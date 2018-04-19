На фоне ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии продолжается экспертная дискуссия относительно того, имеет ли Вашингтон продуманную стратегию действий в рамках сирийской гражданской войны. Однако это обсуждение отвлекает внимание от еще более важного стратегического вопроса: роста напряженности в отношениях между Израилем и Ираном. Израиль сбил иранский беспилотник и потерял свой истребитель F-16. Израиль также нанес удар по иранским целям в Сирии. Всё это лишь часть той проблемы, которая в настоящий момент возникла перед Соединенными Штатами, пишет Дов Закхайм в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Читайте также: National Interest: Трамп может решить северокорейскую проблему США

Израильско-российские отношения становятся всё более напряженными. Вероятность того, что Иран может создать одну или несколько баз в Сирии, представляет для Иордании такую же угрозу, как и для Израиля. Растет возможность того, что Израилю придется воевать на три фронта: с ХАМАСом, «Хезболлой» и с иранскими силами, расположенными в Сирии. Это может привести к тому, что США придется вмешаться и прийти на помощь Израилю, как это было во время арабо-израильской войны 1973 года.

С начала гражданской войны в Сирии Израиль проводил политику, которую можно было бы охарактеризовать как осторожное вмешательство. Израиль никогда не принимал участия в самой гражданской войне. Действительно, на протяжении нескольких лет Тель-Авив, похоже, не возражал против сохранения власти президента Сирии Башара Асада, опасаясь, что новый президент мог бы оказаться намного хуже своего предшественника. По этой причине Израиль избегал противоречий в отношениях с Россией — ключевым союзником правительства Асада. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху регулярно посещал Москву, а министр национальной обороны Авигдор Либерман, родным языком которого является русский, имел давние отношения с кремлевским руководством. Более того, несмотря на явную враждебность между Ираном и Израилем, Израиль не пытался подорвать позиции Ирана в Сирии, пока Тегеран ограничивался поддержкой Асада.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Однако сейчас всё изменилось. Иран всё больше укрепляет свои позиции в Сирии и в ближайшее время не собирается ее покидать. Напротив, Иран может заложить основу для постоянного присутствия на сирийской территории. Более того, ранее Израиль надеялся, что Москва уравновесит и будет сдерживать амбиции Ирана, однако теперь Россия, похоже, не хочет или не может этого делать. Это вызывает дополнительную обеспокоенность Израиля.

Израиль заявил Москве, что не позволит кому-либо вмешиваться в израильские военные операции. Глава израильского оборонного ведомства подчеркнул, что страна «не допустит укрепления позиций Ирана в Сирии», добавив, что «мы не допустим каких-либо ограничений, когда речь заходит об обеспечении безопасности Израиля».

Это смелые слова. На самом деле в Израиле боятся как «укрепления Ирана», так и возможного вмешательства России в израильские операции. В сочетании с «Хезбаллой» и еженедельными протестами ХАМАС в Газе Израиль впервые с 1967 года сталкивается с опасностью ведения боевых действий на три фронта. Однако иранская угроза может вообще не затронуть Израиль. Мощное и постоянное присутствие Ирана в Сирии на самом деле будет представлять гораздо более серьезную угрозу для Иордании. Если Тегеран предпримет попытку организации восстания в Иордании для свержения короля Абдаллы II ибн Хусейна, то Израиль может столкнуться с угрозой ведения боевых действий на четыре фронта.

Какое место в данных условиях занимает Вашингтон? Россия и Иран всё чаще берут на себя роль арбитров на Ближнем Востоке, в то время как президент США Дональд Трамп стремится вывести американские войска из Сирии. Трамп находится на грани повторения той же ошибки, которую совершил его предшественник в Ираке. Однако последствия вывода американских войск из Сирии будут намного серьезней, чем при администрации бывшего президента США Барака Обамы, поскольку тогда не нужно было учитывать роль России, а Израиль не сталкивался с военным присутствием Ирана вблизи своих границ.

Прицел

Полный вывод американских войск из Сирии может привести к двум печальным последствиям. Во-первых, это угроза израильского упреждающего удара по всем позициям Ирана в Сирии. «Хезболла», безусловно, отреагирует на эту атаку, а Иран нанесет массированный ракетный удар по Израилю. Маловероятно, что хваленная система ПВО Израиля справится с ракетными ударами, которые будут наносить сразу с двух фронтов.

Для обеспечения своей безопасности Израиль может привлечь средства ПВО военно-морских сил США, однако в данном случае американские корабли могут также стать мишенью для ударов «Хезболлы» и иранских военных.

Читайте также: Foreign Policy: Турция и Греция все ближе к вооруженному конфликту

Второй возможный вариант развития событий еще хуже, чем первый. Ливанская «Хезболла», а также Иран в координации с ХАМАС и при поддержке Москвы могут нанести упреждающий удар по Израилю. В этом случае высока вероятность столкновения двух сверхдержав — России и США. Подобная опасность реально существовала в 1973 году. Также не стоит забывать, что Иран может попытаться свергнуть короля Иордании для начала тотальной войны против Израиля.

Военные советники Трампа, несомненно, просчитывают эти и другие сценарии развития событий в регионе. Если советникам Трампа не удастся убедить его оставить американские войска в Сирии, то в один прекрасный день может оказаться, что Вашингтону придется не только вновь спешить на помощь Израилю, но и принять участие в еще одной войне на Ближнем Востоке, только в этот раз на противоположной стороне окажутся Россия и Иран.