Пункт 2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «Проекты в части, касающейся общего образования, разрабатываются с учетом приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации и мероприятий плана реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

Government.ru Школа

(Постановление Правительства РФ от 8 января 2018 года)

Что касается ФГОС, пусть это остается на совести бюрократии, которая буквально купается ежегодно в этих самых изменениях и снабжает нас миллионами бумаг, которые не имеют для РАН никакой ценности.

(29-я минута трансляции)

17 апреля 2018 года проходило заседание Экспертной комиссии Российской академии наук по анализу и оценке научного содержания федеральных государственных образовательных стандартов и учебной литературы для начальной, средней и высшей школы, осуществляющей свою деятельность в том числе во исполнение Поручения Президента РФ от 8 февраля 2017 года № Пр-209 по вопросам общего образования.

Поводом послужила отправка школьных учебников, по которым в 2016—2017 годах комиссия РАН проводила экспертизу, на повторную экспертизу теперь уже в Российскую академию образования. Без объяснения причин и в нарушение Поручения президента о нормативном закреплении и корректировке ФГОС и примерных учебных программ».

geralt Школьная практика

Но в ходе заседания обнаружились и прочие интересные подробности (перед цитатами в квадратных скобках — время от начала трансляции заседания Экспертной комиссии — ИА REGNUM ):

Относительно Федерального государственного образовательного стандарта

[11:58] «В Государственном задании для экспертной комиссии РАН (во исполнение Поручения президента от 8 февраля 2017 года) сказано, что в 2018 году должна быть ею проведена экспертиза Требований к результатам освоения ФГОС. В комиссии РАН текста не видели, работа была проведена без ее участия, и непонятно, как исполнять это задание, если ФГОС будет принят. (Попытка принять новый ФГОС была предпринята осенью, и только силами помощника президента была пресечена.)

Кроме того, принимать образовательные стандарты нельзя без профессиональной научной оценки. Принятие стандартов нужно связать с результатами экспертизы, которую сделает Академия наук, выполняя свое Госзадание.

Тут возникают и юридические, и административные коллизии».

То есть настоящая научная экспертиза нового образовательного стандарта вообще не проводилась! И почему такая секретность?

[08:28] «В 2015 году Российская академия образования разработала свои, консервативные программы, которые, по сути, вошли как Приложения в последний вариант проекта ФГОС. Многие считают его возвращением к 90−80-м годам XX века».

«Необходимо принять обращение в Минобрнауки о невозможности принятия стандарта ФГОС без научной и профессиональной экспертизы РАН, в том числе и в рамках госзадания. По прошлым годам у РАН было много отрицательных заключений».

[29:10] «Стандарты не могут меняться быстрее, чем наука. Исключение составляют отдельные моменты новейшей истории, возможно, географии (как, например, в истории с Крымом). Стандарты остаются неизменными в своих основах, поскольку науки изменяются медленно».

А вот тут я позволю себе не согласиться с уважаемыми членами комиссии. Математика в стандарте претерпела стремительное изменение, причем в сторону упрощения!

Hans Физика в школе

Может показаться, что в природе есть черные дыры и гипотеза Пуанкаре (Г. Я. Перельман, Филдсовская премия 2006 года), теория струн, какая-нибудь «конформная инвариантность двумерной перколяции и модели Изинга в статистической физике» (С. К. Смирнов, Филдсовская премия 2010 года)… Взгляните на предлагаемый базовый уровень математики. Если ему верить, то в природе существуют только равновероятные события, и знать из математики ничего не надо (она же упростилась, так зачем?), ну разве скорость по течению реки, да роль математики в истории России. Я вообще думаю, что это очень прогрессивный подход. И физику можно ограничить законами Ньютона, химию — несколькими эффектными опытами в духе популярных ныне «научных шоу».

Хотя далее участники отмечают, что стандарты меняются как перчатки — каждый новый министр начинает с введения своих стандартов.

Относительно экспертизы учебников:

[00:00] «В 2016—2017 Экспертная комиссия РАН проводила экспертизу школьных учебников, результаты экспертизы были переданы в Минобрауки, они были приняты, но затем по решению Научно-методического совета Минобрнауки были направлены в Российскую академию образования (РАО).

В 2016 — середине 2017 года 22 общефедеральных и региональных издательства представили в РАН 1092 учебника, 20% из них получили отрицательные заключения. (Представьте себе объем работы, если в ней принимали участие 150—300 экспертов.) В 2017 году вышел приказ Минобрнауки об отмене результатов экспертизы в связи с изменением формы и порядка экспертизы и была назначена новая экспертиза с 10 сентября по 10 ноября 2017 года. РАН опять провела экспертизу, но многие издательства ее не проходили, ограничились повторной выпиской злючения. Партнером по экспертизе стал Московский государственный педагогический университет.

Результаты были переданы заказчику, Минобрнауки, после чего, не объясняя причин, 26 января этого года в отсутствие представителей РАН в Минобрнауки было принято решение о направлении всех учебников на повторную экспертизу, причем отнюдь не в РАН. Два письма, отправленные РАН в Минобрнауки с просьбой объяснить произошедшее, остались без ответа».

