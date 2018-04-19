«Создание единой поместной православной Церкви — это вопрос нашей окончательной независимости от Москвы!» — заявил глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна, передает «За Збручем» (Тернополь). По мнению губернатора, «многие православные граждане Украины хотят иметь единую автокефальную Церковь» и это «целесообразно» в условиях российской «агрессии», ведь «единая поместная православная Церковь — это именно то, чтобы объединяет и сплачивает украинцев», а «вопрос о создании единой поместной Церкви уже выходит за пределы церковного. Этот вопрос нашей окончательной независимости от Москвы. Это такое же важное дело, как полученные безвиз и соглашение об ассоциации с ЕС, как борьба за членство в ЕС и вступление в НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Слон в торговой лавке: американский президент дал старт мировой экономической войне, констатирует «Панорама» (Сумы). К военным и политическим конфликтам в марте 2018 г. добавилась торговая война между ведущими странами мира, которая грозит стать глобальной. Ее инициатором стал президент США Дональд Трамп. Но начавшаяся борьба за возрождение американской сталелитейной промышленности коснется практически всех промышленно развитых стран мира, среди которых и Украина. Разворачивающаяся торговая война ударит по Украине — как непосредственно, так и косвенно. По состоянию на середину марта ограничительные пошлины на ввоз украинской стали в США еще не действовали, но рано или поздно это произойдет. Украина экспортирует в Америку 1,5 млн тонн стали ежегодно, а значит, после введения ограничений можно ожидать снижения этих показателей и, соответственно, производства. Еще одно последствие пошлин — переизбыток стали на мировом рынке и падение цен — тоже повлияет на металлургическую промышленность Украины. Экспорт металла является существенным фактором валютного баланса страны, так что и здесь могут возникнуть проблемы.

Массовый выезд украинцев из страны на заработки после «евромайдана» на самом деле почти не связан с политической ситуацией в стране, утверждает «ОстроВ» (Донбасс). Главная причина оттока трудовых ресурсов кроется в экономике соседних Польши, Литвы, Чехии, вынужденных стимулировать приезд работников из Украины. Хотя мотивы у властей в Вильнюсе, Варшаве и Праге очень отличаются. В первых двух случаях приходится искать замену собственным заробитчанам, выехавшим в Западную Европу. Что касается Чехии, то там всё хорошо. Причем настолько, что местные работать на низкооплачиваемых должностях просто не хотят. Сейчас трудовая миграция набрала гораздо большие обороты. Точной статистики у правительства Украины нет, но по примерным оценкам речь идет о 3—5 млн человек. Если раньше это явление оставалось традиционным для приграничных областей Западной Украины, то сейчас уезжают и из промышленного юго-востока, в том числе из Донбасса. По данным источников издания, с крупных металлургических предприятий увольняются целыми бригадами и организованно едут в Польшу. Между украинским кабинетом министров и президентской администрацией до сих пор нет единой позиции по данному вопросу. С одной стороны, отмечается рост нагрузки на Пенсионный фонд из-за того, что заробитчане не делают взносов. С другой, говорится о притоке в страну валюты, укрепляющей курс гривны. Ведь уже сейчас валютные поступления за счет денежных переводов от заробитчан своим семьям превышают размер прямых иностранных инвестиций в национальную экономику. Национальный банк Украины пессимистичен в своих оценках, прогнозируя дальнейший рост трудовой эмиграции из страны. Данный вопрос обсуждался 5 апреля на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета. Представители крупного бизнеса (работодателей) жаловались, что на предприятиях Украины становится некому работать. «Мы подсчитали, что остановить процесс (массовых увольнений) можно, если повысить зарплату на 40—50%. К сожалению, сегодня мы не имеем такой возможности», — сказал глава одной из отраслевых ассоциаций. Де-факто украинские власти стимулируют заробитчанство. И это еще не конец — к процессу перетягивания трудовых ресурсов из страны начинают подключаться Словакия и Хорватия.

Волынские поляки выступили против закона о «бандеризме», информирует «Волинь» (Луцк). Члены Общества польской культуры имени Евы Фелинской в Луцке от имени польских организаций Волыни выразили глубокую обеспокоенность действиями властей Республики Польша и непосредственно президента Анджея Дуды. В заявлении организации говорится, что поправки в закон об Институте национальной памяти Польши является проявлением неуважения к украинцам, которые боролись за независимость своего государства. По словам членов общества, они долго не решались озвучивать свою позицию, так как надеялись, что польские власти одумаются и откажутся от стратегии разрушения украинско-польских отношений: «Мы, поляки, хорошо знаем, что происходило на Волыни в 1943 году. Знаем о волынском преступлении, совершенном украинскими националистами, но знаем и о том, что и поляки в акциях возмездия отличились не меньшей жестокостью по отношению к украинцам. И это нужно наконец признать. Когда мы перестанем бояться говорить правду, мы сможем понять друг друга. С момента преступления на Волыни прошло 75 лет, и наступило то время, когда нужно сказать друг другу «прощаем и просим прощения». Но в это же время польские власти принимают «антибандеровский» закон, показывая всему миру, что они сами могут трактовать мировую историю так, как захотят. Но подумали ли польский президент, депутаты, правительство о поляках, живущих на Украине? Как мы, будучи гражданами Украины, должны отнестись к этому закону? Чью сторону в этом конфликте мы должны занять?»

Резня в Волыне. 1943

Представители закарпатских русинов рассчитывают на поддержку со стороны президента Чехии Милоша Земана. Об этом со ссылками на чешскую прессу пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Пражский Град продолжает поддерживать контакты с организацией закарпатских русинов, которая занимает пророссийские позиции. Это вызывает критику со стороны Киева, считающего подобную деятельность частью «гибридной войны» России против Украины. Активист русинской организации Татьяна Поп участвовала в праздничных мероприятиях в ходе инаугурации Земана, избранного главой государства на второй срок. Она сообщила, что получила официальное приглашение в Пражский Град как «представитель русинского народа». Поп пришлось покинуть Украину из-за своих взглядов. Но она выражает надежду, что Земан займет более активную позицию по «русинскому вопросу». Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачко не ответил на вопрос о возможных дальнейших встречах Поп с Земан.

Депутат Европейского парламента Андрея Бочкор, сама родом из Закарпатья, 16 апреля произнесла речь на пленарном заседании Европарламента, сообщает Mukachevo.net (Мукачево). Она поздравила с победой партию Fidesz, которая одержала победу на выборах в Венгрии. По словам Бочкор, это победа и закарпатских венгров. Ведь правительство Виктора Орбана «стремится сохранить венгерскую идентичность, язык и культуру в Венгрии и на зарубежных венгерских территориях». Она подчеркнула также, что с 2014 года на территории Закарпатья произошло более 180 актов, направленных против 150-тысячной венгерской общины. Вспомнила об украинском законе об образовании и о полувоенных организациях, которые регулярно маршируют по улицам городов, запугивая венгров. «Только Венгрия услышала голос закарпатских венгров и выступила в их поддержку, — отметила Бочкор. — В то время, как правозащитные организации и Евросоюз молчали… Поэтому для венгров Закарпатья было важно, чтобы в Венгрии остался правительство, которое встает и защищает даже небольшую венгерскую общину!».

На Аллее Славы в одесском парке Шевченко радикалы залили красной краской плиты с названиями городов-героев, рассказывает «Думская» (Одесса). Поверх они нанесли названия городов Донецкой и Луганской областей, где в 2014—2015 годах велись активные боевые действия. Надписи сделаны при помощи трафарета. Ответственность за случившееся взяла ультраправая организация С-14. «Вместо российских городов-героев на Аллее теперь нанесены надписи: «ДАП», «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск» и «Мариуполь». Надписи, которые значат для Украины значительно больше, чем Тула или Смоленск», — говорится в заявлении организации.

ИА Красная Весна Война на Украине. Следы от снарядов в жилом доме. ДНР. 2017.

На заседании Полтавского областного совета депутаты не поддержали обращение к президенту и премьер-министру Украины о расторжении дипломатических отношений с Россией, передает «Полтавщина» (Полтава). Согласно проекту заявления, «Российская Федерация своими действиями демонстрирует углубление кризиса в украинско-российских отношениях. Об этом свидетельствует аннексия АР Крым, военная агрессия, которая продолжается пятый год на Донбассе, а также постоянная террористическая угроза. Нежелание высшего руководства РФ идти на компромисс с украинской властью продемонстрировало также проведение президентских выборов 18 марта 2018 на оккупированном Крымском полуострове и в городе Севастополь». В итоге «за» проголосовали 29 депутатов, не принимали участие в голосовании — 41 депутат, отсутствовали на пленарном заседании — 14 депутатов.

На Буковине существенно возросло число попыток пересечения границы гражданами Украины с румынскими паспортами, информирует BukNews (Черновцы). За это пограничники привлекают таких граждан к административной ответственности за нарушение правил пересечения государственной границы. С начала текущего года пограничники фиксируют значительный рост количества случаев, когда «наши соотечественники использовали документы, не дающие право на пересечение границы, а именно документы других стран. Обычно такого рода нарушителями являются граждане Украины, которые получили паспорта Румынии и Молдовы. Получив паспортный документ других стран, при этом оставаясь гражданами Украины, такие лица обязаны пересекать государственную границу с заграничными паспортом гражданина Украины». Ведь Украина не признает двойное гражданство.

Волынские таможенники хотят пресечь массовое распространение схемы, когда через государственную границу перемещаются товары, которые декларируются на территории Польши и никак не фиксируются при пересечении границы с украинской стороны, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Ведь в этом случае украинский бюджет не получает сотни миллионов гривен, которые оседают в карманах коррумпированных таможенников в виде взяток. Председатель Волынского областного совета Игорь Палица обратился к польскому консулу в Луцке Веславу Мазуре с предложением обеспечить украинским таможенникам доступ к польским таможенных базам, чтобы иметь достоверную информацию о товарах, ввозимых на Украину, а также создать совместную группу специалистов.

В Ивано-Франковске священнослужители самовольно меняют исторические элементы на памятниках архитектуры, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Духовенство непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата без согласований с департаментом градостроительства, архитектуры и культурного наследия пыталось изменить исторические элементы фасада Свято-Троицкого собора, который является памятником архитектуры. Отцы грубо нарушили нормы закона «Об охране культурного наследия». Некоторые старинные медные обелиски и купола уже успели срезать и заменить на позолоченные. Активист Юрий Козакевич сразу сообщил об акте вандализма в соцсети. На место прибыли реставратор Сергей Полуботько и начальник отдела охраны культурного наследия Владимир Идак. Они встретились со священнослужителями, владыкой Иоасафом, который был против того, чтобы журналисты снимали его на камеру, заявив: «Не надо фотографировать. Не хочу. Все. Аллилуйя. Вы на моей частной территории. Это церковная территория. Церковная — это почти частная». После длительной дискуссии с духовенством Идак заверил журналистов, что они пришли к согласию в вопросе реставрации. Мол, отцы просто не знали, что работы с памятниками нужно согласовывать с защитниками исторического наследия и разрабатывать соответствующий проект.

Neovitaha777 Cвято-Троицкий собор. Ивано-Франковск

В Херсоне священник хочет установить капканы на воров, сообщает «Новий день» (Херсон). С такой просьбой настоятель Свято-Покровской церкви УПЦ КП в херсонском жилмассиве «Корабел» Сергей Чудинович обратился к читателям своего блога. Воры и впрямь «потрудились» основательно: ухитрились разобрать настоящий завал из досок у дверей подсобного помещения храма и вытащили оттуда все изделия из металла — 22 погонных метра труб, купленных на пожертвования прихожан и приготовленных для строительства спортивной площадки, старый отопительный котел и плиту, козлы для распиливания дров. Уже на следующий день сам священник нашел украденный котел, три погонных метра труб в пункте скупки лома, находящемся в какой-то сотне метров от церкви. Он же сфотографировал и двух подозреваемых лет шестнадцати-семнадцати, которые бродили по территории «для разведки». В интервью изданию настоятель сознался: «Насчет капканов в подсобке — это я немного пошутил. Больших капканов у меня нет, а есть только маленькие, только на крыс. Однако храм уже предлагают взять под охрану и общественные активисты, и казаки, и ветераны «АТО». Может, хоть им удастся отвадить воров?».

В Днепропетровске жильцы многоэтажки наняли охрану для лифта, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Люди устали ходить пешком из-за воров и решились на кардинальный шаг. Они за свой счет установили оборудование против воров и теперь поимкой охотников за металлом будут заниматься специалисты охранной фирмы. На столь кардинальный шаг люди решились после того, как на протяжении недели во всех пяти подъездах дома подъемники остановились из-за вырезанных кабелей. «Девять месяцев обивали пороги различных инстанций. Мы звонили, писали. И никакой реакции на все наши просьбы не было», — рассказала Ирина Сидоренкова, которая принимала активное участие в бюрократических процедурах. На ремонт лифтов в пяти подъездах было потрачено около 50 тысяч гривен, все эти деньги взяли за счет квартплаты. А чтобы подъемники не повредили снова, на каждом была установлена сигнализация, подключенная к пульту службы охраны. Кроме того, была оформлена еще и страховка. Услуги фирмы каждый месяц обходятся в две тысячи гривен. Но они того стоят.