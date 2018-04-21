История борьбы за свободу по-бандеровски подходит к своему логическому завершению. Сначала они боролись против диктатора за свободу. Потом они поставили знак равенства между собой и свободой. Теперь они хотят силами государства сажать тех, кто против них.

Казнь фашистов на площади Калинина в Киеве (сейчас — Майдан Незалежности)

По большому счету в западных странах мы наблюдаем весьма схожие процессы. К примеру, по отношению к христианству. Начав с права не быть христианином, победители закончили запретом на демонстрацию христианскости.

То есть на Украине не происходит ничего необычного или нового. Просто там всё работает проще и нагляднее. У выпускников ивано-франковских техникумов нет таких риторических навыков, как у их единомышленников из парижских вузов.

На этой неделе депутаты Верховной рады вновь заговорили о необходимости уголовного наказания для тех политиков, которые негативно высказываются о майдане. В пятницу, 20 апреля, с таким предложением выступил депутат Сергей Высоцкий.

Повод для такой законодательной инициативы известен. Днем ранее другой депутат Верховной рады, Евгений Балицкий, назвал майдан государственным переворотом и простыми словами объяснил, чем майданная власть похожа на нацистов:

«Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы — а что делают эти? Ломали памятники — а что делают эти? Стирали нашу память — а что делают эти? Они запрещали наш язык — а что делают эти? Они гнали наших людей в Европу — а что делают эти?».

«Не было никакой революции, — добавил Балицкий. — Была смена одной банды на другую. А систему они не меняли. Это не называется революцией, это называется государственным переворотом в интересах одной из олигархических групп. Страна находится в оккупации».

Оккупированный Киев. Сентябрь 1942 года

Депутат Балицкий не сказал ничего нового. Принципиально лишь то, что сказал он это по телевизору. Одно дело — «кухонные разговоры». Совсем другое — когда люди вдруг слышат в телевизоре то же, о чём сами говорят на кухнях. Рано или поздно это сдетонирует. И какую форму примет детонация, тоже примерно понятно. Вряд ли судебно-парламентскую.

Вот депутат Высоцкий и предлагает наказывать именно политиков и именно за медиавысказывания. Подобные идеи — сажать за «неуважение к майдану», за «отрицание российской агрессии» — появляются в Верховной раде уже не в первый раз. И каждый раз они возникают сразу после того, как кто-то произносит в телевизоре что-то такое, что вызывает антимайданный резонанс в обществе.

Стоит обратить внимание на то, как Высоцкий, 33-летний без высшего образования депутат от партии Яценюка-Авакова, объясняет свою инициативу:

«Каждое государство, если оно не оберегает свои национальные святыни и свою историю, в итоге теряет государственность. В Германии тоже действует свобода слова, это очень либеральная страна, одна из главных стран западной демократии, и попытайтесь выйти в Германии и в публичном месте кинуть зигу. Я посмотрю, что с этим человеком будет и сколько он будет сидеть».

Как видно, определенные рудименты разума всё-таки выжили в сознании депутата. В качестве негативного примера он приводит нацизм. Но стоит напомнить депутату Высоцкому, что в мире есть одна страна, где за публичное «кидание зиги» ничего не будет. Эта страна называется Украиной.

Не далее как в пятницу, 20 апреля, один из депутатов львовского городского совета публично поздравила Адольфа Гитлера с днем рождения и назвала его «великим человеком». (По интересному совпадению президент Украины Петр Порошенко тоже проводит 20 апреля именно во Львове.) Молчим уж про символику «добровольческих батальонов» и т.п.

Киевлян отправляют на работу в Германию

Майдан скрестил нацизм и «толерантность» и получил то, чего добивался. Сначала — борьба с властью и требование «свобод»; после государственного переворота — «защита свобод» методом посадки оппонентов.

Следует обратить внимание и на возраст парламентского стукача. Еще в 2014 году, баллотируясь в Раду в возрасте 29 лет, он призывал представителей майданных партий координировать усилия в одномандатных округах, чтобы не допустить «прохождения в Верховную раду представителей старого режима и сепаратистов».

У Турчинова и Авакова растет достойная смена. Те, прежние, имели хотя бы немного жизненного опыта в виде серого бизнеса или рейдерства. Эти, новые, не знают вообще ничего другого, кроме провокаций и запретов. Доля ненависти, мифов и нацизма в их сознании приближается к ста процентам. Именно с этим новым подвидом майдана гражданам Украины предстоит иметь дело в обозримом будущем.

Всё это вполне укладывается в концепцию, описанную Евгением Балицким. Было бы странно, если бы нацисты вели себя иначе.

Всякий раз, когда кто-то произносит в украинском телевизоре вслух те простые слова, что произнес Балицкий, это нужно приветствовать. Один из важнейших шагов к освобождению от нацистской оккупации — осознание этой оккупации.