Вывод, который делают участники заседания:

[24:20] «Минобрнауки специально к нам обратилось, чтобы потом сказать, что мы принимали участие в обсуждении».

kremlin.ru Школьная линейка

И дальше станет понятно, почему.

Вообще это многое объясняет. Ну не вяжется уровень написания, скажем, базовой математики в новом проекте ФГОС с теми многочисленными академиками, на которых ссылается Минобрнауки. А они, оказывается, и действительно ни при чем. Пообсуждали, мнение высказали, а кто-то, прикрываясь их добрым именем, подсунул убогий новодел…

[30:20] «Позиция РАН — проводить в образование достижения науки и технологии, уберегать от огрехов, ошибок. Помочь, подстраховать. У РАН нет запретительных, полицейских функций. Их (Минобрнауки) дело: хотят сводить к одному учебнику — пусть сводят, хотят все сводить вместо основных данных стандарта к идеологии — пусть сводят».

[33:17] «В нарушение правил и международных норм проведения экспертизы специалистам в области методики и дидактики (РАО) дается на рецензию научная составляющая? В РАН должны знать, чем экспертизы ее комиссии оказались плохи».

[36:15] «Раньше рецензировали рукописи — теперь напечатанные учебники».

[37:28] «Известны, по крайней мере, два случая (с учебниками по физике и русскому языку), когда в напечатанном учебнике был текст, отличный от того, который подавался на экспертизу. При этом в Минобрнауки предлагают ввести личную ответственность эксперта за содержание учебника».

Милая картина: автор пишет неизвестно что, эксперт РАН рецензирует, дает экспертное заключение, потом издательство вносит изменения (а представляете, какой простор для этих самых изменений? — по-моему, готовый повод для проявления интереса компетентными органами), и автор, и издательство ни при чем, ответственность несет уважаемый представитель Российской академии наук… И никто уже не вспомнит, что и в самом издательстве должен быть научный редактор.

Я уже не говорю об экстремизме, фундаментализме и прочих «измах», которые, оказывается, нетрудно протащить в школьные учебники.

Интересно, а Рособрнадзор куда смотрит? Не пора ли проверить, что за учебники закупаются и привозятся нашим детям в школы по всей стране? И вообще, какой смысл в рецензировании и экспертизе, если потом, прикрываясь именами серьезных людей из серьезной организации, можно вносить какие хочешь изменения в якобы одобренный текст.

Allexsalon Школа

А ведь учебников тысяча… Теперь только их проверка — отдельное долгое предприятие…

[41:00] «Поначалу экспертная работа шла вполне осмысленно, с разделением функций, РАН занималась научной составляющей, а РАО — методической. На стадии министра Ливанова все смешалось, пошла речь просто об экспертизе. И теперь издательство имеет возможность выбирать, куда нести (напечатанный) учебник на экспертизу: в РАН или РАО… А потом бодренько в Минобрнауки, чтобы включили в федеральный перечень».

[47:15] «Можно понимать так (из неофициальных источников), что существовало «пожелание» раскритиковать определенные учебники при повторной экспертизе, а если желание раскритиковать текст, с этой задачей завсегда можно справиться».

[51:19] «В РАН непонятна позиция Минобрнауки по отношению к федеральному перечню учебников: декларируется, что их слишком много, при этом само министерство образования делало все, чтобы список этот удлинить:

ввело понятие «линейки» учебников, теперь нельзя напечатать один учебник для одного класса, нужны все.

ввело понятие системы, что еще более список удлинило».

Если же убрать учебники, которые есть в линейках, но реально в школе не используются, останется их не так много.

Government.ru Школа

И в завершение еще раз хочу подчеркнуть:

Непроработанный, декларативный вариант ФГОС, «обсуждение» которого проходило (да и проходит (?) до сих пор) с прямым нарушением законодательства, поскольку «итоговый», актуальный на сегодняшний день вариант стандарта так и не был размещен на портале проектов нормативных актов (на ФЕДЕРАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ так и «висит» вариант от 9 июля 2017 года) (п.8 Правил разработки и утверждения ФГОС, утвержденных Правительством РФ 5 августа 2013 года № 661), несмотря на это активно обсуждался на различных площадках вплоть до Общественного совета при Минобрнауки (4 апреля 2018 года) и Департамента образования города Москвы (30 марта 2018 г.)…

Стандарт, содержащий разделение математики на профильный и не выдерживающий никакой критики примитивный базовый уровень, на который планируется перевести практически всех школьников страны (что, надо полагать, делается в порядке претворения в жизнь Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, п.8 которой, например, гласит, что «Настоящая Стратегия принимается в условиях, когда первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности»)…

Учебники, содержание которых не соответствует тому, которое представлялось на экспертизу ученым РАН…

И все это — учет приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации и мероприятий плана реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». (Постановление Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 2 О внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений.)

Тут бы Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки — Рособрнадзор — пригодилась для контроля и пресечения нарушений, но вот незадача, Рособрнадзор находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации …