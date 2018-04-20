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Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 17 апреля составляли 7,437 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 7 апреля выросли на 131 млн кубометров. С 9 апреля Украина начала закачку газа в подземные хранилища на следующий осенне-зимний сезон. При этом величина суточной заявки всего за неделю выросла почти втрое: с 5 до 13,2 млн кубометров.

Детективы Национального антикоррупционного бюро, которые ранее расследовали формулу «Роттердам+» (по ней рассчитывается цена угля, используемая затем для определения суммы возмещения владельцам ТЭС из общего «энергетического котла), взялись расследовать газовую формулу «Дюссельдорф+». По ней рассчитывается т.н. импортный паритет, т. е. цена, по которой на внутренний энергорынок поставляется газ украинской добычи. Напомним, в конце марта прошлого года правительство подписало меморандум МВФ, в котором взяло на себя обязательство продавать газ украинской добычи по цене не ниже, чем в указанной формуле. Однако это привело к существенному росту затрат энергогенерирующих компаний и теплокоммунэнерго, а значит — и к росту тарифов. Необходимость платить за украинский газ цену, в которую включены также все транспортные расходы на доставку аналогичного объёма газа из Европы, вызывает серьезные споры как в экспертном сообществе, так и в парламенте. Кроме того, логично, что если НАБУ взялось за одну формулу, то неизбежно со временем должно было приняться и за другую.

Torange.biz Тарифы на газ

Ещё одной причиной для расследования НАБУ могла стать инициатива «Нафтогаза». Компания предлагает изменить подход к ценообразованию, взяв за основу сегодняшний тариф на электроэнергию. В тарифе для бытовых потребителей существует т.н. социальная норма (100 кВт•ч), которые обходятся населению в 90 грн. Это более чем вдвое ниже обычного тарифа (1,68 грн/кВт•ч). Предложение «Нафтогаза» — сохранить тариф 6,96 тыс. грн./тысяча кубометров только для социальной нормы (от 3,3 до 10,3 кубометра в месяц на человека — в зависимости от наличия газовой колонки).

Для дополнительных объёмов тариф предлагается увеличить уже с 1 июня — до 11 тыс. грн./тысяча кубометров, а с 1 октября — до 11,47 тыс. грн. По предварительным подсчётам, по социальной норме «Нафтогаз» будет поставлять примерно 7 млрд кубометров и ещё 9 млрд — по рыночным ценам. К тому же компания предлагает уменьшить действующие социальные нормы на 15%.

В Кабмине предложение «Нафтогаза» уже подвергли критике. По их мнению, это принесёт компании сверхприбыль в размере 26 млрд грн. Однако МВФ мог бы на него согласиться. И наверняка в ближайшем будущем представители фонда сами инициируют с правительством обсуждение предложения «Нафтогаза».

Государственная фискальная служба Украины сообщает, что средняя стоимость импортного газа в марте составила для Украины 275 долл. за тыс. кубометров, т. е. даже выше, чем в пик сезона — в январе (273 долл). Причина такой дороговизны известна: Украине в начале марта пришлось заключать срочные контракты, а в них цена обычно выше. В среднем — на 30−40%. Следует отметить, что за отдельные объёмы цена для Киева была гораздо выше средней, однако средняя стоимость это размыла.

Тем временем в Европе стремятся извлечь как можно больше прибыли из стремления Украины стать «энергонезависимой» от России. Мы уже знаем о предложении Польши поставлять Украине газ с балтийского терминала сжиженного газа. Сами поляки его не берут — дорого. Но Украине же главное «только чтобы не у «Газпрома», вот и пусть берёт.

С аналогичным предложением выступили хорваты. Причём они предлагают даже сброситься на строительство:

«Хорватская сторона уделила особое внимание развитию LNG-терминала на острове Крк и отметила, что видит Украину в составе группы стран, для которых этот терминал может способствовать диверсификации источников и газоснабжения», — говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Главная причина, по которой Украина в марте покупает газ дороже, чем в январе, — решение Стокгольмского арбитража, из-за которого «Газпром» отказался возобновить прямые поставки газа на Украину и начал процедуру расторжения действующих контрактов. Однако украинских чиновников жизнь ничему не учит — министр юстиции Украины Павел Петренко собрался конфисковывать европейские активы «Газпрома».

"То, что у «Газпрома» есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах», — заявил он в эфире телеканала ICTV.

При этом чиновник уточнил, Украина собирается принудительно взыскивать не только то, что присудил Стокгольмский арбитраж (4,6 млрд долл.), но и штраф, наложенный Антимонопольным комитетом Украины в 2016 году (вместе с пеней за просрочку — порядка 3,6 млрд долл.). Всего получается больше 8 млрд долларов.

