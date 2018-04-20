Спустя несколько дней после консолидированного ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии ситуация не стабилизировалась, и обострение обстановки чуть ли не каждый день — предмет телефонных обсуждений между лидерами ведущих стран мира. Мир уже знает, что Запад во главе с США ракетами разгромил Центр по производству противораковых лекарств в районе Барзы недалеко от Дамаска. Данный исследовательский центр занимался исключительно разработкой и производством медикаментов для борьбы с онкологическими заболеваниями. Действительно, мощная «западная подмощь» сирийскому народу и «вклад в борьбу за демократию» на Ближнем Востоке.

ИА REGNUM Сирийский солдат

При этом немецкая газета Die Zeit утверждает, что «удары по Сирии выявили военную недееспособность Евросоюза», а Трамп и другие продолжают твердить, что «сирийская операция была проведена совершенно» и «все ракеты поразили назначенные цели». В итоге — почти безрезультатная ракетная атака, которую «в поле» некому поддерживать. Террористический анклав в Восточной Гуте вблизи Дамаска уничтожен — боевики в анклаве вблизи Каламуна (неподалеку от Дамаска, но со стороны границ с Ливаном) ждут «своей очереди». Боевики на американо-англо-иорданской базе в Эт-Танфе (граница с Иорданией) более не имеют опорных и вспомогательных инфраструктур на пути к Дамаску. Им впору задуматься о своей эвакуации в Иорданию или даже Израиль. Дороги вглубь Сирии и к границе с Ираком блокированы различными шиитскими ополченцами и палестинскими отрядами.

Navylive.dodlive.mil Ракетный удар США по Сирии

Здесь мы вспомним перепалку между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как известно, Лавров предложил незамедлительно передать Африн под власть сирийской армии и правительства, дабы исчерпать любые вопросы и проблемы, связанные со стабилизацией ситуации в этом районе. На что Эрдоган грубо ответил, что он сам знает, когда и кому передавать Африн. А ведь Африн и также оккупированный турками (в 2016-м) Эль-Баб — это турецкие плацдармы, откуда можно и на Алеппо пойти, и до Дамаска начать спускаться…

Не будем забывать, что Эрдоган безальтернативно поддержал ракетные удары США, Великобритании и Франции. В ответ на что генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил его и заявил в Анкаре 16 апреля: «Турция — очень важный для НАТО союзник, который играет ключевую роль в организации».

Между тем даже пассивное противодействие российских военных, как оказывается, в состоянии сковать свободу действий Запада. Подводная лодка класса Astute Великобритании, которая должна была принять участие в нанесении ракетных ударов по Сирии 14 апреля, не смогла этого сделать, так как ее «загоняли» в Восточном Средиземноморье российские «черные дыры», пишет британская The Times. Источники издания в военных кругах Британии утверждают, что российские подлодки проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка», за тишину хода называемые «черными дырами», несколько дней играли с британской подлодкой в «кошки-мышки». Они вышли с российской базы в Тартусе и преследовали британскую подлодку, которая постоянно вынуждена была маневрировать, из-за чего вовремя не смогла выпустить свои крылатые ракеты. Уйти от российских подводников британцам не помогли даже данные с американского противолодочного самолета, который отслеживал движение судов ВМФ России.

Министерство обороны Российской Федерации Подводная лодка ВМФ России «Б-871» проекта 877В

Ну и как в дальнейшем Запад собирается действовать и «оказывать давление», если дерзкий акт государственного терроризма в исполнении США, Великобритании и Франции привел к тому, что министр Лавров анонсировал возвращение Москвы к договору о поставках в Сирию ЗРК С-300? И добавил: «Россия готова рассмотреть любые способы помочь сирийской армии предотвратить агрессию». А ЗРК С-300 вообще могут быть поставлены «не только Сирии, но и некоторым другим странам региона», как заявлял 14 апреля начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Кому именно — желающих немало, в особенности после провала ракетного удара Запада в ночь на 14 апреля…

Кстати, ряд экспертов считает, что транспортировка в Сирию ЗРК С-300, возможно, уже начата или может быть осуществлена уже в ближайшее время. Например, стало известно, что сразу два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России отправились в сторону Сирии. Турецкий блог Yörük Işık, отслеживающий перемещения военных кораблей через Гибралтарский пролив, 15 апреля сообщил о вхождении российского БДК в акваторию Средиземного моря. 14 апреля в блоге сообщалось, что БДК «Николай Фильченков» направляется в сирийский порт Тартус. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков полагает, что, принимая во внимание активизацию кораблей, перевозящих грузы в Сирию, велика вероятность, что секретные поставки С-300 в Сирию уже идут.

