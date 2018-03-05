В Прохоровском районе Белгородской области на закрытый полигон бытовых отходов тайно свозят мусор. Об этом заявили активисты «Зелёного Фронта», выехавшие с район совсем по другому поводу — жители посёлка городского типа Прохоровка пожаловались, что у них перестали вывозить мусор, и зловонные свалки образуются прямо на улицах.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

С контейнерных площадок в Прохоровке отходы, видимо, не вывозят вовремя, поэтому вокруг них образуются несанкционированные свалки, распространяющие по округе неприятный запах. Однако кроме этой проблемы — в общем-то, довольно типичной для любого региона России — общественники обнаружили и гораздо более серьёзное нарушение. На свалку в Прохоровском районе продолжают тайком свозить мусор.

«Несмотря на перекрытие бетонными блоками дороги, ведущей к местному закрытому на прием отходов полигону ТБО, неизвестными лицами были раскатаны грунтовые дороги, по которым осуществляется незаконный завоз и размещение мусора. При виде экоактивистов сотрудник объекта стал отправлять весь подъезжающий транспорт обратно», — говорится в сообщении «ЗФ».

REGNUM Не забывайте хрюкать

Возмущение активистов в этом случае понятно. Прохоровский мусорный полигон по документам закрыт и ждет рекультивации. По данным региональной прокуратуры, ООО «Прохоровское — Благоустройство» не имело права свозить отходы в Прохоровский район, так как не имело необходимой лицензии. В отношении предприятия было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Согласно решению районного суда, вынесенного в конце марта 2018 года, администрация Прохоровского района должна разработать проект рекультивации свалки.

«В Прохоровском районе жалобы от местных жителей на «Прохоровское-Благоустройство» поступали регулярно. Какое-то время полигон работал в качестве «объекта накопления отходов», однако к нему также были вопросы, в частности касающиеся пищевых отходов, которые, согласно санитарным правилам, не должны храниться на таких объектах длительное время.

По результатам обращений граждан и выявленных нами нарушений мы будем обращаться в администрацию Прохоровского района с требованием принять меры, направленные на стабилизацию ситуации, сложившейся с твердыми коммунальными отходами. Сроки вывоза мусора с контейнерных площадок строго регламентированы, и мы будет добиваться привлечения транспортной компании, обслуживающей эти площадки, к ответственности», — заявил координатор организации Кирилл Болгов.

REGNUM Так представляют себе чиновники жителей Белгородской области

К сожалению, это уже второй «мусорный» скандал в регионе — первый разразился в Красногвардейском районе. Расположенное там село Ливенка белгородцы называют «своим Волоколамском». На территории сельского поселения компания «Экотранс» на 10 лет арендовала землю, на которой хочет организовать полигон ТБО. Этот вопрос пока не согласован, но компания уже готовится рекультивировать старую свалку. У местных жителей такая инициатива встретила яростное сопротивление — по их словам, они, поддавшись на заверения чиновников, уже позволили окружить себя предприятиями, которые делают жизнь в селе невыносимой.

«Мы, нижеподписавшиеся жители села Ливенка, выражаем категорический протест против размещения на территории Ливенского сельского поселения мусорного полигона. Наше село находится в низине, и все вредные выбросы от расположенных на нашей территории производственных предприятий оседают на наше село, оказывают негативное воздействие на экологическую обстановку нашего села, загрязняют атмосферу и влияют на здоровье жителей. Смертность в 2017 году в Ливенке превысила рождаемость более чем в два раза, на учете у врача-онколога только сейчас уже состоит 28 человек, смертность от онкологических заболеваний в нашем селе выросла в три раза!

Организация мусорного полигона ТБО еще более усугубит и без того плачевную экологическую обстановку в нашем селе. В Красногвардейском районе есть немало пустующих территорий, расположенных в отдалении от населенных пунктов, где возможно размещение полигона ТБО, не ущемляя интересов жителей других населенных пунктов района», — говорится в резолюции, которую отправили губернатору Евгению Савченко, депутату Госдумы Александру Старовойтову, а также в профильные органы.

Также жители Ливенки выступили против повышения тарифов на вывоз мусора. Они даже пригрозили «Экотрансу» отказаться от его услуг, создать ТСЖ и определить собственные тарифы вывоза отходов.

REGNUM Свалка вокруг контейнерной площадки

Проблемы вывоза и переработки мусора в регионе свидетельствуют о том, что местные власти не могут — или не хотят — решать такие вопросы самостоятельно, и Прохоровский и Красногвардейский районы не являются исключением. Например, в марте 2018 года администрация Купинского сельского поселения Шебекинского района была оштрафована из-за того, что на ее территории прокуроры и экологи обнаружили целых шесть несанкционированных свалок. Не желая выплатить даже чисто символический штраф в 50 тысяч рублей, чиновники обжаловали это решение в суде, но проиграли. Кроме выплаты денег, они до сих пор должны устранить незаконно организованные помойки.

«Ситуация с мусором по стране приобрела весьма противоречивый характер. С одной стороны, проблема мусора реально назрела, активная урбанизация общества привела и к активному наращиванию бытовых и промышленных отходов. Но дело в том, что наши «дорогие» партнеры на Западе уже запустили совершенно новые проекты по утилизации мусора и действительно разработали новые технологии. У нас же всё гораздо печальнее.

Например, сегодня в Подмосковье, охваченном мусорными бунтами, власти судорожно пытаются решить проблему, которая копилась десятилетиями. Чиновники успокаивают жителей Подмосковья «новыми» технологиями переработки мусора. Но, как оказалось, эти «новые» западные технологии — это лишь программы утилизации мусора середины прошлого столетия. То есть то, что сегодня наши чиновники называют «новыми» технологиями, на Западе уже использовалось 60 лет назад», — такие размышления после ливенского митинга были опубликованы местным порталом «Белгород.info».