После того как экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись атаке с применением нервно-паралитического агента «Новичок», британские власти обвинили в нападении Россию и ее агентов разведки. Инцидент произошел в период предвыборной кампании президента России Владимира Путина. Поднявшаяся истерия позволила Путину выстроить предвыборную кампанию на западной русофобии, выставив себя традиционным защитником интересов России, пишет Юваль Вебер в статье для американского издания The Hill.

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Буквально через несколько недель после инцидента в Великобритании в Сирии использовали хлор против гражданского населения. В атаке обвинили сирийские силы, поддерживаемые Россией, которые были заинтересованы в подавлении последнего крупного очага сопротивления боевиков против сирийского правительства президента страны Башара Асада. Однако и в первом, и во втором случае Россия отрицала и свою причастность, и причастность своих союзников. Москва возложила вину на Великобританию, назвав оба нападения «провокациями». Задействовав этот странный термин, Москва преследует две цели: успокоить российскую общественность и сбить с толку общественность Великобритании.

Во-первых, Россия стремится предупредить российскую общественность о том, что внешние злонамеренные силы пытаются оклеветать руководство страны и вынудить Москву предпринять чрезвычайные шаги, которые могут привести к тяжелым последствиям. По словам эксперта из Дартмутского колледжа Линн Эллен Патик, с точки зрения разведки России «провокация» — это инсценированное нападение. Объявив, что отравление Скрипалей и обвинения в адрес России — это «провокация», российские власти дают понять своим гражданам, что Москва распознала уловку и защищает честь и интересы страны, бросая вызов британцам, которые изображаются как «настоящие» злодеи.

Тереза

Во-вторых, выдвигая в адрес британского правительства нелепые и абсурдные заявления, Россия стремится сбить с толку британскую и международную аудиторию. В итоге граждане Великобритании видят, что вместо детального разбирательства произошедшего и принятия решений по выходу из кризиса британское правительство зацикливается на конспирологии. Это замедляет процесс принятия политических решений и сеет сомнение среди граждан Великобритании, которые уже не знают, во что и кому верить.

На этом этапе, выдвигая обвинения в «провокации», Россия стремится помешать Великобритании и замедлить процесс принятия политических решений, чтобы защитить деньги, которые ранее были вывезены из России и помещены в британские банки. Эти деньги оказались вне досягаемости российского правительства. То, что деньги находятся за пределами досягаемости российского правительства, играет на руку Москве. В этом заключается вся суть российской внутренней политики. Также это объясняет, почему Путин так долго пребывает у власти.

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Хотя Путину часто приписывают сверхъестественные способности, секрет заключается в том, что он просто отличный политик, который построил широкую внутриполитическую коалицию из тех, кто зависит от бюджетного финансирования и защиты со стороны правительства. Сюда можно отнести службы безопасности, олигархов, государственных служащих, бедные слои населения. Не менее значимую часть представляют люди, которые заработали деньги сомнительным путем, а потом вывезли их из России в другие страны, такие как Великобритания. Не стремясь получить доступ к вывезенным деньгам, Путин заключил молчаливый социальный контракт с гражданами, уехавшими за рубеж: наслаждайтесь своими деньгами и не жалуйтесь на Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Если британские власти начнут задавать вопросы приезжим из России о том, откуда у них появились их капиталы, то, естественно, эти приезжие обратятся за помощью к Путину, поскольку они соблюдали условия молчаливой сделки. Такой призыв поставил бы Путина перед сложным политическим выбором: либо продолжить вмешательство во внутреннюю политику Великобритании, либо признать, что его власть имеет границы. Отвлечение внимания британских властей за счет нелепых обвинений помогает Путину избежать трудного политического выбора, что в свою очередь помогает ему сохранить существующую политическую коалицию. Пока перед Путиным стоит необходимость защиты своих людей за границей, ждите, что Россия продолжит высказывать голословные заявления.