«Нафтогаз» — «Газпрому»: $8 млрд отдаёте? А если найдем? — обзор энергетики
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Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 17 апреля составляли 7,437 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 7 апреля выросли на 131 млн кубометров. С 9 апреля Украина начала закачку газа в подземные хранилища на следующий осенне-зимний сезон. При этом величина суточной заявки всего за неделю выросла почти втрое: с 5 до 13,2 млн кубометров.
Детективы Национального антикоррупционного бюро, которые ранее расследовали формулу «Роттердам+» (по ней рассчитывается цена угля, используемая затем для определения суммы возмещения владельцам ТЭС из общего «энергетического котла), взялись расследовать газовую формулу «Дюссельдорф+». По ней рассчитывается т.н. импортный паритет,
Ещё одной причиной для расследования НАБУ могла стать инициатива «Нафтогаза». Компания предлагает изменить подход к ценообразованию, взяв за основу сегодняшний тариф на электроэнергию. В тарифе для бытовых потребителей существует т.н. социальная норма (100 кВт•ч), которые обходятся населению в 90 грн. Это более чем вдвое ниже обычного тарифа (1,68 грн/кВт•ч). Предложение «Нафтогаза» — сохранить тариф 6,96 тыс. грн./тысяча кубометров только для социальной нормы (от 3,3 до 10,3 кубометра в месяц на человека — в зависимости от наличия газовой колонки).
Для дополнительных объёмов тариф предлагается увеличить уже с 1 июня — до 11 тыс. грн./тысяча кубометров, а с 1 октября — до 11,47 тыс. грн. По предварительным подсчётам, по социальной норме «Нафтогаз» будет поставлять примерно 7 млрд кубометров и ещё 9 млрд — по рыночным ценам. К тому же компания предлагает уменьшить действующие социальные нормы на 15%.
В Кабмине предложение «Нафтогаза» уже подвергли критике. По их мнению, это принесёт компании сверхприбыль в размере 26 млрд грн. Однако МВФ мог бы на него согласиться. И наверняка в ближайшем будущем представители фонда сами инициируют с правительством обсуждение предложения «Нафтогаза».
Государственная фискальная служба Украины сообщает, что средняя стоимость импортного газа в марте составила для Украины 275 долл. за тыс. кубометров, т. е. даже выше, чем в пик сезона — в январе (273 долл). Причина такой дороговизны известна: Украине в начале марта пришлось заключать срочные контракты, а в них цена обычно выше. В среднем — на 30−40%. Следует отметить, что за отдельные объёмы цена для Киева была гораздо выше средней, однако средняя стоимость это размыла.
Тем временем в Европе стремятся извлечь как можно больше прибыли из стремления Украины стать «энергонезависимой» от России. Мы уже знаем о предложении Польши поставлять Украине газ с балтийского терминала сжиженного газа. Сами поляки его не берут — дорого. Но Украине же главное «только чтобы не у «Газпрома», вот и пусть берёт.
С аналогичным предложением выступили хорваты. Причём они предлагают даже сброситься на строительство:
«Хорватская сторона уделила особое внимание развитию LNG-терминала на острове Крк и отметила, что видит Украину в составе группы стран, для которых этот терминал может способствовать диверсификации источников и газоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Главная причина, по которой Украина в марте покупает газ дороже, чем в январе, — решение Стокгольмского арбитража, из-за которого «Газпром» отказался возобновить прямые поставки газа на Украину и начал процедуру расторжения действующих контрактов. Однако украинских чиновников жизнь ничему не учит — министр юстиции Украины Павел Петренко собрался конфисковывать европейские активы «Газпрома».
"То, что у «Газпрома» есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах», — заявил он в эфире телеканала ICTV.
При этом чиновник уточнил, Украина собирается принудительно взыскивать не только то, что присудил Стокгольмский арбитраж (4,6 млрд долл.), но и штраф, наложенный Антимонопольным комитетом Украины в 2016 году (вместе с пеней за просрочку — порядка 3,6 млрд долл.). Всего получается больше 8 млрд долларов.
Глава минэнерго Украины Игорь Насалик выступил резко против объёмов транзита, которые обещает оставить Украине после 2020 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (10−20 млрд кубометров в год).
«Наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа», — объясняет он.
Насалик настаивает минимум на 40 млрд кубометров.
Украинским чиновникам неплохо бы хотя бы на уровне министров свои заявления согласовывать, чтобы возникало понимание, почему наложение абсолютно надуманных штрафов и требование выполнения ангажированных решений судов отбивает охоту сотрудничать с Украиной в каком-бы то ни было виде.
