «оснований для восстановления не имеется».

При этом региональные власти утверждают, что в крае существуют меры поддержки малых и отдаленных сёл.

«Малые и отдалённые населённые пункты в основном ориентированы на сельское производство и сельский жизненный уклад. В крае действует целый комплекс мер господдержки сельскохозпредприятий и производителей сельскохозяйственной продукции как крупных, так и малых форм хозяйствования. Кроме того, серьёзную поддержку получают жители отдалённых и труднодоступных территорий, в частности коренные малочисленные народы Севера в целях сохранения их традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности. Помимо этого, предусмотрены компенсации студентам и школьникам на авиаперелёт от населённого пункта до места нахождения родителей, приобретение для северян радиостанций, навигаторов, медицинских аптечек, комплектов для новорожденных, ГСМ и т. д.», — сказано в письме за подписью заместителя начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Николая Базарова.

Молочная ферма

Однако назвать цифры этой поддержки в регионе не смогли или не захотели.

При этом в социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Заброшенные деревни Красноярского края». Основная цель группы: «поиск единомышленников — людей, желающих возродить какую-нибудь вымирающую деревню». И, судя по активности в группе, её участников интересует судьба сельских поселений и людей, которые раньше жили в них.

По данным Красноярскстата, численность населения городского округа г. Красноярска на 1 января составила 1 млн 092 тыс. человек, в том числе городского населения — более 1 млн 091 тыс. человек, сельского населения — 823 человека. Всего в регионе проживает 2 865 908 человек.

«Мертвые деревни» характерны не только для Красноярского края или регионов Сибири.

v4photo Заброшенный дом

Согласно выводам Центра экономических и политических реформ, проблема вымирания деревни является одной из острых социально-экономических проблем всей России. В течение последних 15−20 лет численность сельского населения постоянно уменьшается — как за счёт естественной убыли (смертность превышает рождаемость), так и за счёт миграционного оттока.

«Процесс депопуляции сельских территорий настолько активен, что постоянно увеличивается число заброшенных деревень, а также количество сельских населённых пунктов с небольшим числом жителей. В некоторых субъектах РФ доля обезлюдевших деревень превысила 20% — в основном в регионах Центральной России и Севера. Только в период между переписями населения 2002 и 2010 годов число обезлюдевших деревень выросло более чем на 6 тысяч. В более чем половине всех сельских населённых пунктов проживают от 1 до 100 человек», — такие данные приводил ЦЭПР ещё в 2016 году.

И процесс этот становится всё активнее. Так, например, за последние десять лет с карты Новосибирской области исчезли 35 населённых пунктов.

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С территории Кемеровской области за пять лет исчезли около десяти сёл и деревень.

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И только власти Хакасии заявили, что за последние десять лет в регионе не исчезло ни одного малого или отдалённого села. Но и здесь в зоне риска находится несколько десятков малочисленных населённых пунктов.

Деревня на берегу реки

Таким образом, процесс депопуляции в территориальном разрезе идёт неравномерно. Эксперты ЦЭПР на основе различных исследований сделали вывод, что основные причины уменьшения численности сельского населения лежат сугубо в социально-экономической плоскости.

«Прежде всего, для сельских населённых пунктов характерен более низкий уровень жизни и сравнительно высокий уровень безработицы, в том числе застойной. Активная часть трудоспособного населения уезжает в города, что в свою очередь способствует дальнейшему социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских территорий. Другая проблема, являющаяся одной из причин оттока сельского населения из страны, — более низкое качество жизни сельского населения из-за невысокой доступности объектов социальной инфраструктуры (образовательной, медицинской, досуговой, транспортной) и основных услуг (прежде всего, государственных и муниципальных услуг), а также жилищных условий и недостаточной обеспеченности жилищно-коммунальными благами», — отмечается в исследовании.

Ещё после всероссийской переписи населения 2010 года было выявлено, что 12,7% сельских населённых пунктов на тот момент были не заселены, то есть почти 19,5 тыс. российских деревень существовали на карте, но по факту уже были заброшены. Сколько сегодня таких населённых пунктов, сказать сложно. Но, судя даже по тем данным, которые удалось собрать только по четырём регионам Сибири, цифры внушительные.