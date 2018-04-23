14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в пригороде Дамаска, якобы уничтожив три фабрики по производству отравляющих веществ. Глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис после удара, нанесенного так ограниченно и с такой точностью, что не было зарегистрировано ни одного смертельного случая по его итогам, заявил, что операция носила «единичный» характер и предназначалась в качестве инструмента сдерживания президента арабской республики Башара Асада от применения такого оружия в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Хотя сирийский «режим» и был основной целью, в наиболее воинственных кругах экспертной среды Вашингтона убеждены, что удар стал прежде всего демонстрацией для международного сообщества решимости и серьезности намерений США, сигналом администрации президента США Дональда Трампа «не только Северной Корее, но и Китаю». Тем не менее, нанеся удар по Сирии, Трамп в значительной мере осложнил себе решение еще одной задачи — ракетно-ядерной программы КНДР, где недавний шаг Белого дома, скорее всего, восприняли не так, как этого хотелось бы американским экспертам, пишет Дэниэл Р. Депетрис в статье для американского издания The National Interest.

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Так, нанесенный удар по Сирии удар не даст Белому дому дополнительного рычага воздействия на Пхеньян, который Вашингтон должен убедить отказаться от ядерного оружия. Напротив, после ракетной атаки северокорейское руководство будет в еще большей степени убеждено в том, что такой шаг — глупость. Восприняли ли недавние удары по Сирии в КНДР так, сказать наверняка невозможно из-за большой закрытости республики, но если учесть последние 15 лет действий американских военных, можно с уверенностью утверждать, что у Пхеньяна есть основания полагать, что без ядерного оружия ему нападения на себя не сдержать.

Поэтому что бы ни предлагал Трамп — мирный договор, нормализацию дипломатических отношений, вывод войск с Корейского полуострова, снятие всех санкции или «Луну с неба», — руководство Северной Кореи все равно не пойдет на полное ядерное разоружение, на котором настаивает администрация США. Попросту северокорейский лидер Ким Чен Ын не хочет закончить так же, как его иракский и ливийский коллеги Саддам Хусейн и Муамар Каддафи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

И хотя Трамп и считает себя непревзойденным мастером убеждения, способным договориться на выгодных для себя условиях с кем угодно, эксперты по геополитике и процессам на Корейском полуострове считают такой оптимизм главы Белого дома комичным, отчасти потому, что Пхеньян неоднократно демонстрировал нежелание придерживаться международных соглашений.

Таким образом, если же переговоры между лидерами США и КНДР по ядерному оружию все же состоятся, самое большее, на что сможет рассчитывать Трамп, — это заморозка дальнейших разработок и ограничение количества боеголовок. При этом проверить, выполняет ли Пхеньян взятые на себя обязательства, будет практически невозможно без масштабного режима международных инспекций. Но даже и достижение этой цели Трамп себе осложнил, нанеся карательные удары по «химической программе» Асада, поскольку теперь у Ким Чен Ына куда больше причин еще крепче держаться за свое ядерное оружие.