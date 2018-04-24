На пресс-конференции 17 апреля еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан представил доклад по Турции. Хан следующим образом резюмировал взаимоотношения ЕС и Турции: «Боюсь, что Турция продолжает отдаляться от ЕС, в особенности в части верховенства права и основных прав и свобод. Комиссия ЕС неоднократно призывала Турцию остановить эту отрицательную тенденцию. Необходимо также отметить, что Турция сохраняет свое стратегическое значение для ЕС». А верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини высказалась следующим образом: «Мы не предусматриваем открытие новых глав в отношении Турции. Очень интересно будет услышать ответы Анкары на наши вопросы в предстоящие дни. Процесс партнерства и членства всегда является двусторонним».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Евросоюз вновь заявил о полной поддержке демократических институтов страны и согласился с законной потребностью Турции предпринимать пропорциональные действия перед лицом серьезной угрозы. Тем не менее в повестку дня до сих пор вносятся вопросы, связанные с непропорциональностью принятых мер в рамках чрезвычайного положения с момента попытки переворота июля 2016 года до настоящего времени, а также с непропорциональностью масштабных увольнений, задержаний и заключений под арест. Анкара должна незамедлительно отменить режим чрезвычайного положения. Анкара уходит от Брюсселя семимильными шагами.

31 Законодательный декрет (KHK), принятый в рамках чрезвычайного положения до настоящего времени, имеет серьезные недоработки. Парламентом не была проведена тщательная и эффективная проверка. В результате чего декреты на протяжении длительного времени закрыты для судебного рассмотрения, и ни по одному из них конституционным судом до сих пор не было вынесено никакого решения. В рамках этих декретов были значительно сокращены некоторые гражданские и политические права, в том числе право на свободу выражения, свободу собраний и процессуальные права. Кроме того, изменениям подверглись ключевые законы, которые продолжат действовать после отмены чрезвычайного положения.

Fgulen.ru Фетхуллах Гюлен

С момента введения чрезвычайного положения и по настоящее время было задержано более 150 тыс. человек, 78 тыс. человек были заключены под арест, уволено более 110 тыс. государственных служащих. Введенное сразу после июльской попытки переворота чрезвычайное положение действует и по сей день. Правительство развалило движение Гюлена — неправительственную организацию, объявив его в рамках чрезвычайного положения террористической организацией и обвинив в организации попытки переворота. В целом Турция переживает травматический период. По сообщению Reuters, увольнение тысяч гражданских служащих после попытки переворота серьезно снизило вероятность членства Турции в Евросоюзе.

После публикации доклада Европейский союз опроверг утверждения турецкой прессы о том, что «движение Гюлена было впервые названо ЕС террористической организацией». Согласно информации, предоставленной AhvalNews, позиция ЕС в докладе по Турции относительно движения не отличается от прошлогодней, а аббревиатура «fetö» имеет место только в цитировании заявлений турецкого правительства. В докладе также отмечается, что приложение для обмена сообщениями Bylock используется очень произвольно, неизвестно, по каким критериям задерживаются люди. Критерии, по которым помещают под стражу сторонников Гюлена, очень расплывчаты, давление оказывается не только на последователей движения, но и на членов их семей. И это вызывает серьезную обеспокоенность.

В докладе ЕС говорится о том, что «не рассматривается открытие новых глав по переговорам в отношении Турции». В 2004 году при принятии решения об открытии глав для Турции, рассматривались комментарии. В случае ухудшения ситуации переговоры могли быть приостановлены.

Некоторые важные положения доклада:

При чрезвычайном положении посредством законодательных декретов была отменена законодательная власть парламента. В еще большей степени уменьшился диалог между возросшим политическим разделением и политическими партиями. Для обеспечения свободы выражения его членов необходимо вернуть парламентскую неприкосновенность. Сокращение депутатов свидетельствует об интерпретации конституционных гарантий в ограниченном виде, и недостатки в борьбе с терроризмом напрямую создают риск для свободы выражения мнений членов парламента.

Влияние президента на исполнительную власть было увеличено посредством полномочий, полученных благодаря законодательным декретам. Президенту были даны полномочия по назначению главы национальной разведывательной организации (MİT) и ректоров. В то время как в значительной степени было утрачено доверие ввиду назначений внешних управляющих, примером эрозии борьбы за права послужило требование ПСР об отставке 6 глав муниципалитетов после референдума.