Глава минэнерго Украины Игорь Насалик выступил резко против объёмов транзита, которые обещает оставить Украине после 2020 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (10−20 млрд кубометров в год).

«Наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа», — объясняет он.

Gazprom.ru Газопровод

Насалик настаивает минимум на 40 млрд кубометров.

Украинским чиновникам неплохо бы хотя бы на уровне министров свои заявления согласовывать, чтобы возникало понимание, почему наложение абсолютно надуманных штрафов и требование выполнения ангажированных решений судов отбивает охоту сотрудничать с Украиной в каком-бы то ни было виде.

Промышленность Украины в I квартале нарастила потребление газа до 4,2 млрд кубометров (+1,1 млрд кубометров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Связано это, скорее всего, с ограничением импорта удобрений, которое было одобрено правительством в марте. Всего в I квартале Украина потребила 14 млрд кубометров (+6,9% у аппг). Доля промышленности в структуре потребления выросла с 24% до 30%. Если указанная тенденция сохранится, то в этом году промышленность может впервые за несколько лет нарастить потребление газа, неуклонно снижавшееся с 2013 года (с 20 млрд кубометров в 2013-м до 10,8 млрд в 2017-м).

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 16 апреля запасы угля составляли 1,630 млн тонн (-34 тыс. тонн со 10 апреля). 1,318 млн тонн из них — запасы ТЭС (282 тыс. тонн антрацита и 1,036 млн тонн угля газовых марок) и ещё 311 тыс. тонн — запасы ТЭЦ. В основном снижение запасов произошло за счёт сжигания антрацита тепловыми электростанциями. ТЭЦ также сожгли 14 тыс. тонн антрацита, однако несколько компенсировали это увеличением запаса угля газовых марок на 2 тыс. тонн.

Чистая прибыль «Укргидроэнерго» (оператор ГЭС Украины) в прошлом году упала до 1,465 млрд грн. (-33,7%). В этом году, по оценке гендиректора компании Игоря Сироты, за счёт хорошего паводка удастся достичь производства 11,5 млрд кВт•ч (2 млрд кВт•ч к результату 2017 года). Поскольку энергия ГЭС стоит почти в пять раз дешевле энергии ТЭС (0,42 и 1,98 грн/кВт•ч соответственно), то это несколько снизит темпы роста оптовой стоимости электроэнергии, а значит и рост цен на товары и продукты питания.

Дурной пример заразителен, и по антироссийскому пути «Нафтогаза» собирается пойти «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины):

«Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин. Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже сделал «Нафтогаз». Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных из-за такой потери», — поясняет глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Он не назвал общую сумму выставленных претензий, однако указал, что только стоимость электросети Крыма составляет 1 млрд долл.

ЕБРР выступил с инициативой, которая грозит подорвать все планы по развитию «зелёной» энергетики на Украине: отменить «зелёный тариф» (спецтариф, по которому «Энергорынок» выкупает электроэнергию у СЭС, ВЭС и электростанций на биогазе). Вместо фиксированного тарифа ЕБРР предлагает своего рода аукцион:

«Мы предлагаем, чтобы потенциальные инвесторы предлагали свою цену, по которой они готовы были бы поставлять электроэнергию после реализации проекта. Главная идея в том, чтобы за счет конкуренции проектов произошло снижение стоимости поставляемой энергии».

ЛЭП

В целом предложение справедливое (украинский «зелёный» тариф — самый высокий в Европе), однако для страны с более стабильной и предсказуемой экономикой, ведь высокую ставку «зелёного тарифа» (0,15−0,2 евро/кВт•ч для СЭС) инвесторы воспринимают как своего рода премию за риск.

Эксперты также советуют отказаться от практики законодательного утверждения тарифов для ВИЭ и передать этот вопрос в ведение Нацкомиссии по регулированию в сферах энергорынка и коммунальных услуг.

Кроме того, они советуют разработать детальную стратегию развития ВИЭ. Как прогнозируют в «Укрэнерго», к концу 2019 года установленная мощность построенных ВИЭ может достичь 3 ГВт, а к концу 2020 года — 4,5 ГВт. Между тем государство должно определить, какое количество и каких именно ВИЭ ей необходимо и по какой цене оно готово выкупать у них электроэнергию. Сегодня государство обязано выкупать любой объём производимой электроэнергии, следовательно, совсем скоро может столкнуться с ситуацией, когда все средства энергорынка уходят солнечным и ветровым станциям, а повысить тариф ТЭС и АЭС для выполнения их инвестпрограмм попросту не за что.

«Харьковоблэнерго» испытывает проблемы с покрытием вечерних пиков потребления и пытается решить эту проблему снижением потребления в одном из крупнейших городов страны. Предприятие направило обращение к промышленности и населению с предложением меньше расходовать электроэнергии в вечернее время, а если возможно — переносить потребление на ночное время.

