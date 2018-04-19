Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что парламентские и президентские выборы в республике, намеченные на 3 ноября 2019 года, пройдут досрочно — 24 июня 2018 года. Так он отреагировал на предложение лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели провести выборы раньше запланированного. Впрочем, дискуссии по этому поводу уже давно идут и в рядах правящей Партии справедливость и развитие (ПСР). Напомним, что ПСР и ПНД сформировали «Народную коалицию» после того, как Бахчели объявил об отказе его партии выдвигать кандидата на президентские выборы в 2019 году и поддержке переизбрания Эрдогана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Отметим также и то, что еще недавно Эрдоган опровергал возможность проведения досрочных выборов. Но дело в том, что турецкие социологи, регулярно осуществляющие замеры общественно-политических настроений в стране, фиксируют достаточно высокий рейтинг действующего президента. Называются две главные причины роста патриотических и националистических настроений: текущие итоги проведения операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии в Африне и рост экономики страны. В 2017 году экономический рост составил 7,4%. Однако ход событий в Сирии, да и во всем регионе в целом, показывает, что к 3 ноября 2019 года политический эффект от объявленной «победоносной войны» может испариться. А в экономике уже сегодня дают о себе знать набирающие силу негативные факторы — дефицит бюджета, инфляция, возрастание задолженности частного бизнеса, обесценивание турецкой лиры. По оценке экспертов, «формирующаяся в Турции экономическая неопределенность может повлечь за собой и рост политических рисков».

Надо помнить также, что сегодня Эрдоган даже в альянсе с националистами едва набирает 50%. В апреле 2017 года на референдуме по внесению поправок в конституции, что предусматривало переход к президентской форме правления, ему с большим трудом удалось набрать большинство голосов. Сейчас президент утерял голоса курдов, которые ранее его активно поддерживали. Он вынужден действовать в альянсе с националистами, хотя ранее правящая партия выступала на выборах самостоятельно. Согласно последним опросам, ПСР в одиночку может рассчитывать только на 40%. И остается загадкой, принесут ли Эрдогану националисты необходимые дополнительные 10—15% для обеспечения победы. Тем более что в ПНД произошел разлад, породивший создание так называемой «Хорошей партии». Более того, по всем признакам, в предвыборную борьбу может вступить и 11-й президент Турции, один из основателей ПСР Абдуллах Гюль, имеющий в стране и за ее пределами репутацию опытного политика. Если такое произойдет, то Гюль сможет не только оттянуть на себя заметную часть электората правящей партии, но и вообще расколоть ее.

Mpsh.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Профессор Национального военного колледжа и старший научный сотрудник Института Брукингса Омер Ташпынар полагает, что «это серьезно беспокоит Эрдогана, потому что приведет ко второму раунду выборов, в котором Гюль может заручиться поддержкой Народно-республиканской партии (НРП) и прокурдской Демократической партии народов (ДПН)». Правда, оппозиция, поддержав проведение досрочных выборов, заявила о намерении создать свой альянс, чтобы, по словам главы НРП Кемаля Кылычдароглу, «похоронить ПСР и положить конец ее правлению». Не исключено, что от оппозиции кандидатом на пост президента Турции будет выставлена лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер. Хотя пока что «Хорошая партия» заявила о возможности союза с «Партией счастья» и «Демократической партией», но только в случае второго тура. Отметим, что по новой системе, чтобы занять президентское кресло, в первом туре кандидат должен набрать 50% голосов плюс один.

И еще. Досрочные выборы будут проходить в условиях введенного в стране чрезвычайного положения. Именно сейчас Еврокомиссия стала высказывать обеспокоенность ситуацией в области верховенства права в Турции. Она констатирует существенное ухудшение ситуации в области верховенства закона, прав человека и свободного выражения собственного мнения в Турции. ЕК потребовала отмены чрезвычайного положения. Поэтому нельзя исключать того, что Брюссель откажется признать легитимность предстоящих досрочных выборов. Сейчас же ЕС «при существующих обстоятельствах» не рассматривает возможность нового этапа переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, что играет на руку оппозиции. При этом на западном направлении у Эрдогана есть возможность эффективно играть, заявляя о членстве Турции в НАТО и обозначая США как важнейшего партнера, меньше склонного тревожиться из-за соблюдения принципов прав человека и демократии. В такой сложной ситуации нельзя быть уверенным в том, что рейтинг Эрдогана всегда будет на высоте. В Турции может случиться всякое.