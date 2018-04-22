



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

НАТО: Операция была прямым сообщением для России, Асада и Ирана

В то время, как все еще появляются отголоски операции, проводимой США, Францией и Великобританией в Сирии, передает CNN Türk, Турция приняла у себя важного гостя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Анкару. В первую очередь он встретился с министром обороны Турции Нуреттином Джаникли. Генсек, комментируя операцию в Сирии, заявил следующее: «Она являлась прямым сообщением для режима Асада и его сторонников, России и Ирана. Операция показала, что международная общественность не сидит тихо в сторонке. Поддержка операции Турцией также нас обрадовала». Столтенберг высказался о покупке Анкарой у Москвы систем ПВО С-400: «То, какой системой противовоздушной обороны будет владеть та или иная страна является национальным решением для стран-членов НАТО. Главным вопросом с точки зрения НАТО является интеграция этих систем». В рамках визита генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Чавушоглу подчеркнул, что Турция выступает за расширение НАТО. И добавил: «Мы ожидаем еще большую поддержку со стороны альянса в борьбе с терроризмом».

U.S. Army Йенс Столтенберг

Известна дата открытия проекта TANAP

Согласно информации TR724, глава консорциума Трансанатолийского газопровода (TANAP) Салтук Дюзйол заявил, что работы по нему в скором времени будут завершены. «Мы планируем начать торговый поток газа, открыв клапан 30 июня», — сказал он. Дюзйол напомнил, что они начали нагнетать первую газопроводную линию на трубопроводе 23 января, и добавил, что весь участок до Эскишехира заполнен газом, а тестовые испытания продолжаются. «Проект в настоящее время был спроектирован для поставок газа только из Азербайджана и источников к востоку от него. Однако если правительство принимающей страны внесет соответствующие изменения в соглашение, природный газ из Восточного Средиземноморья и Ирака может также войти в трубопроводную систему в будущем. На данный момент в проекте не предусмотрено никаких связей с подземными хранилищами. Сейчас мы будем обеспечивать полную транспортировку газа между точками входа и выхода. Необходимо будет оценить и обдумать возможности для хранилища», — заявил он. Дюзйол отметил, что Турция импортирует по газопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум 6,6 млрд кубометров газа в год. Благодаря TANAP эта цифра вырастет еще на 6 млрд кубометров, в результате чего уменьшится общая доля потребления российского газа в стране.

Жесткий доклад ЕС о Турции

Как сообщает газета BirGün, Евросоюз опубликовал доклад Европейской комиссии, в котором указывается, что Турция переживает «серьезный регресс». Отчет признан самым жестким за все время. В докладе говорится, что «Турция отдаляется от ЕС семимильными шагами». В то же время усилия Анкары по борьбе с кризисом беженцев были встречены с одобрением. ЕК хочет, чтобы всех арестованных в Турции журналистов освободили до конца этого года и просит обеспечить разделение полномочий ветвей власти. Турецкий министр по делам ЕС и главный переговорщик по вступлению в Евросоюз Омер Челик назвал критические заявления, сделанные в конце заседания Совета ЕС по иностранным делам, «безответственными», добавив, что они «не несут за собой никакой политической и человеческой чувствительности и ответственности». В докладе Евросоюза звучит призыв к отмене режима чрезвычайного положения, который длится в Турции в течение долгого времени. В рамках режима ЧП ухудшилась законодательная власть парламента, все регулируется указами. Сокращается диалог между политическими партиями. Необходимо снова ввести иммунитет для депутатов, чтобы обеспечить им свободу слова. Недостатки в борьбе с терроризмом представляют прямой риск для свободы выражения мнения членов парламента. Идет рост давления на гражданское общество вкупе с повышением значимости проправительственных организаций. Однако следует систематически и всеобъемлюще уделять приоритетное внимание гражданским общественным институтам. Позднее станет понятно, будет ли Комиссия по чрезвычайному положению помогать закрытым гражданским общественным движениям восстановиться или нет. После 15 июля 2016 года, попытки государственного переворота, правительство изменило правовое регулирование военно-гражданских отношений и заметно укрепило свою власть над армией. Хотя военные и Национальная разведывательная организация все еще далеки от того, чтобы отчитываться перед парламентом. Разведка передана в управление президенту. Наиболее важные заявления, касающиеся Турции, были сделаны в области судебной системы и основных прав человека. «Основные ценности ЕС включают в себя уважение верховенства закона и уважение прав человека. С юридической и практической точки зрения, обеспечение надлежащего функционирования судебной системы и борьба с коррупцией так же важны, как и соблюдение основных прав человека», — говорится в отчете.

