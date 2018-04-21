В Оренбургской области прошедшая неделя (16—21 апреля) выдалась информационно насыщенной на события. СМИ активно освещали пленарное заседание заксобрания региона, ситуацию вокруг пожароопасных торговых центров. Средства массовой информации продолжают пристально следить за последствиями авиакатастрофы, которая произошла в Подмосковье. В центре внимания также оказались доходы оренбургских сенаторов и депутатов.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Доходы

В начале недели информресурсы активно обсуждали обнародованные сенаторами и депутатами доходы. Представитель губернатор Оренбургской области в Совете Федерации Елена Афанасьева за 2017 год заработала чуть более 6,2 млн рублей, а представитель Законодательного собрания Оренбуржья в Совете Федерации Андрей Шевченко — 4,6 млн рублей. В сравнении с прошлогодними доходами Афанасьева (2016 год — 6,6 млн рублей) несколько потеряла в заработке, а вот Шевченко существенно приобрел (2016 год — 2,6 млн рублей).

В Госдуме интересы Оренбуржья представляют пять депутатов. Самым богатым, судя по заявленной декларации, является либерал-демократ Сергей Катасонов. Его годовой доход за 2017 год составил 16,7 млн рублей. Самый низкий доход из пяти депутатов у Игоря Сухарева («Единая Россия») — 4,6 млн рублей. Стоит отметить, что если сам Сухарев замыкает рейтинг депутатов и их жён Оренбуржья, то его супруга возглавляет его. Её доход за 2017 год составил 38 млн рублей.

Тимофей Дмитриев Сергей Катасонов на митинге в Оренбурге

В Законодательном собрании Оренбургской области из 47 депутатов самый большой доход задекларировал Иван Дикман («Единая Россия») — 50,4 млн рублей, в 2016 году его доход составлял 13,6 млн рублей. Самый низкий доход среди оренбургских депутатов у Алексея Панкратова (ЛДПР) — 50 тыс. рублей.

На фоне деклараций депутатов и сенаторов уместно добавить о размере среднего размера заработной платы граждан в регионе, чьи интересы они представляют на федеральном уровне. По данным Оренбургстата, средняя номинальная заработная плата работников организаций, начисленная в январе 2018 года, составила 27 499,2 рубля.

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Эхо катастрофы

16 апреля в Орск спецборт доставил останки трёх пассажиров (одного орчанина и двух новотройчан), погибших в результате авиакатастрофы в Подмосковье. На следующий день, 17 апреля, на Радоницу родственники погибших пассажиров вылетели в Москву, затем им организовали выезд на место крушения воздушного судна в Раменский район.

23 родственника жертв авиакатастрофы из Оренбуржья посетили место крушения Ан-148. Вместе с близкими погибших из других городов они приняли участие в поминальной службе, которую провел епископ Орский и Гайский Ириней. Панихида проходила на поле, на месте крушения самолета. Также в Раменский район прибыли вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова, сотрудники МЧС, представители социальных служб, медработники, сопровождающие лица.

Около 60 человек посетили место авиакатастрофы в день поминовения усопших, чтобы почтить память погибших и возложить цветы к мемориалу. После службы состоялся поминальный обед в Покровском храме в селе Борщево.

Напомним, что 11 февраля в Подмосковье упал самолёт, выполнявший рейс Москва — Орск, погиб 71 человек.

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Отчёты и отказ

В Оренбурге 18 апреля прошло заседание заксобрания региона. На нём с отчётами выступили уполномоченный по правам человека Анатолий Чадов и уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ковыльская.

Депутат Владимир Фролов («Справедливая Россия»), сравнивая оба доклада, подверг критике отчёт омбудсмена Анатолия Чадова, отметив, что в нём констатация фактов, тогда как в отчёте омбудсмена по правам ребёнка Ольги Ковыльской содержатся предложения и рекомендации по исправлению ситуаций. Между тем фракция ЛДПР положительно оценила доклад Чадова за работу на общественных началах представителей аппарата омбудсмена в районах Оренбургской области.

В 2017 году к уполномоченному по правам человека поступило 2 тыс. 266 обращений. Среди обратившихся граждан по-прежнему в большинстве наименее защищенные категории населения: пенсионеры, ветераны, инвалиды. Основные темы жалоб: жилищные проблемы — 20,7% и реализация социальных прав — 8,5%. Омбудсмен решил не озвучивать доклад, видимо, посчитав достаточным, что отчёт предоставлен заксобранию и опубликован. Анатолий Чадов сразу приступил к ответам на вопросы фракций.