Долго врать Трампу, как и его подельникам Терезе Мэй и Эмманюэлю Макрону, не удастся. Им придется что-то членораздельное произнести, потому что рано или поздно, как известно, «пробирки с белым порошком» в руке госсекретарей США на заседаниях Совбеза ООН превращаются в признания, что нет никакого «ОМП в Ираке», и в извинения различных «тони-блэров» — мол, ошиблись. При угрозе шиитов Ирака направить в Сирию еще больше своих ополченцев, при решимости Ирана не оставлять Сирию в сегодняшней тяжелейшей ситуации и даже принять участие в послевоенном восстановлении разрушенной инфраструктуры, наконец, при решимости России «рассмотреть любые способы помочь сирийской армии предотвратить агрессию» и при резком осуждении Китаем агрессии США, Великобритании и Франции, неугомонный пыл Америки и ее союзников сойдет на нет. Акция против Сирии показала, что внутри НАТО нет единства взглядов, — ведь не только Германия, а многие отказались принимать участие в этом пиратстве англосаксов. Ну, а если завтра Трамп позовет НАТО «на войну» хотя бы даже и только против Ирана и мировой шиитской уммы? Не уверены, что Трампа хоть кто-то «поймет»…

Одну из попыток «выйти сухим из воды» мы уже видим. Хотя французский президент Макрон 16 апреля радовался, что, мол, «удалось убедить Трампа» не выходить из Сирии, честно говоря, в оптимизм французского лидера верить трудно. Хотя бы потому, что в тот же день пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс вновь заявила, что Трамп по-прежнему настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как операция против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет завершена. «Миссия США не изменилась, президент очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее, — цитирует ее агентство Reuters. — Мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создать условия, которые не позволят им вернуться. Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя дополнительные военные и финансовые обязательства для обеспечения безопасности в регионе».

Army.mil Американские войска в Сирии

Источники сообщают, что Трамп усиленно прессингует глав Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Египта на предмет формирования некого «арабского контингента войск», который должен будет оккупировать весь север Сирии для «содействия стабилизации после поражения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что недавно новый помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон связывался с главой разведки Египта и спрашивал его, может ли Каир оказать содействие в реализации данного плана. Аналогичные предложения получили власти Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Кроме того, Вашингтон предложил им предоставить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. «К Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ обратились за предоставлением финансовой поддержки, а также относительно обеспечения более широкого вклада», — сообщил один из источников. Источники издания не исключают, что сформированные «арабские соединения» могли бы сотрудничать с сирийскими курдами. Инициатива Вашингтона уже «привлекла внимание» основателя американской частной военной компании Blackwater, действовавшей в Ираке, Эрика Принса.

В принципе, весьма вероятный план — сидит себе американская скандально известная (хотя бы — массовыми убийствами гражданских лиц в Ираке) ЧВК где-нибудь в Эль-Камышлы или Манбидже и руководит арабами Залива во славу интересов США, да еще и — на деньги самих же арабов Залива. Но есть пара загвоздок. Допустим, Египет — недавно переизбранный президентом фельдмаршал Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси точно не пожелает ухудшать отношений ни с Россией, ни с Ираном. Но в случае появления, да еще в Северной Сирии, куда готовятся войти шиитские отряды из Ирака, египетских военных подобное ухудшение отношений с Москвой и Тегераном для Египта неизбежно. Поэтому вероятней, что ас-Сиси не примет «предложений» Вашингтона.

К тому же, как 16 апреля сообщило Минобороны России, представители командования Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и вооруженных сил Египта достигли договоренности о характере и направленности проведения предстоящего совместного тактического учения «Защитники дружбы-2018». Совместное учение будет проходить на военных полигонах и аэродромах в Египте.

