Ну что ж, прилетел нежданчик. От Петра Алексеевича Порошенко — Крыму. Украинский президент внёс законопроект № 8297, согласно которому крымчан могут лишить украинского гражданства. Касается это в первую очередь тех, кто участвовал в российских выборах. Впрочем, в законопроекте немало загадок, и ещё больше вопросов относительно того, как он будет реализовываться на практике.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884-1888

Главная причина, по которой могут лишить украинского гражданства — это использование избирательного или другого права, предоставляемого иностранным государством (Россией). Само получение гражданства не может считаться добровольным. Ещё один важный пункт: зафиксированное использование российского паспорта на границе Украины.

Со вторым — проще. Крымчане, как правило, ездят на Украину по украинским паспортам. Сдали их на полуострове тысячи, а вот остались они у миллиона и сотен тысяч. И граница, на самом деле, никогда не закрывалась. У крымчан на Украине недвижимость, бизнес, родственники. Этого не отменить никакой геополитической пертурбацией.

Dutch National Archives Никита Хрущёв

А вот с первым — всё доказать можно, хоть и сложно. И доказывать будут. Собирать информацию, вычислять, смотреть соцсети. Это не сиюминутный процесс, да, однако вестись он будет. И понятно, что лишить в одночасье паспортов двух миллионов людей не смогут. Но стремиться к тому будут.

Данный законопроект Порошенко фактически означает окончательный отказ Украины от Крыма. Тем самым Пётр Алексеевич говорит: делайте итоговый выбор. И, говоря, понимает, что в нынешних условиях большинство крымчан сделают выбор в пользу России. Собственно, президентские выборы это подтвердили. А те, кто не сделали это с радостью, тем пришлось. Не судить же, например, севастопольца за то, что его призвали в армию РФ? Ранее в данном вопросе Украина руководствовалась конвенцией 1949 года, возлагая ответственность за воинский призыв на Россию. Законопроект №8297 — это во многом официальное признание крымчан гражданами России.

Но лично меня в данной истории волнует другое: то, что после принятия законопроекта случится с крымчанами. Хрущёв отдал Крым УССР в 1954 году. С 1991 года полуостров входил в состав Украины. Когда СССР резали по-живому, Ельцин не стал задумываться о полуострове. Мы потеряли Крым за 24 часа, как сказал Солженицын. Люди стали заложниками решений тех, у кого была власть, но не было совести. И понятно, что за это долгое время у крымчан сложились не просто тесные, а родственные связи с Украиной: близкие, работа, собственность. Теперь им что — от всего отказаться?

Pixabay.com Недостающий элемент

Конечно! Такие слышны голоса. После новости о новом законопроекте Порошенко из всех щелей повылазили казённые патриоты и крикуны, заявляющие о хитрости и двуличности крымчан, о том, что им, мол, пора определиться, с кем они. Эта диванная демагогия традиционна, но оттого она утомляет не меньше. Потому что за ней теряются лица простых людей, тех, кто оказывается — и уже оказался — заложниками великой шахматной игры в геополитику.

Диванной демагогией не объяснишь, отчего 56-летний водитель грузовика из Джанкоя теперь не сможет ездить к своей 90-летней матери в Херсонскую область. Не объяснишь, отчего севастопольский моряк, ходящий в рейсы по украинским документам, так как российские не котируются, должен пойти в такси, чтобы прокормить своих детей. И так далее.

Кричать о патриотизме сладко. У нас любят это делать. Но патриотизм — улица с двухсторонним движением. Не только человек думает о Родине, но и Родина — о человеке. Без этого симфония не складывается.

Владимир Костецкий. Возвращение (фрагмент). 1947

И фокус в том, что Крым сегодня — не Россия в полной мере. И когда крикнут о двуличности крымчан, то пусть прокричат и о том, почему, приезжая на полуостров, люди, пользующиеся «Билайн», попадают в роуминг и тратят кучу денег. Почему в Крыму нет отделений «Сбербанка», да и вообще нормальных банков. Почему бензин самый дорогой в России, а заправок «Роснефти» вы тут никогда не увидите. Почему нет торговых сетей, покрывших, как пятна далматинца, Россию. Почему нет нормальной возможности взять ипотеку и кредиты. И ещё — очень много вопросов.

Тот, кто думает, что Крым — в шоколаде, пусть делают поправку: в шоколаде те, кто контролирует денежные потоки с «материка» — чиновнички в переодетых манишках. А потоки действительно велики. И Россия сделала в Крыму за 4 года столько, сколько Украина не сделала и за 20 лет. Но только людям жить надо в реальных условиях и в реальной жизни. А не только перспективой.

Потому требовать с крымчан в полной мере нужно тогда, когда сложатся правила игры. А иначе — как с моряками судна «Норд». Украина выловила их в международных водах и заключила в тюрьму. За то, что под российским флагом. Только причём здесь простые люди? Так же моряки ходят в рейсы по украинским паспортам не от большой любви к Порошенко, а от необходимости выживать. И ездят к родственникам на Украину не от желания насладиться той жизнью, а дабы свидеться с близкими.

Думать о человеке — это не лишнее. Ни для Украины, ни для России. Лозунгами ведь можно перекидываться вечно, но в итоге побеждает тот, кто реально заботится о человеке. Хотя бы минимально. Иначе человек этот — в данном случае, крымчанин — попадает в состояние бардо, между жизнью и смертью. И там чужой, и здесь. Предсказать его невозможно. И Крым — не повод для очередного ток-шоу и не выгодная территория, а два миллиона людей, сделавших свой выбор и ждущих, чтобы, наконец, выбрали их.