Отвечая на вопрос фракции «Единая Россия» о реализации программы по ликвидации аварийного жилья, Чадов отметил перегибы на местах и то, что диалог с гражданами-участниками программы чиновники ведут с позиции силы.

Также он обратил внимание на неразбериху с кадрами как на уровне руководства, так и на уровне рядовых сотрудников в управлении жилполитики мэрии. Практиковалась частая передача дела переселенца от одного исполнителя к другому, причем новый исполнитель был не в курсе прежних договорённостей, переселяемые граждане отмечали грубое к ним отношении со стороны чиновников.

«Претензии граждан на протяжении ряда лет остаются неизменными: предоставление жилья без учёта интересов переселяемых граждан, низкое качество предоставляемого жилья, признание аварийными достаточно крепких домов», — констатировал в обнародованном докладе Чадов.

После выступления омбудсмена депутаты обратили особе внимание на то, что в домах престарелых плохие условия. Добавим, что официального вопроса по этому поводу к Чадову от фракций ранее не поступало, хотя проблеме в докладе отведено много места. Например, в ходе визита омбудсмена в геронтологический центр «Долголетие» пенсионеры жаловались на плохое качество питания и обеспечение лекарствами. В реабилитационном центре «Бодрость» в Медногорске кровля здания нуждается в капитальном ремонте. Нужна замена сантехники, старых деревянных оконных и дверных блоков. В Соль-Илецком психоневрологическом интернате Чадов обратил внимание на то, что в части жилых комнат ютились до девяти человек.

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Zaksob.ru Заседание Законодательного Собрания Оренбургской области

Ольга Ковыльская заострила внимание на увеличении конфликтных случаев в школах. Она призвала усилить психологическую службу в образовательных учреждениях, указав на такую проблему, как низкий уровень работы школьных психологов и социальных педагогов, а то и вовсе их отсутствие.

Фракцию «Единая Россия» интересовал вопрос отобрания детей из семей. Омбудсмен констатировала, что в 2017 году число отобранных детей снизилось на 29,7%. Фактов неправомерного отобрания из семей не выявлено. Ковыльская подчеркнула, что контролирующие и надзорные органы принимали все меры по сохранения кровной семьи для детей. Отобрание детей — это крайняя вынужденная мера.

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Резонансной темой стал ещё один детский вопрос, который касался дошкольников. Фракция ЛДПР выступила с инициативой принять законопроект, предусматривающий ежемесячное пособие в 5 тыс. рублей на ребёнка, не посещающего детский сад. Многие родители не могут устроить своих детей в дошкольное госучреждение из-за отсутствия там мест. Предложение поддержали депутаты «Справедливой России», КПРФ. Заключительное слово дали министру образования области Вячеславу Лабузову, который подверг критике законопроект. Он подчеркнул, что не надо путать понятия, и призвал депутатов подумать не о родителе, а о ребенке. В современной жизни дошкольника должны профессионально готовить к школе. Такая подготовка возможна только в детских садах. Регион постепенно решает проблему с дефицитом мест. В результате законопроект был отклонён большинством депутатских голосов.

Примечательно, что депутаты не первый раз проявляют инициативу по поводу ежемесячного пособия за детей, которые не могут посещать детсады из-за отсутствия свободных мест. В 2011 году в таким предложением безуспешно выступала фракция КПРФ.

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Закрытие торговых центров

На неделе много обсуждали злободневную тему состояния торговых комплексов. По решению суда в Оренбурге 19 апреля закрыли ТК «Мебельный базар». Все входные двери опечатаны. Эксплуатация приостановлена до устранения нарушений, выявленных в ходе проверок по соблюдения пожарных требований.

Напомним, ранее, 14 апреля, опечатали здание ТЦ «Три кита». На тех же условиях и по тем же причинам, как злостного неисполнителя предписаний. Горожане по-разному отнеслись к закрытия объекта. Кто-то посчитал, что нельзя так в одночасье закрывать торговый комплекс, там ведь работают люди. Другой пользователь отметил, что потенциально опасные объекты надо закрывать. Кроме того, еще в марте городские чиновник предупредили, что подготовили документы в суд и комплекс закроют, если его владелец не проведёт работу над ошибками.

По данным прокуратуры Оренбурга, в ходе проверки, которая проводится по поручению Генпрокуратуры после кемеровского пожара, уже проверено 78 объектов. На очереди еще сотня. Проверяются не только крупные торгово-развлекательные и торговые комплексы, но и все места массового скопления людей, включая спортивные и культурные объекты.

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