Еще тяжелей будет принимать решение Катару — он еле-еле «успокоил» Иран и договорился с Тегераном (впрочем, как и с Турцией) об оказании Катару всесторонней помощи. Остаются саудиты и ОАЭ. Но эти страны терпят поражение в боестолкновениях, как уверены в Эр-Рияде и Абу-Даби, с йеменскими «прокси» Ирана — т. е. формированиями хуситов (зейдитов) на самом Аравийском полуострове.

Cairoportal.com Йемен. Хуситы

Таким образом, успешность плана США по выводу своих войск из Сирии и замены их на «арабский контингент» зависит от того, хватит ли смелости и денег у Саудовской Аравии и ОАЭ. Мир об этом мало говорит, но ведь саудиты и «эмиратцы» несут на себе целых два прокси-фронта против Ирана, не считая Сирии. Они спонсируют различные националистические и исламистские группировки белуджей-суннитов, которые время от времени проверяют на прочность иранских военных и КСИР. Вот, к примеру, сообщение канала Al Arabia со ссылкой на иранские СМИ от 17 апреля: «Этим утром террористическая группировка из Пакистана совершила нападение на контрольно-пропускной пункт полиции», в результате столкновений на ирано-пакистанской границе погибли шесть человек. Трое нападавших были ликвидированы. С иранской стороны также три человека погибли: один полицейский и двое представителей КСИР.

Тегеран подверг Исламабад критике за поддержку террористических группировок, связанных с «Аль-Каидой», и предупредил, что в следующий раз ради уничтожения террористов иранские погранвойска будут готовы преследовать преступников и на пакистанской территории. Пакистану вряд ли нужна лишняя головная боль, хотя его спонсор, Саудовская Аравия, имеет рычаги давления на Исламабад. Но если фронтом для саудитов станет также и Северная Сирия, то крах этой марионетки США неминуем. И тогда угрозы йеменских хуситов захватить Эр-Рияд, вполне вероятно, станут реальностью, благо что повстанцы уже не раз и захватывали военные базы саудовской армии, и обстреливают время от времени окрестности Эр-Рияда.

И получается, что саудиты и ОАЭ тоже вряд ли добровольно согласятся с «предложениями» США по оккупации Северной Сирии. Таким образом, Трампу остается лишь шантаж как «метод убеждения» в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ — допустим, угроза предать огласке причастность королей и эмиров стран Персидского залива к созданию и финансированию различных террористических групп, а то и — причастность к терактам 11 сентября 2001 г. в США…

А вот что будет с самой Сирией, по-прежнему непонятно. Обратим внимание — сообщения о том, что в ночь на 17 апреля «кто-то» пытался нанести ракетные удары по аэродрому «Шайрат» и аэродрому «Дмейр» (оба — северней Дамаска), позже были якобы опровергнуты. Хотя вначале официальное агентство SANA настаивало на том, что удары были, и сирийские ПВО сбили не менее 9 ракет. Отмечалось, что удары наносились с территории Израиля. Но оперативно свою причастность к этим ударам опровергли и США, хотя на этот раз американцев никто не обвинял, и Штаб армии Израиля. Поэтому опровержение, хотя оно было как бы российским, вызвало недоумение. Аэродром «Шайрат» работает в плановом режиме, атак на него в ночь на 17 апреля не было, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский источник. «Средства ПВО, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали», — сказал собеседник агентства.

Правда, российский источник промолчал про аэродром «Дмейр». Но затем и источники в сирийском военном командовании опровергли боевое применение средств ПВО. В беседе с немецким информагентством DPA источники сообщили, что система ПВО Сирии была «активирована», но боевых пусков по предполагаемым ракетам не последовало, пишет израильская газета Haaretz. Впрочем, кое-кому вопрос «было — не было» показался излишним. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми уже заявил, что удар израильской авиации по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс не останется без ответа.

