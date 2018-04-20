11 из 15 депутатов Госдумы РФ от Башкирии увеличили доходы за 2017 год по сравнению с 2016 годом в среднем на 1 млн руб, два сенатора от Башкирии — в среднем на 2,6 млн. При этом, отмечают опрошенные ИА REGNUM эксперты, средняя зарплата по Башкирии поднялась всего на 6,7%, или на 2 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Три толстяка

«Рост дохода и депутатов, и сенаторов от Башкирии в среднем отразил общефедеральные тенденции, члены Совета Федерации «богатели» быстрее, чем депутаты-думцы. Так, рост среднего дохода членов Совета Федерации за 2017 к прошлому году составил составил 47% при среднем доходе в 44 млн руб., доходы депутатов Госдумы выросли на 25,6% при среднем доходе в 23,5 млн руб. Средние доходы депутатов ГД и сенаторов от Башкирии заметно ниже средних общероссийских показателей, даже самые богатые народные избранники из республики не достигли среднего показателя», — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt.

В топ-10 богатейших депутатов Госдумы от ПФО депутаты от Башкирии так же не вошли.

Сенаторы опережают думцев

Наиболее значительно сократился доход у депутата от «Гражданской платформы» Рифата Шайхутдинова, сумма снижения составила 21 млн рублей, но даже такое сокращение позволило ему остаться самым богатым депутатом от Башкирии с доходом в 21,99 млн рублей. Господин Шайхутдинов остался единственным депутатом от Башкирии, задекларировавшим имущество за рубежом. У него в собственности хутор на 68 соток в Финляндии и дом в 175 кв. м в Италии.

На втором месте депутат от ЛДПР Иван Сухарев, в 2017 он задекларировал 13,8 млн, годом ранее — 4,6 млн. На сумму от 0,2 до 1,13 млн рублей снизились доходы у семей Александра Ющенко (КПРФ) и представительниц «Единой России» Зугуры Рахматуллиной и Римы Баталовой. Чета Ющенко продемонстрировала и самые скромные доходы за 2017 год — 4,35 млн рублей и вошла в пятёрку самых «бедных» депутатских семей Поволжья.

Члены Совфеда также отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Первый заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заработала 4,64 млн рублей, её вторая половина — 0,94 млн рублей, семья за год увеличила доход на 260 тыс. В собственности семьи Гумеровых, как и год назад, автомобиль Тойота Хайлендер, в пользовании две квартиры 126 и 130,2 кв.м.

Второй сенатор, член комитета по международным делам Рафаил Зинуров увеличил свой доход более чем в два раза — с 4,9 млн в 2016 году до 10,2 млн в 2017. Супруга сенатора задекларировала немногим более 100 тыс. руб. Как и год назад, в собственности семьи земельный участок для ИЖС (17,58 соток), жилой дом с постройками (190 кв. м), две квартиры (113 и 129,8 кв. м) и скульптурная мастерская.

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На просторах Башкирии

У депутатов регионального Госсобрания доходы несколько ниже, но и они сравнимы с зарплатами думцев. Все освобожденные парламентарии получают в среднем из региональной казны жалование от 200 до 400 тысяч рублей в месяц, за год это от 2,4 от 4,8 млн рублей. Доходы неосвобожденных депутатов варьируются от нескольких десятков тысяч в месяц до нескольких миллионов рублей.

Средний доход министров в Башкирии 2016 году составил 3,09 млн рублей, главы госкомитета — 2,8 млн рублей, данные за 2017 год ожидаются.

Тем не менее самым богатым депутатом в Башкирии в 2016 году стал не думец, не сенатор, не министр, а член Госсобрания республики. Выяснилось, что самые солидные доходы за 2016 год оказались у депутата местного парламента Ахмета Ишмухаметова, работающего генеральным директором ООО «Ойл-Сервис», они составили 63,2 млн рублей. На этом фоне доход главы республики Рустэма Хамитова выглядит почти скромно, он заработал за 2015 год 7,67 млн рублей, в 2016 году — 7, 17 млн.

Если доходы депутатов ГД от Башкирии варьируются от 4,3 до 22 млн рублей, то разброс средних зарплат по отраслям в республике не менее впечатляющ. Возможно, самой низкой в Башкирии в 2017 году была зарплата сотрудников художественной школы в Миякинском районе, по данным прокурорской проверки, оклад педагогов составлял 5,8 тысяч рублей, что на треть меньше минимума, установленного в регионе.

«В 2017 году средняя номинальная заработная плата в регионе составила 30 тыс. 148 рублей (в предыдущем году — 28 тыс. 128 рублей). По сравнению с 2016 годом показатель увеличился на 6,7%, или на 2 тыс. рублей. Согласно данным Башстата, самая высокая зарплата в прошлом году была у нефтепереработчиков, в среднем 74,5 тыс. руб. в месяц. Внутри отрасли разница в зарплатах еще больше, от нескольких миллионов до 30 тыс. в месяц», — констатировали в LogoMarkt.

При этом доходы занятых в сфере нефтепереработки снизились на 4,3%. На втором по доходности месте традиционно располагается сфера добычи полезных ископаемых — 49,3 тысяч рублей (прирост составил 6%), на третьем оказалось производство прочих транспортных средств и оборудования — 42,4 тысячи рублей (средний заработок вырос на 16%). Почти столько же зарабатывают финансисты и страховщики, а также производители химических веществ. За год их зарплаты выросли на 7,5%. Чуть меньше — 41,1 тысяча рублей — составили доходы в профессиональной, научной и технической деятельности. Меньше остальных зарабатывают производители кожи и изделий из кожи — 11,2 тысячи рублей, мебельщики — 14,2 тысячи рублей, лесоводы и лесозаготовщики — 16,2 тысячи рублей.

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Причина — надбавки и стабильная индексация

«Доходы депутатов и сенаторов растут быстрее, чем зарплаты в среднем по России. Быть может, если бы доходы депутатов зависели от доходов населения, они работали бы несколько лучше? Причем не населения вообще, а населения региона, от которого они избраны?» — рассуждают жители Башкирии, и не только они.

Политолог Дмитирий Казанцев напоминает, что одной из причин многократного превышения среднероссийских показателей уровня доходов парламентариев, «депутатский минимум» которых составляет порядка 4—5 млн. руб. в год, является стабильная индексация заботной платы «народных избранников».

«При этом те депутаты, которые избраны в российский парламент уже второй созыв подряд, а таких насчитывается 6 из 15 депутатов от Башкирии, получают и еще дополнительные госнадбавки за выслугу лет», — подчеркнул эксперт.

Однако, считает политолог, у депутатов Госдумы как представителей законодательной ветви власти, в отличии от исполнительной и представителей крупных госкомпаний, вырос не только уровень дохода, но и спрос за качество работы.

«В новом созыве ужесточились требования к депутатскому корпусу, в том числе введены штрафы за прогулы заседаний, помимо этого, депутаты являются публичными фигурами, которые постоянно находятся на виду, в отличии от тех же членов российского кабмина и многочисленных топ-менеджеров госкомпаний, не говоря уже о представителях спортивных клубов, получающих многомиллионные доходы и премиальные без какой-либо публичной огласки и с ограниченной ответственностью за результаты своего труда», — заключил собеседник ИА REGNUM.

Простые уфимцы пребывают в уверенности, что «во власть большинство рвётся именно ради повышения своих доходов, и лишь немногочисленное меньшинство — ради улучшения жизни страны».