Флаги Турции и ЕС

Асад благодарен за ПРО

Согласно сообщению NTV, президент Сирии Башар Асад встретился с группой членов российского парламента. Где и как состоялась встреча, не сообщаются. Депутаты рассказали, что Асад пребывает в хорошем расположении духа. Сирийский президент, в свою очередь, заявил депутатам, что он благодарен российской стороне за системы противовоздушной обороны, которые использовались сирийской армией во время налета западной коалиции в субботу, 14 апреля. Стало известно, что Асад планирует посетить Россию, хотя дата пока не была озвучена.

Напряжение в Эгейском море

Как передает газета Hürriyet, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сделал заявление по поводу событий в Эгейском море: «Очевидно, что наш сосед Греция время от времени совершает некоторые провокационные действия, направленные на увеличение напряженности в Эгейском море. Мы наблюдаем действия, похожие на спорные вопросы с Кардакскими островами. Снова в водах рядом с Дидимом была предпринята попытка установить греческий флаг на одном из необитаемых скалистых островов. После этого в дело вмешалась наша береговая охрана. Они сняли этот флаг оттуда. Мы, как добрые соседи Греции, настоятельно советуем ей держаться подальше от подобных провокаций, сеющих напряженность. Ей следует действовать в соответствии с соседским законодательством».

NASA Эгейское море

Евросоюз предупреждает о киберугрозе

Как сообщает новостной портал Samanyolu Haber, Европейский союз объявил, что он предпринимает шаги для обеспечения безопасности киберпространства ввиду того, что угрозы кибератаки неуклонно растут. На заседании Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге было принято решение о необходимости дополнительных шагов по борьбе с киберугрозой. В письменном заявлении по итогам заседания говорится, что в киберпространстве стала разворачиваться все более активная деятельность с целью связи с членами «третьего государства» и «антигосударственными» лицами, что не может не вызывать беспокойства. В заявлении подчеркивается, что Евросоюз готов внести свой вклад в работу по выстраиванию международного права в этой области, а вся деятельность в этом направлении должна соответствовать правовым нормам.

Критическое решение США по Сирии

Согласно CNN Türk, постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявила, что американцы не выйдут из Сирии, пока не достигнут своих целей. Хейли прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, сказанные им после операции — «задача была успешно выполнена». Она отметила, что этот термин имеет как политический, так и военный эквивалент. Трамп использовал его в военном смысле, говоря о том, что «определенная конкретная задача» была выполнена, так, как это применяется в военной литературе. «Мы еще не сделали все, что от нас требуется в Сирии», — заявила Хейли, добавив, что в случае, если Асад снова использует химическое оружие, США готовы принять надлежащие меры. Поведение Вашингтона, по ее словам, будет полностью зависеть от действий Дамаска.

«Мы разделили турок и русских»

Портал SonDakika.com цитирует президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о том, что Париж, напав на Сирию совместно с США и Великобританией, смог отдалить Турцию от России. Макрон отметил, что нападение было осуществлено безупречным образом: «С помощью этих ударов мы разделили турков и русских. Турки осудили использование химического оружия». Вице-премьер Турции и пресс-секретарь правительства Бекир Боздаг жестко отреагировал на заявление президента Франции о том, что «им удалось разделить турков и русских», сказав, что «Турция не преследует общие цели ни с Россией и Ираном, ни с США».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Увольнения в МИД

Как сообщает TR724, Чавушоглу сделал следующее заявление: «В рамках борьбы с террористическими организациями после отвратительной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года из нашего министерства иностранных дел за связь с террористическими организациями было уволено около 20% офицеров (461 человек). Общее число увольнений по всем категориям составило 568 человек. 4 сотрудника государственной службы были восстановлены в должностях».