Итак, Иран не только определил, кто стрелял, но и однозначно указывает, что «работала» израильская военная авиация. Нестыковка сообщений российского источника, как и источника в сирийском военном командовании, с заявлением г-на Кассеми очевидна. Но чтобы не зацикливаться на вопросе, были или не были обстрелы аэродромов «Шайрат» и «Дмейр», просто обратим внимание на другие сообщения от 17 апреля. А они — не только сирийские, хотя начнем именно с Сирии. С этого дня правительственные войска развернули операцию в провинции Хомс. К северу от административного центра этой центральной провинции Сирии находится небольшой анклав боевиков, продолжающих сопротивление, передает телеканал Al Jazeera. Северная часть Хомса имеет для Дамаска стратегическое значение для безопасности транспортных коммуникаций между прилегающими к столице районами и территориями на западе Сирии. Ранее правительственные силы возобновили наступательную операцию на административной границе провинций Хама и Хомс. После ударов артиллерии и авиации вперед выдвинулись подразделения 4-й и 11-й дивизий ВС Сирии. Наступление возобновлено из-за сорванных несколько дней назад переговоров между командованием исламистских вооруженных формирований «растанского котла» и представителями сирийской армии.

В Ираке начали масштабную военную операцию по нейтрализации последних анклавов террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От террористов планируется очистить все районы на иракской границе с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией, сообщил представитель ВС Ирака генерал Яхья Расул. Для осуществления операции созданы три региональных командования со штабами в провинциях Найнава (Ниневия), Анбар и Салах-эд-Дин.

Наконец, в Турции повстанцы Курдской рабочей партии (PПK) прорвались в ил Ширнак и атаковали военную базу «Куютепе». В результате нападения погибли трое сотрудников сил безопасности, со ссылкой на свои источники в турецких правоохранительных органах передает агентство Reuters. Мозаика не будет полной, если не упомянуть о том, что президент Ирана Хасан Рухани говорил по телефону с турецким коллегой Эрдоганом — якобы только «о политическом урегулировании» в Сирии, и стороны согласились «продолжить трехсторонние усилия при участии России».

Курды. РПК

Известно, что 14-го имел место и телефонный разговор между Эрдоганом и его российским коллегой Путиным, ведь турки поддержали пиратский рейд США, Великобритании и Франции. Как оправдывался Эрдоган и что ему в ответ сказал Путин, нам не известно. Правда, пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков 16 апреля заявлял, что «эти удары не разделили Россию и Турцию», что сомнительно. Зато мы знаем, что 15 апреля Рухани позвонил Путину, и они «обсудили последние события в Сирии», и «то, как развивать двустороннее сотрудничество между Тегераном и Москвой в этой связи», сообщало Mehr News. Иранские СМИ предали огласке только одну фразу Рухани из разговора: «Если агрессия и вопиющее нарушение международных законов станут легко возможными и без каких-либо издержек со стороны преступников , мы будем свидетелями новой нестабильности на международном и региональном уровнях». Пресс-служба Кремля дополняет, что Путин подчеркнул, что если ракетные удары по Сирии продолжатся, то «это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях».

Обратим внимание — Рухани говорит Путину о двустороннем, а не трехстороннем (с Турцией) сотрудничестве по Сирии. Пресс-секретарь МИД ИРИ Кассеми однозначно указывает пальцем на Израиль в связи с то ли имевшими место, то ли не имевшими место обстрелами аэродромов «Шайрат» и «Дмейр». Эрдогана же Иран и Россия заверяют, что «всё по-прежнему», будут «трехсторонние усилия». А в это время сирийцы рвутся на север, иракцы — к турецкой границе, а партизаны PПK прорвались в Ширнак. А ведь Рухани требовал от Кремля «какие-либо издержки», т. е. возмездия, для тех, кто воюет против Сирии.

Мы далеки от мнения, что прорыв курдских повстанцев в Ширнак — это начало возмездия. Но заметно, что Иран ждал из Сирии сообщений о попытках Израиля нанести удары по военным аэродромам. Шииты Ирака обещали «издержки» конкретно американцам, Иран же, видимо, готов к причинению «издержек» Израилю. Начало военных операций в Сирии и Ираке против остатков банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — видимо, некий сигнал к началу процесса причинения «издержек» тем силам, которые воспринимаются, причем не только Ираном и шиитами, но и тем же Китаем, нарушителями международного права. То есть — международными преступниками. Ведь в МИД Ирана не могли не знать, что сообщения о ночных ракетных ударах, по крайней мере, по «Шайрату», впоследствии были опровергнуты. Тем не менее Кассеми безапелляционно обвинил Израиль и озвучил неизбежность ответа на агрессию.