Уголь

Госвнешинформ сообщает, что в 2017 году Украина покупала российский уголь по средней цене 99,3 долл. за тонну. В основном поставки были не прямыми, а осуществлялись через посредников (Великобритания, Швейцария), что, разумеется, дополнительно увеличивало его стоимость. Всего же Украина приобрела таким образом у России 2,66 млн тонн угля (78,6% от общего импорта антрацита). К слову, не только российский уголь поступал на Украину через посредников, третьи лица участвовали в импорте 99,6% антрацита. Южноафриканский антрацит обходился Украине дешевле (92 долл.), однако это объясняется его более низким качеством.

В связи с этим член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что у правительства Гройсмана слова очевидно расходятся с делом. На словах постоянно декларируется стремление снижать зависимость от импорта, тогда как на практике импорт угля в I квартале вырос почти на 58%.

«…Уже четвертый год подряд боремся с импортом угля из России. А он все растет и растет. Собственная добыча по-сиротски стоит сбоку», — иронизирует эксперт в Facebook.

С другой стороны, эксперт признаёт, что капитальные инвестиции в угледобычу в последние годы выросли.

«Неожиданно для себя отметил, что за последние три года (2015−2017) капитальные инвестиции в угольный сектор составили чуть более 13,7 млрд грн. Объем капитальных инвестиций в угольную отрасль в 2015-м составил 2,732 млрд грн, в 2016-м — 4,974 млрд грн, в 2017-м — 6,068 млрд грн. По сравнению с 2016 годом рост составил почти 25%, а если сравнивать с 2015-м, то прогресс вообще очевиден — рост на 70%, или на 3,3 млрд грн», — анализирует специалист.

Каменный уголь

Тогда возникает закономерный вопрос: почему же добыча все эти годы неуклонно падала? Корольчук высказывает предположение, что количество просто не перешло в качество и эффект от инвестиций должен накопиться. По его мнению, мы сможем увидеть изменения уже в этом году.

Пока же падение сохраняется. В I квартале энергетического угля добыто всего 6,744 млн тонн (-1,823 млн тонн в сравнении с аппг).

Импорт антрацита можно снизить за счёт перевода блоков ТЭС на уголь газовых марок, правительство как раз этим и занимается. Однако Корольчук указывает, что комплексной государственной программы этого перевода до сих пор нет.

«Понимание есть. Но нет у государства никакого плана. Мы только слышим политические заявления, но нет никакого плана на уровне министерства, например, о необходимости финансирования этого, необходимости привлечения технических специалистов, которые будут этим заниматься. Компании занимаются этим сами по себе. «Центрэнерго» свои ТЭС модернизирует, ДТЭК — свои. Но часть ТЭЦ — тепловых электроцентралей, не станций — также потребляют антрацит и просто не могут перейти на газовую группу угля. Там это сложнее сделать. Там фактически нужно строить новый объект. Это все упирается в выработку комплексной программы на уровне государства», — сказал он в эфире на радио «Голос Столицы».

Итак, скандальная формула «Роттердам+» вроде бы как минимум позволила угледобывающим компаниям нарастить инвестиции. Однако глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус напоминает, за счёт чего обеспечиваются эти инвестиции.

«Что мы имеем с углём? Его качество у нас ниже, чем в мире, но цена на 20−40% выше, чем в любом порту мира. Цена электроэнергии от нашей тепловой генерации на 35% дороже, чем цена на бирже в Венгрии, где мы бы могли покупать ее, но чиновники полностью запретили импорт», — говорит эксперт в интервью изданию «Контракты.ua».

Остаётся добавить, что покупать в Венгрии нет никакой нужды, потому что это украинская же электроэнергия, экспортируемая в Венгрию через Бурштынский энергоостров.

«Большая часть денег от третьего, четвертого и пятого этапов повышения [цен на уголь украинской добычи — Ред.] по формуле «Роттердам+» ушла ДТЭКу (энергетический холдинг Рината Ахметова). Теперь они продают свой уголь и свою электроэнергию на 130% дороже. Но перекрёстное субсидирование не ликвидировано, качество услуг лучше не стало, угля на складах больше не стало, а зарплаты шахтеров выросли меньше, чем уровень инфляции. Так в чём реформа такого повышения тарифов?» — задается вопросом Герус.

Нефть

Транзит нефти через Украину в Европу, согласно официальным данным, в I квартале 2018 года снизился до 3,225 млн т (-7,6% к аппг).

Однако растут поставки на НПЗ Украины. В январе — марте на них поступила 501 тыс. тонн нефти (+35,9% к аппг). 34% этих поставок приходится на азербайджанскую нефть. Сейчас Украина получает нефть исключительно за счёт морских поставок: порты страны отчитались о перевалке в I квартале 544 тыс. тонн нефти (сразу +51% к аппг).