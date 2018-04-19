По мере того как встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына все ближе, все большую роль начинает играть то, чтобы Трамп сел за стол переговоров, вооруженный не только всесторонним планом действий, но и стратегией по избеганию ошибок, допущенных прежними администрациями, пишет Чан Йан Бэнг в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Автор отмечает, что если глава Белого дома выступит с действенным, рациональным предложением, в котором учитываются как ошибки прежних администраций, так и указываются эффективные пути их решения, тогда у него будет реальный шанс добиться ядерного разоружения Корейского полуострова.

Во-первых, Трампу необходимо проявить непоколебимую решимость там, где его предшественник Барак Обама с его «стратегическим терпением» не смог добиться ничего, лишь поспособствовав успехам ядерной программы КНДР. И хотя только этого недостаточно, Трамп должен по-прежнему демонстрировать готовность и впредь оказывать стратегическое и политическое давление.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Во-вторых, Трампу следует применять дипломатические средства обдуманно. Так, президент США Билл Клинтон не смог одним своим «шармом» добиться ликвидации ядерной программы КНДР. Кроме того, подход, основанный на одних только угрозах, также обречен на провал, поскольку без ядерного оружия у КНДР не остается шанса на выживание. Поэтому Трампу нужно разработать такой курс, в рамках которого будет проведена тщательная оценка издержек и приобретений от ядерного разоружения с точки зрения Пхеньяна. Иными словами, Трампу нужна стратегия кнута и пряника: он должен продолжать с помощью санкций душить КНДР, но в то же самое время обещать оказать стране помощь в экономической модернизации в случае уступок со стороны Пхеньяна.

В-третьих, глава нынешней администрации США не должен совершать ошибку своих предшественников, которые не учитывали интересы заинтересованных сторон в регионе, проводя политику лишь собственной безопасности. Чтобы убедить «воинственный» режим отказаться от ядерного оружия, необходимо участие всех сторон «шестерки», которые должны разработать пакетное соглашение и оказать достаточное давление на Ким Чен Ына, чтобы тот согласился на него.

Ким Чен Ын

Если какой-то урок и можно вынести из заявления Джорджа Буша — младшего о том, что КНДР входит в «ось зла», то заключается он в том, что США со всех их мощью не обладают способностью принудить КНДР к чему-либо. Напротив, если к давлению на Пхеньян подключатся и другие стороны, в частности Россия и Китай, у руководства КНДР не будет иного выбора, кроме как пойти на уступки. Со своей стороны, Вашингтон пообещает не пользоваться вакуумом власти, созданным ядерным разоружением.

В-четвертых, Трамп должен признать, в чем суть ядерной программы КНДР. Так, отмечает автор, она является не только средством сдерживания, но и основой легитимации режима. Его создания хотели еще Ким Чен Ир и Ким Ир Сен, поэтому полного отказа от нее ожидать нельзя. Прошлые администрации не смогли понять сути этой программы, поэтому они не стали предлагать Пхеньяну альтернативного источника легитимности в обмен на разоружение. То есть Трампу нужно предложить Пхеньяну такое соглашение, которое сохранит высокий статус власти Ким Чен Ына в процессе трансформации Северной Кореи.

Наконец, Трамп не должен слепо следовать по стопам своих предшественников, которые раз за разом демонстрировали свою неспособность подходить к северокорейскому вопросу с рациональной и последовательной стратегией с учетом интересов всех заинтересованных сторон, в том числе выживания режима. Поэтому давление на режим, оказываемое со всех сторон, должно сопровождаться жизнеспособной альтернативой сохранению режима в обмен на полное разоружение.

Таким образом, если Трамп даст Ким Чен Ыну и оставшимся заинтересованным странам план, в котором учитываются эти предыдущие пять ошибок предыдущих администраций, и даст действенные варианты их решения, тогда он действительно сможет остаться в истории как президент США, которому удалось добиться ядерного разоружения КНДР. Если же ему этого не удастся, последствия могут быть катастрофическими.