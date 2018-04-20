Давайте не будем проявлять излишнего энтузиазма в отношении КНДР. Как выразился эксперт фонда «Наследие» Брюс Клингнер: «Мы уже шли по этому пути раньше, он всегда заканчивался на краю обрыва». Япония и Республика Корея опасаются, что США оставят их в одиночестве. Другие страны Азии беспокоятся о том, что грандиозная сделка между США и КНДР может иметь для них определенные негативные последствия. Пекин, Москва и Тегеран — сообщники КНДР — скорее всего не упустят возможности использовать переговоры в свою пользу, пишет Уоллес Грегсон в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор

Кандидат на пост государственного секретаря США Майк Помпео — это первый американский чиновник, после бывшей главы государственного департамента Мадлен Олбрайт, который провел встречу с северокорейским лидером. Переговоры с Ким Чен Ыном вызвали одно смущение. США оказались в роли протянувшего руку просителя. Вашингтон направил в КНДР высокопоставленного чиновника, но Северная Корея не ответила взаимностью, несмотря на то, что ее представители присутствуют в ООН (Нью-Йорк). Возникший дисбаланс — это не очень хороший знак перед началом переговоров.

Появившиеся в СМИ детали визита Помпео в Северную Корею вызывают беспокойство. Администрация США не может обеспечить сокрытие информации? В чем заключался смысл раскрытия деталей поездки? Это проявление непрофессионализма или часть грандиозного плана по снижению политического рейтинга? Сообщили ли о предстоящем визите Помпео Южной Корее? Может, это простая погоня за новостными заголовками и желание оживить интерес к предстоящему саммиту?

Gage Skidmore Майк Помпео

По-прежнему непонятно, каких результатов удастся добиться на саммите. Что именно предложат США, чтобы северокорейский лидер отказался от собственного ядерного арсенала и прибыльного бизнеса по распространению ядерных технологий? Что США придется сделать для того, чтобы убедить Пхеньян в том, что Вашингтон будет придерживаться данных обещаний? История международных отношений уже имеет печальный прецедент. Смерть бывшего премьер-министра Ливии Муамара Каддафи, как сообщалось, сильно впечатлила Ким Чен Ына, когда он проходил обучение в Европе. Ким Чен Ын понял, чем может грозить стране отказ от собственной ядерной программы.

Много вопросов вызывает ракетная программа КНДР. Для того чтобы нанести удар по Японии и Южной Корее, не нужно иметь в своем распоряжении баллистические ракеты. В этой связи существует опасение, что, отказавшись от возможности нанести удар по США, северокорейский лидер все же сохранит военные возможности, представляющие угрозу для Японии и Южной Кореи. Если Пхеньян потребует от США вывода войск из Южной Кореи и других стран Азии, то Китай поддержит это требование. Однако вывод американских войск означал бы разрушение военных альянсов с региональными союзниками, которые, в свою очередь, могут задуматься о разработке собственного ядерного оружия.

Ядерная, химическая, биологическая и ракетная программы развивались в Северной Корее на протяжении почти 30 лет в условиях санкций. Здесь стоит задуматься об эффективности санкций в условиях глобализации бизнеса и преступного мира. И вдруг северокорейский лидер, который либо уже имеет в своем распоряжении стратегическое оружие, либо очень близок к тому, чтобы его получить, захотел начать переговоры. Что это могло бы значить?

США должны предпринять действия для восстановления статус-кво в Азии и доверия региональных союзников. Дипломатия, переговоры, диалог — все это хорошо, но они должны проводиться с позиции силы. Стремительное расширение возможностей ВВС и противоракетной обороны в Азии — это более подходящий шаг в преддверии саммита, чем секретные переговоры. Южная Корея и Япония должны увидеть убедительные доказательства того, что США реально готовы обеспечить их безопасность. Китай и Россия должны осознать, что в случае, если они не помогут США укротить КНДР, Вашингтон продолжит укреплять военные альянсы с региональными союзниками, несмотря на все возражения. На кон поставлены интересы США. Вашингтон должен действовать соответствующим образом.

Roman Harak КНДР

Недавно эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Майкл Грин предложил конгрессу список необходимых действий в отношении КНДР. Его рекомендации включали следующие положения:

• усилить и расширить финансовые санкции, введенные в сентябре 2017 года, ввести вторичные санкции против китайских или других фирм, оказывающих помощь Северной Корее;

• увеличить двустороннее региональное сотрудничество в области ПРО с союзниками;

• перезапустить отношения с Сеулом, отправить туда посла США и избегать бесполезных трений в торговых отношениях;

• пополнить запасы боеприпасов и повысить боевую готовность в рамках совместных учений с региональными союзниками, чтобы эффективно реализовать военный сценарий в случае необходимости;

• проработать совместную контрпровокационную стратегию с Южной Кореей, чтобы оказать решительное противодействие провокациям со стороны КНДР;

• нарастить дипломатическое, экономическое и военное давление, чтобы не дать третьим государствам превратиться в потенциальных потребителей северокорейских технологий;

• продолжить взаимодействие с КНДР по дипломатической линии, но не ожидать от дипломатии выдающихся результатов;

• нарастить возможности разведывательных ведомств в данном регионе.

Предстоящий саммит привлечет к себе огромное внимание международной общественности. США еще предстоит сделать большую подготовительную работу и выбрать правильную фоновую музыку.