Промышленность Украины в I квартале нарастила потребление газа до 4,2 млрд кубометров (+1,1 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Связано это, скорее всего, с ограничением импорта удобрений, которое было одобрено правительством в марте. Всего в I квартале Украина потребила 14 млрд кубометров (+6,9% у аппг). Доля промышленности в структуре потребления выросла с 24% до 30%. Если указанная тенденция сохранится, то в этом году промышленность может впервые за несколько лет нарастить потребление газа, неуклонно снижавшееся с 2013 года (с 20 млрд кубометров в 2013-м до 10,8 млрд в 2017-м).
Электроэнергия
Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 16 апреля запасы угля составляли 1,630 млн тонн (-34 тыс. тонн со 10 апреля). 1,318 млн тонн из них — запасы ТЭС (282 тыс. тонн антрацита и 1,036 млн тонн угля газовых марок) и ещё 311 тыс. тонн — запасы ТЭЦ. В основном снижение запасов произошло за счёт сжигания антрацита тепловыми электростанциями. ТЭЦ также сожгли 14 тыс. тонн антрацита, однако несколько компенсировали это увеличением запаса угля газовых марок на 2 тыс. тонн.
Чистая прибыль «Укргидроэнерго» (оператор ГЭС Украины) в прошлом году упала до 1,465 млрд грн. (-33,7%). В этом году, по оценке гендиректора компании Игоря Сироты, за счёт хорошего паводка удастся достичь производства 11,5 млрд кВт•ч (2 млрд кВт•ч к результату 2017 года). Поскольку энергия ГЭС стоит почти в пять раз дешевле энергии ТЭС (0,42 и 1,98 грн/кВт•ч соответственно), то это несколько снизит темпы роста оптовой стоимости электроэнергии, а значит и рост цен на товары и продукты питания.
Дурной пример заразителен, и по антироссийскому пути «Нафтогаза» собирается пойти «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины):
«Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин. Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже сделал «Нафтогаз». Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных из-за такой потери», — поясняет глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
Он не назвал общую сумму выставленных претензий, однако указал, что только стоимость электросети Крыма составляет 1 млрд долл.
ЕБРР выступил с инициативой, которая грозит подорвать все планы по развитию «зелёной» энергетики на Украине: отменить «зелёный тариф» (спецтариф, по которому «Энергорынок» выкупает электроэнергию у СЭС, ВЭС и электростанций на биогазе). Вместо фиксированного тарифа ЕБРР предлагает своего рода аукцион:
«Мы предлагаем, чтобы потенциальные инвесторы предлагали свою цену, по которой они готовы были бы поставлять электроэнергию после реализации проекта. Главная идея в том, чтобы за счет конкуренции проектов произошло снижение стоимости поставляемой энергии».
В целом предложение справедливое (украинский «зелёный» тариф — самый высокий в Европе), однако для страны с более стабильной и предсказуемой экономикой, ведь высокую ставку «зелёного тарифа» (0,15−0,2 евро/кВт•ч для СЭС) инвесторы воспринимают как своего рода премию за риск.
Эксперты также советуют отказаться от практики законодательного утверждения тарифов для ВИЭ и передать этот вопрос в ведение Нацкомиссии по регулированию в сферах энергорынка и коммунальных услуг.
Кроме того, они советуют разработать детальную стратегию развития ВИЭ. Как прогнозируют в «Укрэнерго», к концу 2019 года установленная мощность построенных ВИЭ может достичь 3 ГВт, а к концу 2020 года — 4,5 ГВт. Между тем государство должно определить, какое количество и каких именно ВИЭ ей необходимо и по какой цене оно готово выкупать у них электроэнергию. Сегодня государство обязано выкупать любой объём производимой электроэнергии, следовательно, совсем скоро может столкнуться с ситуацией, когда все средства энергорынка уходят солнечным и ветровым станциям, а повысить тариф ТЭС и АЭС для выполнения их инвестпрограмм попросту не за что.
«Харьковоблэнерго» испытывает проблемы с покрытием вечерних пиков потребления и пытается решить эту проблему снижением потребления в одном из крупнейших городов страны. Предприятие направило обращение к промышленности и населению с предложением меньше расходовать электроэнергии в вечернее время, а если возможно — переносить потребление на ночное время.
