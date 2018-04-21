Во время продвижения внешнеполитических интересов страны нередко возникает противоречие между национальными ценностями и стратегическими интересами. Другими словами, иногда приходится общаться с сомнительными типами. Например, во время Второй мировой войны США объединились с СССР во имя большой цели, стремясь победить нацистскую Германию. Иногда вам приходится временно объединяться с нацией, которая совершает презренные поступки, чтобы продвигать свои стратегические интересы, пишет Эрик Мандел в статье для американского издания The Hill.

ИА REGNUM Иран

Очень скоро ЕС придется решить, следует ли поддержать новые американские санкции в отношении Ирана. Восторжествуют ли экономические интересы европейских партнеров над их провозглашенными либеральными ценностями?

Для продвижения своих торговых интересов, европейские страны решили закрыть глаза на поступки Ирана, включая поддержку сирийского правительства, которое совершает геноцид против своего населения. Также Иран стремится ликвидировать Израиль — государство, которое является членом ООН — и не желает отказываться от своего лозунга «Смерть Америке!». Неужели европейские партнеры решили выйти за рамки дозволенного, выстраивая с Ираном торговые отношения, которые обогащают режим, являющийся одним из ведущих государственных спонсоров терроризма?

Директор Инициативы «Будущее Ирана» на Атлантическом совете Барбара Славин указала, что европейские страны стремятся убедить скептиков в том, что «возобновление экономической активности в Иране (в конечном счете) усилит иранское гражданское общество». Но Иран подорвал этот аргумент, используя миллиарды долларов, полученные после заключения ядерного соглашения 2015 года, не на улучшение жизни своих граждан, а на разжигание конфликтов в Йемене и Сирии, и продвижение своих экспансионистских целей.

Европейские правительства — и слишком многие граждане США — верят в заявления Верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что владение ядерным оружием противоречит исламу и что «отвращение иранского руководства к разработке химического и ядерного оружия является глубоким и искренним». Однако Иран безоговорочно поддерживает президента Сирии Башара Асада и его использование химического оружия против гражданских лиц.

Али Акбар Салехи

После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил: «Иран взял на себя неизменное обязательство, согласно которому он не будет стремиться получить ядерное оружие». Однако в апреле 2018 года глава организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи отметил: «Если высшие официальные лица ИРИ отдадут распоряжение о возобновлении 20-процентного обогащения, мы можем сделать это… в течение четырех дней». Напомним, уран не обогащают более чем на 5%, если задача стоит в реализации мирной ядерной программы.

Исполнительный директор Фонда по защите демократий (Foundation for Defense of Democracies) Марк Дубовиц считает, что угрозы, исходящие от Ирана, «подтверждают то, что иранский режим никогда не отказывался от своих амбиций в сфере ядерного оружия… Иран стремится получить десятки ракет, оснащенных ядерными боеголовками, способные поразить силы США, их союзников и, в конечном итоге, американскую родину».

В рамках JCPOA Иран может продолжить беспрепятственные исследования и разработки усовершенствованных центрифуг по обогащению урана. Это означает, что администрация бывшего президента США Барака Обамы и европейские союзники отпраздновали «пиррову победу», уничтожив устаревшие иранские центрифуги IR-1 и выразив согласие на разработку иранских сверхбыстрых центрифуг следующего поколения.

U.S. Naval War College Джозеф Вотел

Иран — это не единственная нация, чье презренное поведение и антизападная риторика столкнулись с ответными реакциями США и европейских союзников. Иранский союзник — Турция ­ — в этом месяце продемонстрировал свое лицемерие. Перед началом ракетных ударов по Сирии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Запад за то, что он ничего не сделал в отношении химического оружия Асада. Но поскольку Турция связана с покровителями Асада — Ираном и Россией — Эрдоган отказался критиковать Москву, когда она заявила, что в сирийском городе Дума не было никакого химического нападения.

Глава центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел в конце февраля предупредил конгресс о повышении напряженности в Сирии, отметив, что Россия и Иран попытаются подорвать стратегическое партнерство между США и Турцией — членом НАТО.

Действительно, иногда сложно найти баланс между национальными ценностями и стратегическими интересами. Однако в будущем западные союзники должны сплотиться против экстремистских, революционных и теократических режимов, которые пытаются подорвать долгосрочные интересы в сфере безопасности. В противном случае ставка на сохранение экономических отношений может привести к опасным последствиям. Не стоит забывать, что безопасность имеет первостепенное значение.