Ненадолго отошедшая на второй, но отнюдь не задний, план проблема взаимоотношений стран региона Северо-Восточной Азии с Корейской Народно-Демократической Республикой вновь выдвигается на первые полосы мировых СМИ. Безусловно, причиной тому «тайное посещение» находящимся в переходном положении от директора ЦРУ к госсекретарю США Майком Помпео КНДР и его, как сообщают, встреча и беседа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Неизвестно, имели ли японские и южнокорейские союзники США предварительную информацию о неожиданном визите высокопоставленного американца в Пхеньян или нет, но реакция Токио и Сеула была явно смешанная. Как нередко делается в Японии, в отсутствие правительственных заявлений местные СМИ прибегают к мнению ученых и аналитиков. Так, одна из центральных японских газет «Санкэй симбун» обратилась за разъяснениями к профессуре.

Специалист по американо-корейским отношениям профессор университета «Хакуо» Акио Такахата, выразив недоумение по поводу того, что в Пхеньян отправился не подчиненный Помпео, а он сам, предположил, что администрация президента, а скорее всего, лично Трамп намеревается вести не затяжные переговоры с северокорейцами, а «одним махом урегулировать ядерную и ракетную проблему КНДР в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая должна состояться в мае или июне».

Mark Taylor Майк Помпео

То есть (это наше предположение — А.К.) сделать Киму такое предложение, от которого, как считают американцы, он «не сможет отказаться». Учитывая «бэкграунд» крупного предпринимателя Трампа, одним из допущений является попытка «заинтересовать» Кима и его окружение, грубо говоря, «выкупить» ракетно-ядерное оружие Пхеньяна за очень большие деньги. При этом имеются в виду, конечно, не купюры в чемоданах, а крупные инвестиции и помощь в реализации призванных улучшить социально-экономическое положение КНДР и ее населения проектов. Тем самым будут сведены на нет санкции, которыми страна обложена со всех сторон. В обмен американцы потребуют остановить ядерные и ракетные программы, прекратить все испытания ракетно-ядерного оружия с перспективой его уничтожения.

Не на это ли намекает другой собеседник «Санкэй симбун» профессор университета «Нандзан» Сюндзи Хираива, когда замечает, что, говоря после поездки в Пхеньян об уверенности в переговорах по ядерному разоружению, «возможно, Помпео хотел подчеркнуть, что, по меньшей мере, у президента Трампа есть козыри для переговоров с Ким Чен Ыном, которые помогут продемонстрировать результаты».

В подобные планы укладываются и замыслы устранить Японию и Россию от проектируемой «сделки» с Кимом. Ибо граничащее с патологической ненавистью отношение японских политиков к КНДР, их нежелание идти на компромиссы могут помешать задуманному, а участие Москвы в процессе урегулирования будет усиливать позиции Пхеньяна, тем более в условиях обострения конфронтации между Белым домом и Кремлем. К тому же активное, а главное, действенное участие России в разрешении столь сложного узла напряженности в мире, как северокорейский, не соответствует замыслам «коллективного Запада» блокировать и изолировать нашу страну, оттеснять ее на периферию мировой политики.

Едва ли согласится быть отставленной в сторону при договоренностях с КНДР и японское руководство, всё отчетливее выражающее сомнение по поводу того, что нынешний непредсказуемый лидер страны-сюзерена может при выборе между интересами США и Японии неуклонно следовать данным Токио обещаниям по обеспечению безопасности последнего.

Вышеупомянутый профессор Хираива говорит об этом достаточно определенно: «Что касается конкретных тем встречи США и КНДР в верхах, то они появятся по результатам проходящих сейчас американо-японских переговоров и встречи глав Севера и Юга, которая пройдет в конце этого месяца. Что касается США и Японии, то меня волнует, включат ли они в совместное заявление не только межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тревожащие США, но и ракеты среднего радиуса действия, представляющие угрозу для Японии».

Carlos ZGZ Япония

И еще одно японо-американское «нововведение». Правительства этих двух стран, как сообщает японская ведущая газета «Асахи», рассматривают идею создания при Совбезе ООН специального комитета по денуклеаризации КНДР, чтобы осуществить под международным контролем полную, необратимую и проверяемую ликвидацию северокорейского ядерного оружия. При этом газета отмечает, что пока не ясно, до какой степени с процессом денуклеаризации КНДР под эгидой США будет согласна Россия на фоне ухудшения американо-российских отношений.

«Ранее сделки Северной Кореи по прекращению ее ядерной программы заключались на двусторонней основе с США, а также в ходе шестисторонних переговоров, в том числе с участием России, Китая, Южной Кореи, Японии. Однако недоверие, которое не удалось преодолеть, не позволило добиться конечных результатов. Пхеньян создал и несколько раз успешно испытал собственные ядерные вооружения и межконтинентальные баллистические ракеты» — напоминает «Асахи».

Как ранее доводилось отмечать в статьях в ИА REGNUM, сейчас уже осуществить «полную, необратимую и проверяемую ликвидацию северокорейского ядерного оружия» едва ли представляется возможным. Ибо американцы соглашаются только «отвести» свои ядерные бомбы и ракеты от КНДР, а от Пхеньяна за это требуют их полностью уничтожить. Между тем, как убедительно показывает поведение США и их сателлитов на международной арене, доверие к ним и к их обещаниям и «гарантиям» неуклонно падает.