После возросшего давления в гражданском обществе наблюдается серьезный регресс. Кардинально изменилась очевидным образом предоставленная проправительственным организациям роль и карта неправительственных организаций. Следует уделять приоритетное внимание систематическим и всеобъемлющим соглашениям о солидарности с гражданским обществом. Необходимо восстановить правовой статус закрытых НПО посредством влияния комиссии по чрезвычайному положению.

После переворота 15 июля правительство изменило исполнительно-правовую инфраструктуру в военно-гражданских отношениях, чрезмерно увеличив исполнительную власть над армией. Армия и MİT до сих пор далеки от отчетов перед парламентом. Посредством законодательных декретов было изменено правовое положение MİT, и она была передана под управление президента.

До сих пор имеются многочисленные заявления относительно пропавших без вести, которые, согласно заявлениям, были убиты сотрудниками служб безопасности и правоохранительных органов, а также факты массовых захоронений и убийств без суда и следствия. Большое количество судебных расследований с 1990-х годов в ближайшее время будут прекращены в связи с 20-летним сроком давности. До сих пор применяется система охраны. Наряду с нарушением прав охранников, их либо похищает РПК, либо убивают.

В Турции до сих пор нет масштабной общественно-административной реформы и нет политических ресурсов для этого. По-прежнему вызывает серьезную озабоченность политизация администрации и отсутствие женщин на высших бюрократических позициях. Занятость женщин на государственной службе снизилась в 2017 году до 8% по сравнению с 10% в 2016 году.

Комиссия по расследованию чрезвычайного положения должна предоставить эффективное решение для людей, подчиняющееся справедливой административной практике. Комиссия по расследованию чрезвычайного положения предоставила право для возвращения только для 3 тысяч обращений из 113 тысяч. Даже при наличии правовой инфраструктуры невозможно доказать факты по уволенным во время чрезвычайного положения людям.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Самым критическим пунктом, связанным с Турцией, стал пункт о судебных и основных правах. В главе, начинающейся со слов: «Основные ценности ЕС включают верховенство права и уважение прав человека. На законодательном и правоприменительном уровне наряду с уважением основных прав уделяется очень большое значение правильному функционированию судебной системы и эффективной борьбе с коррупцией», перед Турцией были поставлены 3 основные задачи:

Независимость судопроизводства, необходимоcть подотчетности, возвращение условий, обеспечивающих качество, эффективность и профессионализм

Эффективное внедрение законодательства ООН и Еврокомиссии по борьбе с коррупцией

Провести расследование по вопросам серьезных нарушений прав человека, включая жестокое обращение и пытки, соблюдая международные обязательства в части основных прав и свобод

Изменение структуры совета судей и прокуроров нанесло еще больший вред независимости судопроизводства. Для обеспечения возможности независимого и беспристрастного функционирования судебной системы, проявляя уважение к разделению исполнительной и законодательной властей, необходимо обеспечить политическую и правовую среду, соблюдение нижестоящими судами решений конституционного суда, которые должны подчиняться решениям ЕСПЧ.

Необходимо сократить исполнительную власть и влияние совета судей и прокуроров. Следует принять превентивные меры для предотвращения любых вмешательств в совет судей и прокуроров. Понимание того, что для возможности членства в совете судей и прокуроров некоторые кандидаты были в тесной связи с правительственной партией, усилило полемику в антиправительственных кругах о еще большей политизации судебной системы.

Суды по уголовным и гражданским делам до сих пор вызывают беспокойство. С каждым днем становится всё меньше множественности в судебной системе. Обвинения обычно основываются на утверждениях; проверенные доказательства не предоставляются. Турция до сих пор находится на начальном этапе относительно свободы выражения мнений. Около 160 журналистов до сих пор находятся в тюрьмах. Не были учтены рекомендации, предложенные в 2016 году, по этой причине Турции необходимо сделать следующее: незамедлительно освободить журналистов, правозащитников, писателей и ученых; отказаться от ограничений в части свободы выражения мнений, в том числе связанных с вопросом борьбы с терроризмом; обеспечить соответствие законодательства европейским стандартам, пересмотрев турецкий гражданский кодекс, уголовный кодекс и законодательство, связанное с интернетом.