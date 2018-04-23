Губернатору Иркутской области Сергею Левченко удалось реализовать уникальную модель управления регионом. Некоторые эксперты уже говорят о «байкальском феномене» — за короткий период руководителю Приангарья удалось сформировать максимально эффективную команду и кардинально поменять приоритеты развития.

Irkobl.ru Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Послание, с которым Левченко выступил в конце минувшей недели, обращаясь к жителям области и депутатам Законодательного собрания, стало своего рода лакмусовой бумажкой — были приведены вполне убедительные показатели социально-экономического развития. Цифры дают понять, что ситуация в регионе, который еще недавно многими воспринимался как депрессивный, по сравнению с 2015 годом, принципиально поменялась.

Лейтмотивом губернаторского послания стал тезис о том, что решить социальные проблемы невозможно без роста экономики и внедрения новых принципов управления. Экономические показатели, которые удалось достичь за короткий период, впечатляют: так, прирост валового регионального продукта Иркутской области за два года составил 6,3 процента. Это почти в пять раз больше среднероссийского роста. Кроме того, Иркутская область заняла 9-е место из 85 в рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Доходы регионального бюджета за два года, с момента принятия антикризисного плана, увеличились почти на треть или на 30 миллиардов рублей.

По мнению экспертов, главная особенность «модели Левченко» — это способность мобилизовать доходы и переориентировать региональные бюджеты с интересов крупного бизнеса, корпораций на интересы рядовых граждан.

«Модель, которая кому-то казалась утопичной и невероятной, уже успешно реализована. В ее основе — «государство развития», государство, для которого в приоритете интересы отдельного человека. И все это успешно сочетается с эффективностью экономического управления», — пояснила заместитель руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Елена Варламова.

По ее словам, сегодня Иркутская область заслуженно относится к значимым опорным регионам страны: в 2017 году на 1 рубль полученных из Центра межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет мобилизовано 11 рублей фискальных платежей.

Крайне важным представляется и то, что внушительная часть высвободившихся бюджетных средств используется для решения именно социальных задач. Так, с 1 января следующего года заработают дополнительные меры социальной поддержки населения. Это и ежемесячные доплаты всем труженикам тыла, компенсации по оплате жилья инвалидам первой группы в размере 50 процентов. До 2021 года включительно продлено действие регионального материнского капитала и многое другое.

Директор Центра общественных коммуникаций, политолог Андрей Шуклин указывает на качество команды Сергея Левченко.

«В числе главных задач иркутского губернатора — не только грамотно планировать траты, с учетом целесообразности и необходимости, но и заниматься вопросами повышения эффективности каждого потраченного бюджетного рубля. Ему удалось сформировать грамотную команду управленцев, готовую решать весь комплекс проблем, стоящих сегодня перед Приангарьем», — пояснил Шуклин.

Он подчеркнул, что эффективность стала «основным «коньком» губернатора Левченко».

«Даже в своем послании он четко дал понять, что эффективность — именно тот принцип, которым должны руководствоваться все чиновники в своей ежедневной работе. Стоит напомнить, что Левченко дал поручение председателю правительства области — представить планы повышения эффективности по главным направлениям расходования бюджетных средств», — сказал Шуклин.

О важности качества региональных управленческих команд не столь давно говорил и глава государства. В частности, Владимир Путин указывал на роль грамотного менеджмента в регионах при работе с инвесторами. Иркутской области удается сочетать борьбу за интересы граждан с высокой экономической активностью. Так, Корпорация развития Иркутской области показала первые результаты. На текущий момент одобрено финансирование инвестиционных проектов на сумму более 1 млрд. рублей. При этом основными направлениями инвестирования стали строительство, транспорт, медицина и сельское хозяйство. Объем налоговых поступлений от реализации поддержанных Корпорацией проектов превысит 4 млрд рублей.

Таким образом, концепция иркутского губернатора заключается в многоаспектности при сохранении единого вектора развития.

«Я знаю, что есть регионы, которые надеются на поддержку федерального центра, и живут за счет нее, для кого-то это даже стратегия. Но это не наш случай. Иркутская область — регион самодостаточный и сильный. Выбранная нами стратегия оказалась верной. В 2017 году экономика Иркутской области показала уверенный рост. Большинство макроэкономических индикаторов улучшили свое значение относительно рекордного по многим показателям 2016 года», — заявил, оглашая свое послание, Сергей Левченко.

Очевидно, что губернатор убежден: сегодня, когда страна находится в условиях беспрецедентного внешнего давления, каждый регион должен заниматься самостоятельным уверенным и максимально динамичным развитием.