Жесткие ответные меры

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отныне Москва будет сопротивляться любым будущим нападениям на Сирию, пишет газета BirGün. Российский дипломат отметил, что ответные меры будут более жесткими. Рябков ответил на утверждения о том, что наблюдателям ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) не разрешили посетить сирийский город Дума в связи с предполагаемым химическим нападением войск Асада. Он заявил, что это атаки США задержали расследование.

«Россия посылает Сирии военное подкрепление»

Согласно NTV, российский большой десантный корабль «Орск» пересек Босфор в Стамбуле и направился в Средиземное море. В прессе сообщалось, что российское военно-морское судно «Орск» под бортовым номером 148, принадлежащее Черноморскому флоту, прошло через Дарданеллы. Предположительно корабль направляется в гавань Тартус на побережье Средиземного моря, которая является подкрепляющей базой российского флота. На палубе корабля находятся бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», грузовики «Камаз» и «Урал». Министерство обороны России не давало никаких комментариев по этому вопросу.

Досрочные выборы в Турции

Как сообщает CNN Turk, после заседания партийной группы главы Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, на котором обсуждалась идея проведения досрочных выборов в Турции, состоялась встреча Эрдогана и Бахчели. Переговоры длились полчаса. Сразу после нее Эрдоган заявил: «Мы позитивно подходим к вопросу досрочных выборов». Он назначил дату выборов на 24 июня 2018 года. И далее: «Хотя, на первый взгляд, благодаря слаженной работе правительства и президента мы не сталкиваемся с серьезными проблемами, старые системные заболевания дают о себе знать. Несмотря на это, мы всегда стремились выполнять наши обязательства перед народом, сжимая зубы до момента выборов в ноябре 2019 года. Однако проводимые нами операции в Сирии и исторические события в Сирии и Ираке заставили Турцию сделать все, чтобы как можно раньше разрешить все неопределенности. Переход к новой системе управления стал приобретать все более актуальный характер, с тем, чтобы обеспечить более четкое принятие и реализацию решений во благо будущего нашей страны. Насыщенность внутренней и внешней повестки дня в Турции заставляет ее как можно быстрее справиться с неопределенностью, которая возникнет после объявления решения о досрочных выборах. Для этого мы приняли решение о проведении выборов в воскресенье, 24 июня 2018 года, после консультаций с господином Бахчели, на союз с которым во время предстоящих выборов мы согласились». Оппозиция поддерживает досрочные выборы. Республиканская народная партия и Демократическая партия народов заявили: «Попробуйте». Председатель «Хорошей партии» Мераль Акшенер, в свою очередь, сказала: «Мы не против». Эрол Биледжик, глава Союза турецких промышленников (TÜSİAD), в состав которого входят самые сильные турецкие компании и руководители, отметил, что мир бизнеса недоволен решением о досрочных выборах. «Мы ожидали, что 2018 год станет годом структурных реформ и инфляционной борьбы. Досрочные выборы полностью уничтожат процесс реформирования и борьбы с инфляцией. Выборы во время режима чрезвычайного положения ставят Турцию в трудное положение во внешнем мире. До сих пор мы полностью поддерживали все заявления президента, премьер-министра и других политических лидеров о том, что выборы будут проведены в срок», — отметил Биледжик.

Tccb.gov.tr Голосование

Коротко, но важно

Предложение о продлении режима чрезвычайного положения еще на 3 месяца было принято в Великом национальном собрании Турции. Таким образом, режим чрезвычайного положения с 15 июля 2016 года был продлен в седьмой раз.

Турция занимает второе место в мире по производству леонардита, используемого во многих отраслях, начиная со скотоводства и заканчивая дерматологией. Леонардит, получаемый в результате преобразования отходов растений и животных в течение миллионов лет, добывается во многих частях Турции и называется «веществом столетия».

Депутаты Демократической партии народов Осман Байдемир и Сельма Ырмак были отстранены от занимаемых должностей. После объявления о досрочных выборах увольнение членов парламента вызвало бурную реакцию.

Министерство финансов объявило о том, что долг бюджета в марте составил 20,2 млрд турецких лир. В период с января по март долг составил 20,4 млрд лир. Доходы бюджета за период с января по март по сравнению с тем же периодом в прошлом году выросли на 15,7% и составили 167,4 млрд лир, расходы в свою очередь возросли на 17,7% и достигли суммы в 187,9 млрд лир.