На 10-й день протестов в Ереване власти и оппозиционный парламентарий продемонстрировали непримиримость своих позиций. Премьер-министр Серж Саргсян на личной встрече с организатором протестов Николом Пашиняном на ультимативную позицию последнего напомнил ему последствия 1 марта 2008 года, когда в ходе протестов в Ереване погибло 10 человек.

Ավետիսյան91 Беспорядки в Ереване

Встреча двух политиков длилась не более двух минут и завершилась демонстративным уходом Сержа Саргсяна. Необходимо отметить, что стороны встречи отлично представляли его итоги. Пашинян выдвигает четкие требования по отставке премьер-министра и новым выборам в парламент. Те же события 2008 года свидетельствуют о том, что Пашинян готов идти ва-банк и в самых крайних ситуациях. Те же события 2008 года позволяют Пашиняну быть уверенным, что и Саргсян готов идти ва-банк. Так что иллюзий по поводу встречи не могло быть.

Ավետիսյան91 Беспорядки в Ереване

Встреча эта была нужна Саргсяну для того, чтобы продемонстрировать перед миром свою готовность к переговорам и компромиссам и закрыть последнюю форточку возможностей диалога с Пашиняном. Не случайно в довольно коротком разговоре он оперировал такими фразами, как «законные власти» и «шантаж государства». Очевидно, что после этого разговора Саргсян считает свои руки развязанными от демократических обязательств, поскольку он столкнулся с «шантажом государства и законных властей».

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Опасность ситуации очевидна для многих. Так, соратник Пашиняна по парламентской фракции «Елк» Эдмон Марукян спустя минуты после встречи опубликовал свой очередной призыв к сторонам — попытаться договориться. «Это была историческая встреча, очень важная. И я прошу стороны подумать еще час и встретиться снова. Есть третий путь, я прошу вас, Серж Саргсян, прошу тебя, мой друг, Никол Пашинян найдите еще одну возможность договориться, чтобы уберечь нас от необратимых последствий. В противном случае последствия будут очень плохими», — отметил он.

Очевидно, что стороны не внемлют призывам с налетом романтической риторики. И очевидно, что ни власти, ни протестная оппозиция не готовы идти на компромиссы. Неким подобием компромисса Саргсян считает свой отказ от собственного дома, причитающегося бывшим президентам. Но этого никак не было достаточно, учитывая требование протестующих. Опять же это шаг, направленный на сохранение образа демократического и готового к компромиссам лидера.

Police.am Беспорядки в Ереване

В целом Саргсян очень сильно трудился над построением этого образа все последние годы, результатом чего стало соглашение с Евросоюзом о всеобъемлющем партнерстве. Насильственные акции власти перечеркнут все усилия в этом направлении и нанесут непоправимый вред внешней политике Армении. Многолетние успехи Еревана будут выброшены на помойку. Это отлично понимают власти, в связи с чем не спешат принимать радикальные меры и пытаются договориться с Пашиняном. Последний также в корне понимает ситуацию, что Саргсян связан результатами своей же политики в европейском направлении — он с трудом перевернет ведро, куда по капле собирал этот ресурс все последние годы. С трудом, но перевернет. Он сегодня пообещал это.