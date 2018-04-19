Манипуляция цифрами в угоду тем или иным экономическим показателям, стремление представить ситуацию в стране лучше, чем она есть на самом деле, характеризовало все власти современной Грузии. Не отличается от предшественников и нынешнее правительство. Попытки создания некой виртуальной реальности, в которой все в стране якобы отлично, за что так ругали оппоненты экс-президента Михаила Саакашвили, предпринимаются и сегодня.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Саакашвили

Населению Грузии, большая часть которого проводит дни в жесткой борьбе за выживание, стремятся внушить, что экономика страны развивается хорошо и даже лучше, чем это прогнозируют авторитетные международные финансовые институты. Население, правда, таких объяснений не понимает. Ведь если в экономике страны так всё отлично, почему это отличное состояние никак не отражается на бюджете их семьи, ценах на основные товары и услуги, на тарифах на электроэнергию и газ, воду и уборку мусора, на налогах, которые платят частные предприниматели и так далее…

Если прежняя власть хотя бы внешне еще создавала какую-то видимость активной экономической деятельности — открывала вновь построенные предприятия и дороги, значительная часть которых оказывалась на тот момент недостроенной и строительство которых продолжалось после официального открытия, выдвигала новые проекты, периодически, в основном перед выборами, предлагала населению программы по временному трудоустройству, которые закрывались вскоре после выборов, то нынешняя власть о создании такой видимости не заботится.

В экономике отмечаются процессы монополизации отдельных отраслей, уходят с грузинского рынка иностранные компании, в том числе покинули Грузию английская банковская компания HSBC и французская Societe Generale, а грузинский банк «Республика», партнером которого была французская группа, присоединился к одному из банковских гигантов Грузии — «ТВС Банку», который стабильно и уверенно функционировал при всех властях страны.

Регистрация бизнеса в Грузии крайне упрощена, и любой желающий может за доступную сумму зарегистрировать в реестре предпринимателей любое предприятие. Сложности начинаются потом, когда начинающий бизнесмен пытается найти финансовые средства для развития своего дела. Любые банки и микрофинансовые организации в первую очередь требуют у начинающего предпринимателя справку о доходах, выписку из банка, подтверждающую, что он имеет на счету хотя бы столько же, сколько просит в виде кредита. Предприниматели недоумевают: если бы они владели такой суммой, то не стали бы брать ее в долг и платить по ней немалые проценты. Казалось бы, такую жесткую позицию банков не одобрили и в правительстве, недаром министр финансов Мамука Бахтадзе несколько дней назад открыто «пожурил» банки за неблагоприятные для заемщиков условия и высокие процентные ставки. Банки ответили протестом и на попятную не пошли.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкир. Деньги

В не лучшем положении находятся и те предприниматели, которым удалось получить кредиты, потому что, оказавшись однажды в долгу у банков и микрофинансовых организаций, лишь немногие выбираются из него без потерь. Для большей части заемщиков подобная «кабала» заканчивается в лучшем случае потерей бизнеса, а в худшем — еще и всего движимого и недвижимого имущества.

На этом общем нелегком фоне, когда цены в стране растут, а пенсии и пособия для самых социально незащищенных слоев населения остаются на прежнем уровне, диссонансом звучат мажорные заявления представителей правительства о высоких темпах экономического роста.

Очередное заявление о позитивных тенденциях в грузинской экономике на заседании правительства Грузии 19 апреля сделал премьер-министр Георгий Квирикашвили. При этом он сослался на заключения, которые в ходе недавнего визита в Тбилиси сделала оценочная миссия Международного валютного фонда. Эта миссия находилась в Грузии с целью составления второго обзора по итогам осуществления программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF).

По словам Георгия Квирикашвили, миссия целиком разделяет и поддерживает проводимую правительством Грузии экономическую политику.

По информации премьера, программа сотрудничества с МВФ целиком основана на состоящей из 4 пунктов программе реформ правительства Грузии (с этой программой из 4 пунктов и пришло к власти нынешнее правительство по итогам парламентских выборов 2016 года). Миссия фонда положительно оценила осуществление правительственной программы и отметила, что темпы роста грузинской экономики в прошлом году оказались выше прогнозировавшихся, и что в этом году темпы также остаются очень хорошими.

«Прошлый год мы закрыли с 5% ростом, в начале 2018 года, по итогам двух месяцев, прирост составлял 4,9%, а в феврале динамика роста была еще лучше, чем в январе и достигла 5,5%. В частном секторе оборот вырос на 19% и было создано до 40 000 новых рабочих мест… Дефицит текущего счета достиг самой низкой за последние годы отметки и составил 8,7% от ВВП, что является результатом очень серьезного оздоровления», — сообщил Квирикашвили членам своего кабинета министров, а через СМИ — населению страны.

Среди других цифр, которые премьер привел на заседании правительства, — рекордный, по его оценке, показатель прямых иностранных инвестиций, которые достигли в 2017 году $862 млн, превысив показатель предыдущего года на 16,2%. А реинвестиции в национальную экономику выросли на 130% и составили $712 млн. За первые три месяца текущего года экспорт товара из Грузии вырос на 28%, на столько же увеличились доходы от туризма, на 20% возрос объем денежных переводов.

Markgraf-Ave Инвестиции

И все эти и другие показатели нашли отражение в тех рейтингах, которые ежегодно составляют различные международные рейтинговые агентства. Согласно заключениям экспертов этих агентств, Грузия значительно улучшила свои позиции в рейтингах компаний Moody’s и Fitch.

«Всё это дает основания считать, что курс, который взят нашим правительством, правильный и направлен на то, чтобы эти блага и экономический рост отразились на каждой семье. Поэтому очень важно продолжить процесс реформ и сделать все, чтобы все слои населения почувствовали экономический рост страны на собственных доходах», — подчеркнул Квирикашвили.

Отметим, что премьер говорил о влиянии роста экономики на благосостояние населения страны в будущем времени. Это влияние может выразиться в увеличении доходов граждан, зарплат, пенсий, улучшении различных социальных услуг, обеспечении здравоохранения… Но зарплаты и пенсии основной массы населения, если не считать высокопоставленных чиновников государственных структур, остались на уровне, определенном для них несколько лет назад. Программа всеобщего здравоохранения, которой так гордилось нынешнее правительство, была крайне урезана и сегодня распространяется лишь на очень ограниченный контингент граждан. Вопрос в том, когда же наконец жители Грузии действительно ощутят на состоянии своих семей те растущие цифры и показатели, которыми так гордятся представители всех властей страны.