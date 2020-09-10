В Пермском крае выигран первый судебный процесс, где санитары отстаивали право остаться в должности санитара, а не в статусе уборщиц, куда их массово пытались перевести. Прокуратура Соликамска как участник процесса полностью поддержала заявленные исковые требования.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Санитар

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM лидер общественного движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных, в Соликамске суд восстановил в должности первую из уволенных санитарок санатория «Росинка», обязал выплатить ей заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Предыстория

Зимой 2017−2018 года по территории края прокатилась волна кадровых изменений. Они коснулись младшего медперсонала, а именно санитаров. Их либо увольняли, либо переводили в уборщицы. О тревожной тенденции тогда заявили эксперты Общероссийского народного фронта и общественного движения «Здоровье нации», а также другие активисты. Тревогу били и медики.

Солоницын Аркадий Павлович. Санитарка. 1957

Примечательно, что чиновники зачастую делали вид, что не в курсе происходящего. По крайней мере, зимой во время прямого эфира на одном из телеканалов города Каменска-Уральского Свердловской области первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев в ответе телезрительнице заявил, что не знает о проблеме, и пообещал разобраться.

Ярким примером стала ситуация в краевом детском санатории для больных туберкулёзом «Росинка». Руководство санатория по указанию минздрава Пермского края попыталось перевести 17 санитарок из 23 в административно-хозяйственный персонал, остальных уволить. Перевод по сути являлся понижением, а люди теряли надбавки в зарплате, право на сокращенную рабочую неделю, дополнительный отпуск и досрочную пенсию. С массовым сокращением санитарок дети не перестали нуждаться в присмотре и уходе. Эта функцию должен кто-то исполнять. Либо она ложится дополнительным бременем на плечи воспитателей и медсестёр, либо остаётся обязанностью переведенных в уборщицы санитарок — как и произошло в санатории.

Когда повальный перевод санитарок получил широкий резонанс, свой комментарий по поводу ситуации дал минздрав Пермского края. Ведомство заявило, что тотального сокращения штата санитарок в крае нет, каждое лечебно-профилактическое учреждение самостоятельно принимает решения об изменениях в штате. Если же имеет место оптимизация должностей санитарок, то она диктуется благими намерениями — разграничением функций персонала по уборке помещений лечебных учреждений и уходу за больными, а также повышением качества оказываемых медицинских услуг.

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Майские указы

В разных регионах считают, что майские указы — это необходимое стратегическое направление, однако для достижения целевых показателей иной раз используются недопустимые методы. В частности, эксперты (политики, профсоюзы, медики, общественники) говорят о том, что повышение зарплаты медиков осуществлялось иной раз за счёт оптимизации штата и перевода персонала в другие категории, которые не попадают под действие майских указов.

marcelohpsoares Осмотр врача

В Прикамье в начале 2018 года руководители медучреждений получили письма от министра здравоохранения региона, где он напоминал главврачам о целевых показателях зарплаты и просил обеспечить их достижение. Так, для санатория «Росинка» показатели дорожной карты по зарплате в январе 2018 года для врачей с высшим образованием заявлены в размере 59 043 рубля, для среднего медперсонала — 29 309 рублей, для младшего персонала — 27 844 рубля.

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Несогласные

По словам Дмитрия Омутных, не все санитарки в санатории согласились на перевод в уборщицы. В результате несколько сотрудниц были уволены. Несогласные с позицией руководства лечебно-профилактического учреждения пошли за справедливостью в суд. Последовало пять исков с требованием признать увольнение незаконным. Ответчиком стал краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 7 «Росинка».

Одна из уволенных женщин, имеющая стаж работы в санатории с января 2014 года, отметила в исковом заявлении, что сокращение штата носит фиктивный характер. По её словам, это подтверждается фактами и документами.

Главный врач санатория 26 октября 2017 года издала приказы о сокращении штатной численности и внесении изменений в штатное расписание. В соответствии с ведомостью замены должностей 23 должности санитарки палатной заменяются на 16 должностей уборщика служебных помещений.

30 октября главный врач объявила на собрании младшему медицинскому персоналу (палатным санитаркам) о предстоящем сокращении и их переводе на должности уборщик служебных помещений. Персоналу вручили уведомление о предстоящем переводе.

Увольнение

5 ноября в минздрав и другие госорганы, в том числе в прокуратуру Соликамска Пермского края, была направлена коллективная жалоба. После прокурорской проверки главврач 5 декабря издал новый приказ, который отменял предыдущие о сокращении штатной численности и внесении изменений в штатное расписание. Уже 6 декабря появился очередной новый указ о сокращении штата. 7 декабря палатным санитаркам вручили уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата, а 30 декабря этим же работникам предложили другую работу. Нетрудно догадаться, какую именно. 8 декабря были уволены пять работников, отказавшихся от перевода, а остальные переведены на должность уборщиков служебных помещений.

По смыслу трудового законодательства Российской Федерации сокращение численности или штата работников организации подразумевает уменьшение общего количества работников, занятых на определенной должности, либо исключение должности как таковой из нового штатного расписания. В данной ситуации приказом от 06 декабря 2017 года сокращаются 23 палатные санитарки. Одновременно приказом от этой же даты вводятся 17 штатных единиц по должности «уборщик служебных помещений». То есть общее количество штатных единиц практически не меняется. При этом должностные обязанности новой должности «уборщик служебных помещений» совпадают с должностными обязанностями палатной санитарки.

Вследствие такого перевода работники утратили ряд гарантий и компенсаций: лишились сокращенной рабочей недели, дополнительного оплачиваемого отпуска, надбавки за работу с вредными (опасными) условиями труда в размере 25% от оклада.

Первая победа

В ходе судебного процесса правозащитники надеялись на положительный для своих подзащитных исход, однако переживаний за время рассмотрения исков было немало. В качестве третьей стороны по делу был привлечен минздрав Пермского края. Однако на слушания ведомство не явилось, предоставив письмо, в котором указало на обоснованность сокращения и увольнения санитарок. Истцы с нетерпением ждали, когда свою позицию заявит прокуратура, поскольку она является важной при вынесении судебного решения.

Оноре Домье. Защитник

Суд 19 апреля вынес первое решение. Оно в пользу истца. Руководство санатория «Росинка» обязано восстановить женщину в должности санитарки, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, компенсировать санитарке моральный вред в размере 15 000 рублей.

«Нашим экспертам удалось выиграть судебный процесс, который должен стать ударом по псевдореформе здравоохранения. Федеральный и региональные минздравы катком и бездумно прошлись по учреждениям здравоохранения, сокращая штат с целью фиктивного выполнения майских указов и дорожной карты по повышению заработной платы», — сказал Дмитрий Омутных.

Ранее в ходе судебного рассмотрения резонансного дела пермских санитаров он подчеркнул, что в других регионах России были попытки оспорить решение руководства медучреждений об увольнении, но все они были тщетными. Получается, что дело пермских санитарок стало прецедентным.