Уголь
Госвнешинформ сообщает, что в 2017 году Украина покупала российский уголь по средней цене 99,3 долл. за тонну. В основном поставки были не прямыми, а осуществлялись через посредников (Великобритания, Швейцария), что, разумеется, дополнительно увеличивало его стоимость. Всего же Украина приобрела таким образом у России 2,66 млн тонн угля (78,6% от общего импорта антрацита). К слову, не только российский уголь поступал на Украину через посредников, третьи лица участвовали в импорте 99,6% антрацита. Южноафриканский антрацит обходился Украине дешевле (92 долл.), однако это объясняется его более низким качеством.
В связи с этим член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что у правительства Гройсмана слова очевидно расходятся с делом. На словах постоянно декларируется стремление снижать зависимость от импорта, тогда как на практике импорт угля в I квартале вырос почти на 58%.
«…Уже четвертый год подряд боремся с импортом угля из России. А он все растет и растет. Собственная добыча по-сиротски стоит сбоку», — иронизирует эксперт в Facebook.
С другой стороны, эксперт признаёт, что капитальные инвестиции в угледобычу в последние годы выросли.
«Неожиданно для себя отметил, что за последние три года (2015−2017) капитальные инвестиции в угольный сектор составили чуть более 13,7 млрд грн. Объем капитальных инвестиций в угольную отрасль в 2015-м составил 2,732 млрд грн, в 2016-м — 4,974 млрд грн, в 2017-м — 6,068 млрд грн. По сравнению с 2016 годом рост составил почти 25%, а если сравнивать с 2015-м, то прогресс вообще очевиден — рост на 70%, или на 3,3 млрд грн», — анализирует специалист.
Тогда возникает закономерный вопрос: почему же добыча все эти годы неуклонно падала? Корольчук высказывает предположение, что количество просто не перешло в качество и эффект от инвестиций должен накопиться. По его мнению, мы сможем увидеть изменения уже в этом году.
Пока же падение сохраняется. В I квартале энергетического угля добыто всего 6,744 млн тонн (-1,823 млн тонн в сравнении с аппг).
Импорт антрацита можно снизить за счёт перевода блоков ТЭС на уголь газовых марок, правительство как раз этим и занимается. Однако Корольчук указывает, что комплексной государственной программы этого перевода до сих пор нет.
«Понимание есть. Но нет у государства никакого плана. Мы только слышим политические заявления, но нет никакого плана на уровне министерства, например, о необходимости финансирования этого, необходимости привлечения технических специалистов, которые будут этим заниматься. Компании занимаются этим сами по себе. «Центрэнерго» свои ТЭС модернизирует, ДТЭК — свои. Но часть ТЭЦ — тепловых электроцентралей, не станций — также потребляют антрацит и просто не могут перейти на газовую группу угля. Там это сложнее сделать. Там фактически нужно строить новый объект. Это все упирается в выработку комплексной программы на уровне государства», — сказал он в эфире на радио «Голос Столицы».
Итак, скандальная формула «Роттердам+» вроде бы как минимум позволила угледобывающим компаниям нарастить инвестиции. Однако глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус напоминает, за счёт чего обеспечиваются эти инвестиции.
«Что мы имеем с углём? Его качество у нас ниже, чем в мире, но цена на 20−40% выше, чем в любом порту мира. Цена электроэнергии от нашей тепловой генерации на 35% дороже, чем цена на бирже в Венгрии, где мы бы могли покупать ее, но чиновники полностью запретили импорт», — говорит эксперт в интервью изданию «Контракты.ua».
Остаётся добавить, что покупать в Венгрии нет никакой нужды, потому что это украинская же электроэнергия, экспортируемая в Венгрию через Бурштынский энергоостров.
«Большая часть денег от третьего, четвертого и пятого этапов повышения [цен на уголь украинской добычи — Ред.] по формуле «Роттердам+» ушла ДТЭКу (энергетический холдинг Рината Ахметова). Теперь они продают свой уголь и свою электроэнергию на 130% дороже. Но перекрёстное субсидирование не ликвидировано, качество услуг лучше не стало, угля на складах больше не стало, а зарплаты шахтеров выросли меньше, чем уровень инфляции. Так в чём реформа такого повышения тарифов?» — задается вопросом Герус.
Нефть
Транзит нефти через Украину в Европу, согласно официальным данным, в I квартале 2018 года снизился до 3,225 млн т (-7,6% к аппг).
Однако растут поставки на НПЗ Украины. В январе — марте на них поступила 501 тыс. тонн нефти (+35,9% к аппг). 34% этих поставок приходится на азербайджанскую нефть. Сейчас Украина получает нефть исключительно за счёт морских поставок: порты страны отчитались о перевалке в I квартале 544 тыс. тонн нефти (сразу +51% к аппг).