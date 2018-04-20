В передаче на телеканале ТВЦ «Красный проект» не являвшиеся специалистами по истории Японии и войны на Тихом океане завсегдатаи различных ток-шоу, которые берутся рассуждать на любую тему, завели шумный спор по поводу результатов использования США атомных бомб в основном по мирному населению японских городов Хиросима и Нагасаки. При этом, что называется «с потолка», называлась цифра 300 тысяч советских солдат, якобы спасенных благодаря решению президента США Гарри Трумэна уничтожить японцев атомным оружием. Кстати, названная цифра — это общее число жертв Хиросимы и Нагасаки, с учетом убитых сразу и погибших от ожогов и лейкемии.

Ulaanbaatour Памятник советским воинам. Улан-Батор

Гарри Трумэн

Наиболее активно отстаивал эту антинаучную точку зрения житель США Николай Злобин. Этот имеющий историческое образование политолог и ранее был замечен в недостаточном знании фактов участия Советского Союза в войне с Японией. Не согласился с выдуманными цифрами участник передачи израильский государственный деятель, руководитель спецслужбы «Натив» в 1992—1999 гг., эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми. Он справедливо отметил, что генералы вступившей в борьбу с Красной армией дислоцировавшейся в оккупированном Северо-Восточном Китае (Маньчжурии) японской Квантунской армии (группа армий) не знали о последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и вели боевые действия независимо от применения США нового оружия.

Вызвавшийся оппонировать этой точке зрения еще один участник передачи обозреватель ТВ РБК Ян Мелкумов почему-то позволил себе публично, и я бы сказал с издевкой, экзаменовать Якова Кедми, требуя назвать общеизвестные даты атомных бомбардировок и вступления СССР в войну с Японией. И тут же, не дав ответить оппоненту, с апломбом заявил, что Советский Союз начал войну… 15 августа 1945 года. И это при том, что даже школьники должны знать, что официально объявленная японскому правительству война началась в 00 часов 9 августа 1945 года. А 15 августа в полдень прозвучало заявление императора Японии Хирохито. Но не о капитуляции, а решении прекратить войну, во многом из-за невозможности сопротивляться Красной армии. Как известно, Акт о безоговорочной капитуляции японское правительство подписало 2 сентября 1945 года, — когда очаговые бои в Маньчжурии еще продолжались.

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

К сожалению, в явно избыточных на российском телевидении ток-шоу принимает участие немало дилетантов, стремящихся компенсировать свой непрофессионализм и издержки знаний шумным поведением, неуважением к оппонентам, провоцированием скандалов. Если организаторы ток-шоу думают, что это нравится зрителям, то они ошибаются.

Читателям же ИА REGNUM, интересующимся подлинной историей войны СССР против милитаристской Японии и причинами капитуляции Токио, рекомендую перечитать ранее опубликованную автором этих строк статью.